Tři Češky ve čtvrtfinále US Open! Muchová překonala zranění a porazila i Kosťukovou

US OPEN - Karolína Muchová (29) porazila Martu Kosťukovou (23) z Ukrajiny 6:3, 6:7, 6:3 a i přes zranění zad zvládla čtvrtý třísetový duel v řadě. Stala se tak třetí českou čtvrtfinalistkou letošního US Open. Už v neděli postoupily mezi osm nejlepších Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. Tři Češky ve čtvrtfinále grandslamového turnaje jsou počtvrté v historii, v éře samostatné České republiky se stalo jen jedinkrát, v roce 2014 ve Wimbledonu.
Karolína Muchová v souboji s Martou Kosťukovou (@ TK / AP / Heather Khalifa)

Kosťuková – Muchová 3:6, 7:6, 3:6

Hned úvodní game utkání ukázal, jak těžká dřina může na Muchovou v duelu s Kosťukovou čekat. Osmiminutovou hru však nakonec česká tenistka zvládla a šla do vedení. Ukrajinka vsadila v úvodu zápasu na maximální agresivitu, tato taktika jí však vůbec nevycházela a své soupeřce pomáhala řadou nevynucených chyb. Rodačka z Kyjeva si prohrála hned svůj úvodní servis, Češka brejk následně potvrdila a šla do vedení 3:0.

Muchová aktivně hrající soupeřku do velkého tlaku nepustila, její údery měly patřičnou délku i razanci a Ukrajinka marně hledala cestu, jak prolomit servis Muchové a vrátit se zpátky do prvního setu. Za stavu 5:3 musela Češka odvracet brejkbolovou možnost soupeřky, to se jí ale díky odvážné hře povedlo, sama proměnila čtvrtý setbol a po 50 minutách získala první sadu 6:3.

Muchová se do složité situace dostala hned ve druhé hře druhé sady, kdy při svém podání prohrávala 15:40, obě brejkbolové hrozby ale zažehnala a nadále zůstávala bez ztráty podání. Kosťuková byla v úvodu druhé sady aktivnější hráčkou, svá podání si vyhrávala bez větších problémů, a dokonce se dostala do výhody brejku. Za stavu 2:1 pro Ukrajinku si Muchová vyžádala na kurt fyzioterapeutku, kvůli bolestem v dolní části zad.

Následně se jí povedlo získat ztracené podání zpátky. Další brejk už k vidění nebyl a druhý set po více než hodině hry dospěl do tie-breaku. Ten se Muchové absolutně nepovedl. Neuhrála v něm ani míček a i ve čtvrtém duelu ve Flushing Meadows jí čeká rozhodující set.

Českou tenistku v utkání trápila zraněná záda. Ve třetím setu to byla však Kosťuková, která působila rozhozeně a dělala chyby, přestože vyhrála druhou sadu. Hned několik jich spáchala ve čtvrté hře a Muchová se dostala do vedení o brejk, který následně potvrdila a zvýšila náskok na 4:1. V sedmé hře odvrátila tři brejkboly soupeřky

Muchové se v posledních letech ve Flushing Meadows náramně daří a letos je jedinou výhru od třetího semifinále v řadě. Předloni skončila až na pozdější vítězce Coco Gauffové a minulý rok neudržela vedení proti další domácí hvězdě Jessice Pegulaové. O postup mezi čtyřku nejlepších se utká s Naomi Ósakaovou, která smetla domácí hvězdu Gauffovou 6:3, 6:2 za 66 minut hry a poprvé od svého triumfu z roku 2020 zde postoupila mezi osmičku nejlepších.

Turnajová jedenáctka letos musela v New Yorku ve všech čtyřech zápasech do rozhodujícího setu. Dějství ztratila také proti domácí legendě Venus Williamsové, ve formě hrající Soraně Cirsteaové i krajance Lindě Noskové, proti které musela zápas otáčet.

Čtvrtý zápis do kronik

Poprvé se český tenis dočkal v open éře tří tenistek mezi osmi nejlepšími na grandslamovém turnaji v roce 1976 na French Open díky Renátě Tomanové, Miloslavě Holubové a Regině Maršíkové. O tři roky později (1979) na stejném místě hrály čtvrtfinále Hana Mandlíková a opět Regina Maršíková a Renáta Tomanová.

