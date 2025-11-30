Trenér brzdí Runeho návrat: Vůbec nespěchej. Podívej se na Djokoviče!
Panichi o tom promluvil v rozhovoru pro server Ubitennis, kde detailně popsal Runeho zranění i průběh zotavování. Přiznal také, že podle jeho názoru šlo o problém, který byl do určité míry předvídatelný. Zároveň se ohlédl za vlastní prací u Novaka Djokoviče, kterého označil za příklad mimořádně profesionálního přístupu.
"Holger je hráč s obrovským potenciálem. Je výbušný, na kurtu se výborně orientuje, má silný přirozený instinkt. Ale zároveň má tendenci vynakládat příliš mnoho energie tam, kde to není potřeba. První úkol byl naučit ho tu energii lépe řídit," vysvětlil Panichi.
Podle něj sehrál fyzický stav mladého Dána roli i v samotném zranění. "Když jsem přišel, Holger procházel těžším obdobím. Nebylo to jedno konkrétní vážné zranění, ale kombinace únavy i dalších problémů. Tělo mu vysílalo jasné signály," uvedl.
Panichi zdůrazňuje, že v rekonvalescenci je nutné postupovat opatrně. "Museli jsme si především udělat jasný plán. Nejprve ve zvládání zátěže, pak v kvalitě pohybu. Holger má tendenci jít do všeho naplno, ale při zotavení potřebujete jasný postup, kontrolovanou intenzitu a hlavně žádný spěch. Někdy je správné zpomalit," říká.
Klíčem podle něj bude znovuzískání symetrie, rovnováhy a jistoty v pohybu. "Tenista s jeho dynamikou potřebuje cítit, že není nijak omezován v pohybu. Jakmile znovu získá důvěru ve své tělo, všechno se změní," popsala italská opora Runeho týmu.
Panichi se v rozhovoru dotkl i své práce s Novakem Djokovičem, kterou považuje za mimořádně cennou zkušenost. "S Novakem jsem se naučil, že každý cvik musí mít konkrétní důvod, cíl a způsob měření pokroku. Nic nebere jako rutinu. Chce všemu rozumět. Proto je pro mě práce s ním vzorem i v případě Runeho. A proto mu radím: Nespěchej. Všechno musí mít řád a smysl," uzavřel kouč.
