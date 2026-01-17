Takového soupeře jsem v prvním kole fakt nechtěl, přiznal Zverev
Německý tenista čelil v prvním kole nevyzpytatelnému Kanaďanovi Gabrielu Diallovi. Duel nezačal podle jeho představ, postupně se ale dokázal zvednout a po čtyřech setech (6:7, 6:1, 6:4, 6:2) si zajistil postup do druhého kola. Po utkání vyzdvihl kvalitu soupeře i vlastní výkon v jeho závěru. "Je to skvělý hráč. Je velmi mladý, má spoustu talentu a síly," uvedl Zverev na tiskové konferenci.
Sám přiznal, že úvod zápasu nezvládl ideálně. "Zápas jsem nezačal moc dobře. Dal jsem mu příliš mnoho šancí, byl jsem příliš defenzivní, ale to je někdy v prvním kole grandslamu normální," vysvětlil.
Spokojený byl především s výkonem ve druhé polovině duelu. "Jsem spokojený s tím, jak jsem hrál ve druhém, třetím a čtvrtém setu, protože jsem cítil, že to pro mě bylo na velmi vysoké úrovni."
Zverev se po zápase vrátil také ke své přípravě na turnaj. Přiznal, že by si přál odehrát více soutěžních duelů v United Cupu. "Rád bych odehrál více zápasů v United Cupu, to je jisté. Prohráli jsme s Polskem, které nakonec vyhrálo titul. To pro nás bylo vše," řekl.
Přesto označil přípravu za solidní. "Příprava na tréninku byla docela dobrá. Měl jsem výborné podmínky a strávil jsem hodně času tady v Melbourne," doplnil s tím, že by uvítal ještě větší zápasové vytížení. "Rád bych odehrál ještě nějaké zápasy, ale tak to chodí."
Německý tenista zároveň připomněl, že los pro něj nebyl příjemný už před samotným turnajem. "Jakmile jednou vyhrajete, je snadné říct, že jste šťastní, protože jste zvítězili, ale například ve Wimbledonu loni jsem s podobným hráčem prohrál v prvním kole," upozornil.
Právě proto prý nemohl být s losem spokojený. "Takového soupeře jsem v prvním kole fakt nechtěl," přiznal rodák z Hamburku.
Po vítězství nad Diallem čeká Zvereva ve druhém kole vítěz zápasu mezi Alexeiem Popyrinem a Alexandrem Müllerem.