V době samostatné České republiky se pak ve Wimbledonu 2014 probojovaly do čtvrtfinále Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Tehdy se Kvitová následně stala vítězkou celého turnaje. Na US Open i na hardových grandslamech se tento počin podařil Češkám vůbec poprvé. O krásný zápis do kroniky českého tenisu se zasloužily Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Muchová má velkou šanci, ale hrozí vyčerpání. Sinner chystá pomstu, Ósakaová vyzve Gauffovou

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný, Jakub Hájek
Komentáře

HankMoody
01.09.2025 23:57
Skvěle se kouká na Venus s Leylou, výborně se doplňují.

Mimochodem, kdyby dostala Kvitová do 1. kola US Open Venus, tak jí Venus zničí 2:0, je v mnohem lepší kondici, úderově...
Reagovat
A211
01.09.2025 23:27
Gratulace k vítězství Tenisové umělkyni Karolíně M jen tak dál a ZNAP ať se daří. *smilesmilesmile
Reagovat
tommr
01.09.2025 23:23
České juniorky dneska na USO se střídavými výsledky: Jana Kovačková postupuje, Alena Kovačková vypadla. Společně pak postupujou v deblu ...
Reagovat
Serpens
01.09.2025 23:35
Znovu nepřesvědčivé Kovačkovy (debl nemyslím)....
Reagovat
tommr
01.09.2025 23:44
Alena měla těžkou soupeřku ale stejně je to zklamání ...
Reagovat
Alika1
01.09.2025 23:21
Muška, i když je jí zle, vždycky se na podavače hezky usměje. Osaka dřív taky. A zajimavost: ptali se na nějakém turnaji podavačů, který tenista je na ně nejhodnější a překvapivá odpověď: Rublev. Zrovna nějak v tu dobu, co si rozmlátil raketou koleno
Reagovat
blekenziii
01.09.2025 23:01
CZE velmoc, ve QF 4 zástupci. USA zatím 2 a můžou mít 3 (Anisimova) a další po jednom - SPA, SRB, AUS, CAN, BLR, JPN, POL, ITA (přibude Sinner). Ani jeden z té velké země bez vlajky.
Reagovat
Random33
01.09.2025 22:54
Muchova opravdu hraje uz zitra?
Reagovat
Preview.lover
01.09.2025 22:54
Ne
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:54
Ve středu. Jen to takhle datově skáče, než se to upraví. Na GS je vždy den volna, pokud to nějak nenabourá počasí.
Reagovat
Mony
01.09.2025 22:57
Po QF nebo SF myslím, že holky den volna mít nemusí, ale obě soupeřky jsou na tom stejně
Reagovat
Preview.lover
01.09.2025 22:58
Hráčky z dolní poloviny pavouka budou hrát QF a SF bez dne volna
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 23:00
Jo, pardon, to je pravda. Ano, středeční čtvrtfinalistky hrají semifinále hned další den. Na druhou stranu většinou to dělají tak, že je dají ve středu dopoledne/odpoledne a semifinále se hrají večer a tyhle nastupují až druhé v pořadí. Tak aspoň se jim snaží dát co nejvíc času.
Reagovat
GaelM
01.09.2025 23:01
Tak to je Muška stejně asi bez šance
Reagovat
MARECEK7
01.09.2025 23:08
Reagovat
Preview.lover
01.09.2025 22:50
Další skvělá zpráva: Macháč/Vocel vyřadili nasazené dvojky (Arevalo/Pavič), i když prohrávali 3:5 v rozhodujícím setu a čelili dvěma MB.

Vocel se posune poprvé do top 100
Reagovat
JLi
01.09.2025 22:56
paráda
Reagovat
GaelM
01.09.2025 22:57


