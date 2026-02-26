Titul po 19 měsících? Korda vsadil na betony, čte počasí a věří v návrat mezi elitu
Pracoval na sobě, měnil trenéry, chtěl zesílit své tělo. Ale efekt v podobě významných výsledků se dlouho nedostavoval. Ve svých 25 letech má Korda na kontě tři turnajové triumfy a v rozhovoru pro Tennis Channel přiznal, že prožíval hodně depresivní období: "Zažil jsem i nějaké temné chvíle se zraněními i úzkostí z toho, že nemůžu hrát. Ale v posledních týdnech jsem se uklidnil," vyprávěl v obsáhlé zpovědi.
Titul na dvěstěpadesátce v Delray Beach možná přišel jako na zavolanou… "O turnajových vítězstvích jsem snil od dětství, tenis jsem si zamiloval a teď jsem si zase vzpomněl, proč ho hraji. Pořád jsem tím sportem posedlý, rád se na něj dívám a rád ho hraji. Miluji ten pocit, když vidím, že se zlepšuji. Cítím, že jsem lepší než před rokem nebo dvěma. Prostě chci být lepší než dřív a překonat své nejlepší umístění v žebříčku," vyznal se.
Tím jeho maximem je 15. místo žebříčku, na němž se na pár týdnů objevil v roce 2024. Od té doby jeho pozice kolísala. A když kvůli zranění loni nemohl obhajovat titul z Washingtonu a účast v semifinále Rogers Cupu, spadl dokonce až na 86. příčku. Podle něj však bylo důležité, udržet pozitivní myšlení. "Myslím, že od října zase hraju dobrý tenis. Jediné, co chybělo, byly ty výsledky v turnajích. I když jsem neměl dobré australské turné, tak jsem cítil, že trénuji dobře a že dělám správné věci," vyprávěl.
A pak přišlo rozhodnutí, soustředit se hlavně na americkou betonovou sezonu. Pro zápasovou praxi odjel na challenger do San Diega, přidal i pár zápasů v Dallasu. Příprava pomohla. Během necelých čtyř týdnů odehrál 13 zápasů, z toho 11 vítězně. Získal skalpy Alexe Michelsena, Caspera Ruuda či Flavia Cobolliho, všechno to byli hráči umístění výše. "Projevila se kombinace různých věcí. Dokázal jsem zůstat konkurenceschopný a cítil se pohodlně i v nepříjemných situacích," vysvětloval cestu, která vedla k úspěchu.
Nakonec ve finále v Delray Beach naprosto suverénně skolil i Tommyho Paula. A prý to bylo hlavně o psychice. "Začalo to tím, že jsem si trochu studoval, jaká bude předpověď počasí. To bylo to nejdůležitější, co jsem před zápasem udělal. Věděl jsem, že bude trochu větrno, i když se nečekalo, že by vítr byl tak silný. Ale nakonec to byl největrnější den, v jakém jsem kdy hrál. Ale já byl od začátku připravený na to, že budu hrát 'ošklivě', a že budu jen vracet míček do kurtu. Prostě jsem se rozhodl hrát doprostřed a co nejrychleji se přizpůsobit podmínkám," vyprávěl.
Taktika vyšla, i díky menšímu množství nevynucených chyb nakonec po 19 měsících konečně vyhrál turnaj.
A co bude dál? Na amerických betonech bude příležitost přidat další body. Každopádně po náročném programu bylo zase potřeba dát dohromady tělo: "Po Delray Beach jsem na chvíli odložil raketu. Léčím záda, protože jsem turnaj dokončil hodně ztuhlý. I proto jsem vynechal Acapulco a trávím spoustu hodin v posilovně. Pokud všechno půjde dobře, v pátek dorazím do Indian Wells a tam začnu trénovat. Hrát mám až ve středu nebo čtvrtek, ale chci si udržet soutěživého ducha. Vím, že nic nebude snadné a musím dál tvrdě pracovat."
