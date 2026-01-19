Šwiateková se na úvod nadřela proti kvalifikantce. Bude mít tentokrát Bouzková šanci?
Šwiateková – Yuan 7:6, 6:3
Šwiateková začala sezonu na United Cupu, kde hned první duel proti Evě Lysové musela otáčet a zvítězila až po bitvě. Následně hladce prohrála s Coco Gauffovou a proti Belindě Bencicové dokonce dostala kanára. Ve zlepšené formě nepřijela ani na Australian Open.
Hned na úvod se trápila proti čínské kvalifikantce a 130. hráčkou světa Yue Yuan. Polce se nevydařil začátek, v úvodním gamu přišla o servis a musela dotahovat manko brejku. Sadu zachránila až na poslední chvíli, kdy otočila z 3:5 a urvala vyrovnaný tie-break.
To ji povzbudilo do úvodu druhé sady, kde se rychle dostala do vedení 3:0. Číňanka ji ale nadále trápila a hrály se velmi dlouhé a vyrovnané gamy. Šwiateková zápas nakonec po téměř dvou hodinách ukončila vítězným returnem a postoupila do druhého kola.
V něm loňskou semifinalistku čeká Češka Bouzková, která s aktuální světovou dvojkou oba předchozí duely, na pařížském grandslamu v roce 2024 i loni ve Wuhanu, hladce prohrála. Tentokrát by však mohla využít slabší formy favoritky a postup ji minimálně pořádně znepříjemnit.
Šwiateková v Melbourne letos usiluje o zisk kariérního grandslamu. French Open vyhrála už čtyřikrát, ve Wimbledonu uspěla poprvé loni a v New Yorku slavila v roce 2022. Na Australian Open je jejím maximem právě semifinále z minulého roku.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