Vocela jsem viděl hrát poprvé. Má takový neortodoxní styl, jakoby míče jenom vracel... ale občas tam pošle parádu jako byl třeba ten prohoz v posledním gamu S Macháčem hodně zajímavá dvojka.
Reagovat
Mony
01.09.2025 22:59
Krakonoš s profesorem
Reagovat
Hector.Salamanca
01.09.2025 23:03
Naprostá fantazie. A v dalším kole na osmifinále grandslamu více než hratelný los Willis/Drzewiecki. Čímž samozřejmě neříkám, že to jsou nějaký ořezávátka, taky jsem kus jejich 2. kola včera v noci viděl a nehráli blbě, ale určitě tam je šance.
Reagovat
The_Punisher
01.09.2025 22:49
A Tom s Matějem také senzace! Tak to jsem nečekal
Reagovat
HAJ
01.09.2025 22:51
To je taky bomba
Reagovat
Mony
01.09.2025 22:51
Třešnička české jizdy...
Už jsem si kdysi říkal, kam se vytratil prof.Vocel, a on si to schovával na teď
Reagovat
Otmar
01.09.2025 22:44
Z hlubin malomyslnosti to Muška vyhrabala v dalším neuvěřitelném dramatu a je v QF, to je skvělé. Pojďme se teď těšit a neptejme se, co bude dál. Mušce obdiv za vůli, kterou projevila. Říkali jsme, že to bude hlavně o Kostjuk...a bylo. Taktický absolutně nezvládla indispozici Mušky a odešla do kopru. Dobře, že tak. Klobouček, Muško!
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:50
Reagovat
HAJ
01.09.2025 22:36
Tak, to zas byl zážitek. Kostyuk hrála opravdu vysoký level a to, že ji Kája dala, má velkou cenu.
3 holky ve QF, to je krása.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:55
Muška taky hrála vysoký level - některé voleje měla luxusní Marta hraje hodně ve vlnách - nechytla začátek zápasu a tím odevzdala 1. set a ve 3. setu za stavu 1:1 jí přeplo v hlavě a sama Mušku posadila do sedla.
Reagovat
Preview.lover
01.09.2025 22:35
Osaka ještě nikdy neprohrála ve čtvrtfinále na GS (ani v SF nebo F), obávám se, že to Muška nezvrátí
Reagovat
The_Punisher
01.09.2025 22:37
tommr: Někdo ti tady neustále leze do zelí
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:38
Čím víc tommrů, tím víc výher
Reagovat
Preview.lover
01.09.2025 22:39
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:41
Reagovat
aape
01.09.2025 22:42
je to tak
Reagovat
The_Punisher
01.09.2025 22:49
Reagovat
HAJ
01.09.2025 22:39
Když bude Kája fit, tak má určitě naději. Hyn sa ukáže.
Reagovat
The_Punisher
01.09.2025 22:34
Muško, senzace! A teď do lázní ať jsi fit na QF!
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:41
smile
Reagovat
Kandinsky1
01.09.2025 22:34
Muška jenom zlatá
Tři Češky ve ČF GS To je masakr
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:35
Wimbledon 2014 stále není překonán
Reagovat
Kandinsky1
01.09.2025 22:47
Tam byly taky tři, ne ?
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:48
+ české semifinále a vítězka
Reagovat
Honza-K
01.09.2025 23:02
Mezinárodní mistrovství ČR
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:42
smile M smile U smile Š smile K smile A smile
Reagovat
pantera1
01.09.2025 22:33
Gratulka Kájo, holky celkové paráda. Moc jim přeju postup co nejdál. jsou šance,že se některá podívá až do finále, to by bylo skvělé.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:36
smile smile smile
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:45
Teď už půjde opravdu do tuhého. Všechny tři mají fakt tuhé soupeřky, ale věřím, že dvě holky by mohly jít dál, ale bude to supernáročné.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:49
Asi nejvíc hratelná je Peggy pro Báru. Aryna a Naomi to už jsou těžké váhy, kde se vše musí správně sejít
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 23:06
Ovšem Bára bude muset chytnout začátek a méně chybovat, pak by to mohlo jít. Maki, když zopakuje výkon proti Rybce , tak je to klidně pade na pade, a Muška v tomto zdr. rozpoložení asi Naomi nepřetlačí.
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:33
Naštěstí Kostyuková nedokázala (trochu očekávaně) udržet level, ta její hra je přece jen hrozně riskantní, především na returnu. Na Mušku se usmálo štěstí (jednak že jí zranění vůbec dovolilo dohrát, jednak to prasátko proti tomu předposlednímu brejkbolu).

