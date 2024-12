TOP 10 letošních momentů na WTA: Šokující triumf Krejčíkové, návrat Muchové či doping Šwiatekové

Sezona 2024 na ženském tenisovém okruhu nabídla několik dramatických momentů, překvapivých událostí, návratů a vzestupů i pádů. Mezi 10 nejdůležitějších událostí jsme zařadili například šokující triumf Barbory Krejčíkové (28) ve Wimbledonu, povedený návrat Karolíny Muchové (28), odhalení pozitivního dopingového testu Igy Šwiatekové (23) či premiérový triumf Lindy Noskové (20).

Návrat Ósakaové

Úvodní lednový den byl ve znamení očekávaného návratu čtyřnásobné grandslamové šampionky Naomi Ósakaové. V Brisbane absolvovala svůj první soutěžní zápas od září 2022 a po mateřské pauze. Japonka se sice vrátila do nejlepší šedesátky žebříčku, nicméně jejím maximem v právě skončené sezoně je čtvrtfinále v Dauhá a Hertogenboschi. Bývalá světová jednička určitě měla vyšší cíle.

Vzácný double pro Sabalenkovou

Aryna Sabalenková jako teprve pátá žena v historii ovládla v rámci jedné sezony oba grandslamové turnaje hrané na tvrdém povrchu. Po úspěšné obhajobě titulu na lednovém Australian Open nenašla přemožitelku ani v létě na US Open. Za posledních 27 let zapsala tento double už jen Angelique Kerberová a předtím to dokázaly pouze Steffi Grafová, Monika Selešová a Martina Hingisová.

Vzestup Paoliniové

Jasmine Paoliniová byla před začátkem letošní sezony pro mnohé relativně neznámou hráčkou. Na Australian Open se však poprvé dostala do druhého týdne grandslamů a v únoru senzačně ovládla tisícovku v Dubaji. Tím odstartovalo stále trvající životní období zahrnující finálové účasti na French Open a ve Wimbledonu, vzestup do TOP 5 žebříčku, premiérovou účast na Turnaji mistryň či triumf Itálie v Billie Jean King Cupu.

Finále v Madridu

Mnohými označováno za nejlepší ženský zápas letošní sezony. Znovu po roce nastoupily ve finále tisícovky v Madridu Iga Šwiateková a Aryna Sabalenková a tentokrát měla navrch Polka. Šwiateková ovšem musela likvidovat v nervy drásající bitvě celkem tři mečboly a vítězství urvala až v tie-breaku rozhodujícího setu. Pro tehdejší světovou jedničku se jednalo o jubilejní 20. kariérní trofej.

Hattrick Šwiatekové na French Open

Iga Šwiateková se stala teprve třetí ženou v otevřené éře tenisu, která dokázala na pařížské antuce triumfovat třikrát po sobě. Před ní tento úspěch zaznamenaly pouze Monika Selešová a Justine Heninová. Polka to ovšem jako první žena dokázala v roli nasazené jedničky. Tímto triumfem jen potvrdila svou dominanci na nejpomalejším povrchu v posledních letech.

Muchová je zpět

Těsně před Wimbledonem se na kurty vrátila Karolína Muchová. Bývalá světová osmička se velmi rychle dostala do formy, kterou disponovala před devítiměsíční pauzou způsobenou operací pravého zápěstí. Rodačka z Olomouce si zahrála finále v Palermu a Pekingu a obhájila semifinálovou účast na grandslamovém US Open. Sezonu zakončila v TOP 25 světového pořadí, přestože odehrála jen sedm bodovaných turnajů.

Šokující wimbledonský triumf Krejčíkové

Znovu po roce se slavil ve Wimbledonu český double a singlová soutěž opět měla šokující vítězku. Zatímco triumf Kateřiny Siniakové ve čtyřhře není tak překvapivý, prvenství Barbory Krejčíkové ve dvouhře bylo naprostou senzací. Do Londýna totiž dorazila v krizi a titul se podobně jako loni v podání Markéty Vondroušové vůbec nečekal.

Historické zlato pro Čínu

Qinwen Zheng vybojovala na olympiádě v Paříži první singlové zlato pro čínský tenis. Po čtvrtfinálové bitvě s Angelique Kerberovou si senzačně vyšlápla na největší favoritku Igu Šwiatekovou. V souboji o nejcennější kov byla jasně lepší hráčkou na kurtu a suverénně přehrála Donnu Vekičovou.

Nosková jako jedna z nových šampionek

Letošní sezona nabídla celkem 12 nových vítězek turnajů WTA. A mezi nimi najdeme jméno Lindy Noskové. Talentovaná Češka se dočkala důležitého milníku krátce před US Open na pětistovce v mexickém Monterrey, kde neztratila set. Po triumfu si ovšem naordinovala odpočinek a odehrála už jen dva zápasy, konkrétně ve Flushing Meadows a na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové.

Doping Šwiatekové

Iga Šwiateková měla v průběhu srpna pozitivní dopingový nález na trimetazidin. O této informaci jsme se dozvěděli až na konci listopadu, kdy už pětinásobná grandslamová šampionka přijala měsíční zákaz činnosti. Ten má úspěšně za sebou, nicméně stále se může proti rozhodnutí ITIA odvolat Světová antidopingová agentura WADA.

