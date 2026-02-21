Syn české legendy ožívá a skolil světovou třináctku! Na Floridě se porve o finále

DNES, 13:29
ATP DELRAY BEACH - Sebastian Korda si na domácím podniku ATP 250 v Delray Beach připsal skvělý skalp. Syn české legendy reprezentující Spojené státy po obratu přetlačil 4:6, 6:2, 6:2 nasazenou dvojku Caspera Ruuda a postoupil do svého jubilejního 20. semifinále v kariéře. V sobotním souboji o finále bude favoritem a má velkou šanci zahrát si o titul.
Sebastian Korda si doma na Floridě zahraje o finále (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Korda – Ruud 4:6, 6:2, 6:2

Letošní sezonu zahájil Korda celkem slušně a v Brisbane došel do čtvrtfinále. Australské léto však zakončil porážkami v prvním kole v Adelaide i na Australian Open a opět se mu přestalo dařit. Po návratu na domácí půdu ale syn české legendy Petra Kordy ožívá.

Na začátku února si zahrál finále na challengeru v San Diegu, před týdnem v Dallasu trápil ve čtvrtfinále člena TOP 10 Taylora Fritze a ve stejné fázi nyní v Delray Beach skolil světovou třináctku Ruuda.

Korda se nenechal rozhodit prohraným setem a od poloviny druhého dějství byl jasně lepším hráčem na kurtu. Trojnásobného grandslamového finalistu už nepustil k ani jednomu brejkbolu a celkem čtyřikrát mu sebral podání.

V Delray Beach, které je vzdáleno jen zhruba 300 kilometrů od jeho bydliště v Bradentonu, se Kordovi daří. Minimálně mezi nejlepší osmičku tady prošel i při předchozích dvou startech (2021-22), přičemž debut dotáhl až do finále.

Bývalý 15. hráč světa, jenž v posledních letech často bojoval se zraněními, má velkou šanci zapsat další finále v tomto dějišti. Ve svém jubilejním 20. semifinále bude totiž celkem jasným kurzovým favoritem proti dalšímu členovi TOP 20 žebříčku Flaviovi Cobollimu. S Italem, který si na začátku sezony prochází krizí, vyhrál oba předchozí souboje.

Paul vyhrál derby s Fritzem

Výsledky turnaje ATP 250 v Delray Beach

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Krisboy
21.02.2026 14:50
Krisboy
21.02.2026 14:51
To mělo být pod Pe3ka.
FAA no way.
Pe3k
21.02.2026 15:01
Já myslel, že reakce na Voborníkovou.
Krisboy
21.02.2026 15:03
Kdepak, ty popleto. Na tebe to bylo.
Krisboy
21.02.2026 14:04
Hm. Že by si zahrál s Wawrinkou konečně finále Wimbledonu?
Ondřej.Jirásek
21.02.2026 14:05
Tak to bych ale přál Stanovi, protože zkompletovat kariérní GS po čtyřicítce...
Krisboy
21.02.2026 14:49
Tak to samozřejmě, proto mluvím u Kordy jen o finále, nikoli o titulu.
Krisboy
21.02.2026 15:02
Letošní GS tituly jsou přece už rozhodnuté:

Melbourne Alcaraz kariérní GS
Paříž Sinner kariérní GS
Wimbledon Wawrinka kariérní GS
US Open Djokovič 25

Pe3k
21.02.2026 14:36
Finále Wimbledonu bude hrát FAA.