Čtvrtfinále nejspíš bude pěkný masakr, Muška už bude asi sotva chodit a Osaka se rozjela naplno. Ale už teď se podařilo obhájit většinu bodů.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:40
Marta to nezvládla emočně. Naopak Muška velmi soustředěná a zápas silou vůle docvakla. Klíčová byla 7. hra ve 3. setu, kdy odvrátila brejky a šla na 5:2
Reagovat
Honza-K
01.09.2025 22:58
O té 7.hře jsem to také chtěl napsat
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 23:01
Holt telepatie smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:32
Muška je prostě bojovnice. Důležitý, že ten zápas zvládla. Jsem zvědavý, jestli v rozhovoru prozradí, jak moc vážné to je, ale pochybuju vzhledem k tomu, že na turnaji pokračuje. Ta reakce na konci asi řekla všechno. Neskutečný, že to i viditelně limitovaná ustála. Klobouček
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:35
Souhlasím, ta reakce na konci nevěstí nic dobrého snad to bude jen nějaká tuhost svalů, která se dá dobře rozehnat smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:36
Já v to doufám. Proti Ósace musí být stoprocentně fit celej zápas, jestli chce jít dál. Naomi poslední dva turnaje až na to finále v Montrealu hraje výborně. A asi se psychicky nesloží tak jednoduše jako Marta.
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:37
Složila se poměrně jednoduše v Kanadě, tak proč by nemohla i v Americe držme jí palce, té Naomi, aby se jí to povedlo a složila se
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:38
Nejdřív musíme držet palce, aby se Karolína vůbec dala dohromady.
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:38
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:35
smile smile smile
Reagovat
annah
01.09.2025 22:32
Paráda! Muška je hrdinka! A tři holky v poslední osmičce na GS, to je neskutečné.
Martička to naštěstí nezvládla. Zato outfit se jí opět povedl. Zajímalo by mě, kde pořád bere takové úžasné hadry. Ta snad musí mít nějakého osobního návrháře, či co...
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:34
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:34
Je pravda, že jí to sluší snad pokaždé. Ona také má do těch hadříků pěknou tajli.
Reagovat
Kandinsky1
01.09.2025 22:44
tajli ?
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:47
Ano tajli, nebo by si raději chtěl tajly?
Reagovat
Kandinsky1
01.09.2025 23:00
Jen bych chtěl vědět, co to je.
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 23:17
Postava.
Reagovat
Kandinsky1
01.09.2025 23:21
Dík. A to je co za nářečí?
Reagovat
annah
01.09.2025 22:57
Jo jo. Tajli má Kostička opravdu prvotřídní. A Muška proti ní v té své oblíbené pohřební, fialově černé kombinaci.... Ovšem taili má taky hezkou, to každopádně.
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 23:02
jj, souhlas.
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:31
Jsem zvědavý jak se dá Kája dohromady snad to nebude nic vážného a "jen" zatuhlá záda, z vlastní zkušenosti vím, že se to dá rychle povolit a bez omezení fungovat, tak snad smile smile
Reagovat
HankMoody
01.09.2025 22:31
Rozhodly bigpoints, Kája je zahrála lépe. Sem rád, že jí drží zdraví.
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:32
Drží zdraví? Byla ráda, že dohrála
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:33
On tady hejtí mě, ignoruj to
Reagovat
aligo
01.09.2025 22:33
Tak v tom případě v pořádku
Reagovat
HankMoody
01.09.2025 22:47
Tohle zrovna nebylo na tebe, zase se nesmíš vidět všude, to není dobrý mít to ego tak hrozně velký, Ondřeji.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:48
Pardon, ale jak vysvětlíš větu: Sem rád, že jí drží zdraví.?
Reagovat
HankMoody
