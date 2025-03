Šwiateková natáhla dominanci, ale o jednu sérii přišla. Číňance oplatila bolestivou prohru

WTA INDIAN WELLS - Iga Šwiateková (23) vyhrála na prestižní tisícovce v Indian Wells už 10 zápasů v řadě, a navíc slaví úspěšnou odvetu za porážku na loňské olympiádě. Dvojnásobná šampionka kalifornské akce porazila ve čtvrtfinále 6:3, 6:3 Qinwen Zheng (22), která jí jako první od roku 2022 dokázala v tomto dějišti sebrat více než čtyři gamy. V semifinále může Polka narazit na svou poslední přemožitelku Mirru Andrejevovou, jež se utká s Elinou Svitolinovou.

Qinwen Zheng – Šwiateková 3:6, 3:6

Šwiateková v úvodních třech kolech deklasovala se ztrátou pouhých dvou gamů Caroline Garciaovou, Dajanu Jastremskou i českou jedničku Karolínu Muchovou, která se jako jediná z jmenovaných vyhnula potupnému kanárovi.

Co se počtu ztracených her týče, tak měla nejvíce práce s Zheng. I tak ale Číňance oplatila bolestivou porážku a zvýšila své vedení ve vzájemné bilanci na 7:1. Se svou kolegyní z TOP 10 žebříčku prohrála pouze loni v semifinále olympijského turnaje. A to ve svém nejoblíbenějším dějišti, na antuce v areálu Rolanda Garrose.

V úvodní sadě měla polská favoritka potíže jen v samotném závěru, když ji dokázala dopodávat až na druhý pokus. Okamžitý náskok brejku si vytvořila také v úvodu druhého dějství a i v něm se dostala do vedení o dva brejky. Ani tento set však nedoservírovala, nicméně ho na rozdíl od toho předchozího uzavřela už na returnu.

Šwiateková protáhla svou neporazitelnost v Indian Wells na 10 zápasů. O jednu sérii však přišla, jelikož poprvé od předloňské semifinálové porážky s Jelenou Rybakinovou ztratila v jednom utkání více než čtyři gamy.

Čtyřnásobná šampionka antukového French Open na pomalejším betonu s vyšším odskokem v posledním roce naprosto dominuje a je mimo jiné i vítězkou ročníku 2022. V hlavní soutěži BNP Paribas Open má vynikající kariérní bilanci 22:2.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V pátek podnikne další útok na svou premiérovou finálovou účast od loňského French Open, kde slavila hattrick. Poté ale prohrála semifinále na olympiádě s Zheng, v Cincinnati s Arynou Sabalenkovou, na Australian Open s Madison Keysovou (z mečbolu) i v Dauhá s Jelenou Ostapenkovou.

Šňůru semifinálových nezdarů se největší favoritka probíhajícího turnaje pokusí přerušit proti své poslední přemožitelce a ruské kometě Andrejevové, nebo Svitolinové.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.