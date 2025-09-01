Tři Češky ve čtvrtfinále US Open! Muchová překonala zranění a porazila i Kosťukovou
Kosťuková – Muchová 3:6, 7:6, 3:6
Hned úvodní game utkání ukázal, jak těžká dřina může na Muchovou v duelu s Kosťukovou čekat. Osmiminutovou hru však nakonec česká tenistka zvládla a šla do vedení. Ukrajinka vsadila v úvodu zápasu na maximální agresivitu, tato taktika jí však vůbec nevycházela a své soupeřce pomáhala řadou nevynucených chyb. Rodačka z Kyjeva si prohrála hned svůj úvodní servis, Češka brejk následně potvrdila a šla do vedení 3:0.
Muchová aktivně hrající soupeřku do velkého tlaku nepustila, její údery měly patřičnou délku i razanci a Ukrajinka marně hledala cestu, jak prolomit servis Muchové a vrátit se zpátky do prvního setu. Za stavu 5:3 musela Češka odvracet brejkbolovou možnost soupeřky, to se jí ale díky odvážné hře povedlo, sama proměnila čtvrtý setbol a po 50 minutách získala první sadu 6:3.
Muchová se do složité situace dostala hned ve druhé hře druhé sady, kdy při svém podání prohrávala 15:40, obě brejkbolové hrozby ale zažehnala a nadále zůstávala bez ztráty podání. Kosťuková byla v úvodu druhé sady aktivnější hráčkou, svá podání si vyhrávala bez větších problémů, a dokonce se dostala do výhody brejku. Za stavu 2:1 pro Ukrajinku si Muchová vyžádala na kurt fyzioterapeutku, kvůli bolestem v dolní části zad.
Následně se jí povedlo získat ztracené podání zpátky. Další brejk už k vidění nebyl a druhý set po více než hodině hry dospěl do tie-breaku. Ten se Muchové absolutně nepovedl. Neuhrála v něm ani míček a i ve čtvrtém duelu ve Flushing Meadows jí čeká rozhodující set.
Českou tenistku v utkání trápila zraněná záda. Ve třetím setu to byla však Kosťuková, která působila rozhozeně a dělala chyby, přestože vyhrála druhou sadu. Hned několik jich spáchala ve čtvrté hře a Muchová se dostala do vedení o brejk, který následně potvrdila a zvýšila náskok na 4:1. V sedmé hře odvrátila tři brejkboly soupeřky
Muchové se v posledních letech ve Flushing Meadows náramně daří a letos je jedinou výhru od třetího semifinále v řadě. Předloni skončila až na pozdější vítězce Coco Gauffové a minulý rok neudržela vedení proti další domácí hvězdě Jessice Pegulaové. O postup mezi čtyřku nejlepších se utká s Naomi Ósakaovou, která smetla domácí hvězdu Gauffovou 6:3, 6:2 za 66 minut hry a poprvé od svého triumfu z roku 2020 zde postoupila mezi osmičku nejlepších.
Turnajová jedenáctka letos musela v New Yorku ve všech čtyřech zápasech do rozhodujícího setu. Dějství ztratila také proti domácí legendě Venus Williamsové, ve formě hrající Soraně Cirsteaové i krajance Lindě Noskové, proti které musela zápas otáčet.
Čtvrtý zápis do kronik
Poprvé se český tenis dočkal v open éře tří tenistek mezi osmi nejlepšími na grandslamovém turnaji v roce 1976 na French Open díky Renátě Tomanové, Miloslavě Holubové a Regině Maršíkové. O tři roky později (1979) na stejném místě hrály čtvrtfinále Hana Mandlíková a opět Regina Maršíková a Renáta Tomanová.
V době samostatné České republiky se pak ve Wimbledonu 2014 probojovaly do čtvrtfinále Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Tehdy se Kvitová následně stala vítězkou celého turnaje. Na US Open i na hardových grandslamech se tento počin podařil Češkám vůbec poprvé. O krásný zápis do kroniky českého tenisu se zasloužily Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
Muchová má velkou šanci, ale hrozí vyčerpání. Sinner chystá pomstu, Ósakaová vyzve Gauffovou