01.09.2025 22:55
Naprosto snadno - Karolína v posledních měsících a letech má zdravotní problémy. Sem tak rád, že zvládla několikátý třísetový zápas v řadě.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:58
Aha, takže to zranění a vyčerpání a reakci po zápase si zřejmě neviděl, jinak si nedokážu představit, jak můžeš slavit to, že jí drží zdraví. To bude asi tak skoro 20letá a pak více než 10letá praxe v médiích Už mi to dneska stačilo :) Nashle zítra u brutální výzvy
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:30
No sláva, ale jednoduché to karo neměla. Třetí set rozhodla větší chybovost Kosťuk a dobré mentální nastavení karolíny. Velká gratulace!
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:33
Muška mentálně silnější. Marta za stavu 1:1 sama sebe vyhodila ze sedla, když se nepochopitelně začala vztekat - to jsem kroutil hlavou. Pro Mušku jen dobře
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:37
Vztekat se začala kvůli těm hraničním trefám Káji, to by rozhodilo každého. Ale dobře jí tak, je to ještě pořád mentálně nevyzrálé mladé kuře. Ale tenis rozhodně hrát umí parádně. Ještě poladit tu hlavu a bude z ní špičková hráčka.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:45
Jo, jo furt je mladá - uvidíme jestli do budoucna poladí či zkrotí emoce.
Reagovat
George_Renel
01.09.2025 22:30
3xCZ QF - kdo ba to má?
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:30
4x, počítame-li i muže.
Reagovat
Preview.lover
01.09.2025 22:31
+ Lehečka
Reagovat
Dobry-den
01.09.2025 22:29
Tak se to povedlo. Gratulace, Muško! smile
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:29
MUŠKA PARÁDA smile a velká gratulace k postupu smile
Reagovat
Honza-K
01.09.2025 22:32
Hezký zápas to nebyl, ale na to se historie neptá
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:34
Reagovat
aape
01.09.2025 22:46
Reagovat
hanz
01.09.2025 22:29
Nejlepší na tomto zápase je OUT KOSŤUK... z hlediska našich holek to je skvělá zpráva...
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:30
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:30
A co ty tvoje komenty níže? Já bych se trochu červenal
Reagovat
hanz
01.09.2025 22:36
Červenal? Za co?
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:41
Za to, že si Mušku odepisoval (samozřejmě dost nespravedlivými slovy)...
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 22:29
Baruška odvrátí 8 MB, Vondroušová porazí Rybakinu po skvělém výkonu a zraněná Muchová dokáže vyhrát nad výborně hrající Kostyuk. To je neuvěřitelné, Horste!
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 22:28
Teda že budou všechny naše 3 skleňenky ve ČF na jednom GS... to bych asi nikdy nevěřil gratulka holky, všechny to neskutečně ubojovaly a teď je čekají velké výzvy
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:29
Nejspíš se už to nikdy nebude opakovat (u těhle tří), takže užívejme program
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 22:27
Moc jsem nevěřil... skvěle Kájo
Reagovat
HAJ
01.09.2025 22:30
Neuvěřitelná Kája
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:22
Ufffff 5:2 smile Volej, který škrtal pásku za stavu 15:40 bude možná úder zápasu smile
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:40
Tohle je prostě specialita Káji, málokterá to takhle zahraje. Ještě ty nabíhané halfvoleje, kdy jí to přilítne z jedné stran a ona to bezpečnš pošle na druhou. To se prostě nedá vrátit.
Reagovat
zfloyd
01.09.2025 22:21
tak ještě jeden a můžeme jít v klidu spát
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:22
smile
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 22:19
huuuf tenhle gam snad rozhodl
Reagovat
HankMoody
01.09.2025 22:16
Zejtra podle mě maestro Jirásek napíše, že Muchová měla kolaps.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:17
Jsi fakt trapnej Neboj, zítra bude ode mě jenom Brutální výzva našeho tria
Reagovat
JLi
01.09.2025 22:28
3+1
Reagovat
HankMoody
01.09.2025 22:30
Někdy trapný tady, jiný v titulcích. Si nevybereš, Ondro Jirásku.
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:12
Ten Šíma tam spí nebo... ?
Reagovat
HankMoody
01.09.2025 22:15
Jedině anglický komentář, tohle se nedá
Reagovat
Serpens
01.09.2025 22:21
Ale ne, on už patnáct minut neřekl ani slovo...
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:21
Asi šel na velkou, mlčí asi dva gemy.
Reagovat
Alika1
01.09.2025 23:14
Jsem si řekla, že má asi padla a šel spát.
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 21:58
No Muška pořád bojuje, bojím se ale že se opět na US Open oddělá jede na krev a pak půl roku na marodce :(
Reagovat
The_Punisher
01.09.2025 21:58
Prosím, držme Mušce všichni palce!
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:08
Držíme, neboj. Alespoň my normální ano.
Reagovat
Serpens
01.09.2025 21:57
Kosťuková se začíná vztekat - ale zatím nemá důvod. Snad ho mít za chvíli bude.
Reagovat
tommr
01.09.2025 21:47
Vypadá to beznadějně. Karolína není schopná hrát naplno a v podstatě se jen čeká na to kdy zápas skrečuje ...
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 21:54
smile fandíme dál a uvidíme co se stane - zatím je to furt 50 na 50 smile
Reagovat
HAJ
01.09.2025 21:59
Jo, Kája bojuje
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 22:07
Pátou hru odehrála Muška naplno a hned to bylo znát, 4:1. Je to nadějné.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:09
smile smile smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 21:47
Muška mi přišla místama, hlavně na konci prvního setu, limitovaná už proti Lindě. Mně to nepřekvapuje, protože prostě její kondice je slabší celou kariéru, pořád nějaká zranění Musíme doufat, že to zvládne vyhrát i tentokrát. Byla by to strašná škoda. Tady to ale vypadá vyloženě na zranění, což je hodně blbý. Nemá smysl se bavit o tom, co bude za dva dny.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.09.2025 21:46
Jak může mít Mucha problémy se zády, když mouchy jsou přece bezobratlovci?
Reagovat
baba
01.09.2025 21:45
Na třetí set už nemám sílu se dívat, bolí mě to vše za Mušku,ta vážně prostě tak náročné zápasy po sobě nedá.A Kostice neodpadne,je na tom fyzicky mnohem lépe. Škoda,úvod byl slibný,ale 2.set už bylo vidět, že Muška odpadá...
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 21:51
Marta je na tom fyzicky lépe, ale může jí kdykoliv rupnout v hlavě - je emočně hodně nestabilní. Takže naděje furt je smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 21:52
jj, už jí tečou nervy.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:04
3:1 smile Tohle nechápu za stavu 1:1 se zbytečně Marta začala vztekat a sama sebe vyhodila ze sedla - pro nás dobře.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.09.2025 22:05
Marta holt patří k těm psychicky slabším hráčkám a já pořád doufám, že Muška toho využije. Marta si asi myslela, že když je Karolína limitována, půjde to samo. Karolína je ale bojovnice.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 22:07
4:1 smile teď už to musí urvat
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.09.2025 21:57
Jo, to se stát může. Ale kdyby se to stalo, a Muška vyhrála, tak v dalším zápase bude buď walkover anebo skreč.
Reagovat
Ela-fon-isi
01.09.2025 22:00
Doufala jsem, že nedopodává, ale bohužel.
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 21:45
No to asi nic, Muška není v pohodě, tohle měla dát ve dvou setech, šance byly
Reagovat
hanz
01.09.2025 21:46
Jako obvykle... když o něco jde, tak je jistota, že to nedá... proto taky nic pořádnýho nikdy neuhrála a upřímně ani neuhraje...
Reagovat
hanz
01.09.2025 21:40
Muchovej odstraní Čokajdu z cesty a ona to jako obvykle zehnojí...
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 21:43
Vše hraje do karet Naomi, která vypadá hodně nadupaně a na Martičku umí zahrát. U Mušky by záleželo zda by do zápasu šla 100% zdravá.
Reagovat
hanz
01.09.2025 21:44
Kosťuk je třeba odstranit, neumí na ní ani Krejča ani Vondy... ta musí bezpodmínečně z kola ven...
Reagovat
Nola
01.09.2025 21:46
tak, tak, dnes to bola Naomi, ktora pripominala tu silnu hracku z minulosti, je otazkou ci to bol iba nejaky zablesk.....
Reagovat
Nola
01.09.2025 21:44
videl si Naomi hrat vobec? Coco sa absolutne nechytala, nestihala jej rychlu hru, samozrejme potom z frustracie vyrabala jednu chybu za druhou, dokonca aj z jej silneho uderu BH, a dnes sa jej FH vratil do minulosti, dnesna Naomi mi pripominala tu hracku, ktorou kedysi bola, ci jej to vydrzi je otazka
Reagovat
hanz
01.09.2025 21:46
Na Vosáčku platí variace... né pinkání od bejzlajny..
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 21:46
Naomi jde hodně nahoru - hraje fakt výborně
Reagovat
zfloyd
01.09.2025 21:40
tomu se říká sprcha
Reagovat
Serpens
01.09.2025 21:39
Muška ztratila vyhraný první bod a rozsypala se. Třetí set už s těmi problémy nevím nevím... leda by Kostyuková konečně začala ty svoje vysoce riskantní rány netrefovat.
Reagovat
Kandinsky1
01.09.2025 21:39
Proboha, co tohle bylo za TB
Reagovat
com
01.09.2025 21:38
tak ten tajbrejk se teda povedl.. Kdy jindy, kdyz ne ted 0:7
Reagovat
aligo
01.09.2025 21:38
Jdu spát, včera to pomohlo, dobrou
Reagovat
com
01.09.2025 21:39
ty chodis driv nez ja
Reagovat
aligo
01.09.2025 21:49
Hádám že i dřív vstávám
Reagovat
EllNino
01.09.2025 21:37
Muško tvl
Reagovat
Serpens
01.09.2025 21:32
Muška squash
Reagovat
PTP
01.09.2025 21:25
Musí to zkusit dohrát na zraněnýho Novaka.
Reagovat
Serpens
01.09.2025 21:19
Tyjo to přece nemůže Kostyuková trefovat donekonečna?
Reagovat
zfloyd
01.09.2025 21:11
Marta je atletka a velká bojovnice , nebude to jednoduché
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 21:05
Naomi bere 1. set smile
Reagovat
JLi
01.09.2025 21:21
Hodně mne zklamala! Jak si může obléci stejný kostým po sobě???
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 21:36
Možná až v zápase s Muškou vezme nový kostýmek smile
Reagovat
JLi
01.09.2025 21:41
No, podle posledního vývoje dochází k diskutovanému kolapsu
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 21:42
No ještě tam není a dost možná ani nebude. Jde se do třetího setu a Muška hraje na půl plynu díky limitaci zraněním, kdežto Marta do toho jde pořád naplno. Nevím, co by se muselo stát, aby to Muška urvala. Jeví se mi to za současné situace dost nereálné.
Reagovat
JLi
01.09.2025 22:28
No tak to jsem na něho zvědavá
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 21:04
No Muška to možná i nějak uhaluzí, ale musí to ukončit v tomhle setu. Co v dalším zápase ale?...
Reagovat
com
01.09.2025 21:08
ja to psal už pred zapasem Nosková - Muchová, že Lindička prohraje a Muchova pak skrečne
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 21:10
Justice for Linduška!
Reagovat
jih
01.09.2025 21:11
Martu klidně mohla klepnout.
Reagovat
lvicek
01.09.2025 20:57
Co se děje s Karolínou? Nemůžu to sledovat...
Reagovat
annah
01.09.2025 21:10
Momentálně jí nějaká fyzio ošetřuje záda.
Reagovat
lvicek
01.09.2025 21:43
Ach jo :(
Reagovat
aligo
01.09.2025 20:56
Sirína jedna

https://www.super.cz/clanek/celebrity-i-ty-sereno-diky-injekcim-na-hubnuti-shodila-tenisova-legenda-14-kilo-ted-je-propaguje-a-lide-se-bouri-1517437#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=super.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Reagovat
Mantra
01.09.2025 20:44
A všichni se omluvit Jiráskovi
Reagovat
SpacialRecognition
01.09.2025 20:45
Reagovat
darek.vrana
01.09.2025 20:47
Za to, že to přivolal?
Reagovat
SpacialRecognition
01.09.2025 20:49
Detinský komentář. Jiráskův původní nadpis rozhodně nebyl nepodložený
Reagovat
Mantra
01.09.2025 20:50
Reagovat
hanz
01.09.2025 20:44
Muchová? Dohraje vůbec někdy nějakej turnaj, aniž by skrečla? TFUJ
Reagovat
aligo
01.09.2025 20:48
Zhrzený sázkař?
Reagovat
Mantra
01.09.2025 20:50
Ty jsi dobře mimo. Každému, kdo není optimistic píšeš stejnou blbost
Reagovat
aligo
01.09.2025 20:53
Tak vzhledem co se tady, na fb a na instragramu objevuje za hnusy, tak se asi úplně nemůžeš divit
Reagovat
hanz
01.09.2025 20:51
Na Muchovou nesázím, nevyzpytatelná hráčka, prohraje kde kým a vyhraje nad Sabýskem... ale štve mi, že pokaždý, když něco uhraje, tak následně odstoupí... takových turnajů už bylo... jestli to má chronický, tak ať se na to vybodne úplně a je to...
Reagovat
aligo
01.09.2025 20:53
Reagovat
aligo
01.09.2025 20:54
Máš pravdu, Muška je těžce nevyspytatelná a sázel by na ní jen hlupák. Takže pokud nejsi hlupák tak sorry
Reagovat
Georgino
01.09.2025 23:54
Proč by se ona vybodla na tenis, když hraje skvěle. Ty se radši vybodni na sázení a některé komentáře píš opatrněji.
Reagovat
Otmar
01.09.2025 20:43
Třeba se mi to jen zdá, ale Muška vůbec nevypadá dobře. Bojím, bojím....
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 20:44
Otmare, je zle nedobře.
Reagovat
frenkie57
01.09.2025 20:45
Nezdá, je to špatné. Jestli nebude moci Karo hrát naplno, tak ten zápas projede. Na nějaké uhaluzení zápasu je Marta příliš dobrá.
Reagovat
aape
01.09.2025 21:44
Ten třetí už nedá, ale taky, co by dělala v dalším zápase, stejně by musela odstoupit, ať se zas dá radši trochu do kupy
Reagovat
Serpens
01.09.2025 20:41
A je to v pr...
Reagovat
Random33
01.09.2025 20:41
Podle reci tela mi prijde, ze Kaja skrecuje a bude zas trictvrte roku marodit.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 20:43
Už volá doktory - vše se komplikuje. Rosický v sukni
Reagovat
GaelM
01.09.2025 20:45
smile
Reagovat
com
01.09.2025 21:07
nebuď z toho smutná, i když je to tak smilesmile
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 20:34
Muchová kyčle v pr... to zas bude na čtvrt roku marodka.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 20:28
MUŠKA smile SUPER smile a 1. set je doma. Ukázalo se, že hodně klíčová byla hned 1. hra zápasu, kterou Muška ustála a pak šla do trháku 3:0 a set už si pohlídala smile
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 20:26
uf, ale jednoduché to ještě nebude
Reagovat
elsky
01.09.2025 20:28
Jj, Kostiuk se ke konci setu zlepšovala
Reagovat
SydneyOpen
01.09.2025 20:25
Muško už to doraž sakra
Reagovat
Mantra
01.09.2025 20:24
To podela
Reagovat
com
01.09.2025 20:27
ta podělá leda az finale
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 20:24
Muchová když má něco dopodávat, tak prakticky vždy problémy a ztratí. Některé věci se nemění.
Reagovat
StestiJeKrasnaVec11
01.09.2025 20:22
Marta už je chycená a je v tom to kousavém modu... rychle dorazit set... protože tohle bude velká bitva
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 20:18
Katka z Říčan nepřekročila svůj stín a opět končí ve 4. kole
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 20:20
Ještě že nepřijala české občanství, zhoršila by nám statistiku.
Reagovat
Sinuhet1
01.09.2025 20:04
Muska ma skvelou techniku uderu, radost to sledovat
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 20:06
Muška už začíná čarovat a i parádičky už předvedla smile
Reagovat
darek.vrana
01.09.2025 20:14
Ale pozor, ve vzduchu visí kolaps
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 20:26
smile žádný kolaps 6:3 smile
Reagovat
vojta912
01.09.2025 19:51
Lets go Muška Lets go
Reagovat
aligo
01.09.2025 19:51
smile
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 19:50
Sigma Olomouc - Dynamo Kyjev 3:0 smile Takže super začátek - jen tak dál a přidávat
Reagovat
Dobry-den
01.09.2025 19:36
Muška 4:6 6:3 7:5 smile
Reagovat
com
01.09.2025 19:33
smile
Reagovat
com
01.09.2025 19:33
SF Vondrouška s Big4Krejčou
SF Mucha s ?

To by bylo *33*
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 19:37
smilesmilesmile
Reagovat
com
01.09.2025 19:47
a z tech čtyř by US Open urcite vyhral ten otaznik
Reagovat
aligo
01.09.2025 19:51
Pokud by se náhodu jedna dvojice Krejča nebo Maky dostala do finále, tak by to ani jedna nepustila
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 19:51
No to by byla smůla, ale stát se to může. Iga je furt v pavouku
Reagovat
JLi
01.09.2025 20:02
Jakmile půjde Maky na Igu, tak to máme v kapse.
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 20:08
Naopak, pokud půjde Baruška na Igu, tak to máme v kapse. Polka nikdy ve finále nestála proti tak silné hráčce, která to na ni umí.
Reagovat

