Muchová má velkou šanci, ale hrozí vyčerpání. Sinner chystá pomstu, Ósakaová vyzve Gauffovou
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 1. 9.
Češi v akci
Muchová (11-ČR) - Kosťuková (27-Ukr.) | Grandstand (19:00 SELČ)
Další osmifinále žen
Šwiateková (2-Pol.) - Alexandrovová (13-) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)
Ósakaová (23-Jap.) - Gauffová (3-USA) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)
Anisimovová (8-USA) - Haddadová Maiaová (18-Braz.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 03:00 SELČ)
Osmifinále mužů
De Minaur (8-Austr.) - Riedi (Švýc.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)
Rubljov (15-) - Auger-Aliassime (25-Kan.) | Arthur Ashe Stadium (17:30 SELČ)
Musetti (10-It.) - Munar (Šp.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)
Sinner (1-It.) - Bublik (23-Kaz.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 01:00 SELČ)
Muchová – Kosťuková | 19:00 SELČ
Karolína Muchová dosáhla na svou první sérii tří vítězství na jednom turnaji od únorového postupu do semifinále na tisícovce v Dubaji. Devětadvacetiletá česká tenistka se ovšem pořádně nadřela a proti domácí legendě Venus Williamsové, osm zápasů neporažené Soraně Cirsteaové i nasazené krajance Lindě Noskové potřebovala všechny tři sety.
V úvodním týdnu probíhajícího US Open tak strávila na kurtech sedm hodin a 21 minut a mohla by v závěrečných kolech postrádat síly. Přestože sama potvrdila, že dny volna jí pomáhají a cítí se fyzicky v pořádku. Za odměnu vylepšila své letošní grandslamové maximum, což po problémech s levým zápěstím a nedávné dvouměsíční pauze rozhodně potřebovala.
V osmifinálových zápasech na grandslamových turnajích má bývalá světová osmička a současná česká jednička vynikající bilanci 6:1, konkrétně na US Open 2:1. Ve Flushing Meadows se dočkala nejlepšího výsledku v posledních dvou ročnících, když se probila až do semifinále. Do finále ji nepustily Coco Gauffová ani Jessica Pegulaová.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj, Linec (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)
Bilance: 19:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 16:8
Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:6 (kariérní 38:40)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:1)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)
Muchová – US Open
Kariérní bilance: 20:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v osmifinále: 2:1
Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: V. Williamsová (6:3, 2:6, 6:1), Cirsteaová (7:6, 6:7, 6:4), (21) Nosková (6:7, 6:4, 6:2)
Marta Kosťuková je naopak ve druhém týdnu US Open poprvé v kariéře a také 23letá ukrajinská hráčka musela v předchozích zápasech pořádně zabrat. Po relativně hladké výhře nad Katie Boulterovou bojovala se Zeynep Sönmezovou i Diane Parryovou dvě a půl hodiny. Turkyni udolala 7:5, 6:7, 6:3 a Francouzku přetlačila 3:6, 6:4, 6:2.
Před startem US Open Series byla v krizi a od French Open po Washington prohrála všech pět utkání. Aby toho nebylo málo, tak se v posledních týdnech trápila se zraněním zápěstí a musela skrečovat čtvrtfinále na první velké generálce v Montrealu a pak nenastoupila ke třetímu kolu na další tisícovce v Cincinnati.
V rámci pondělního programu US Open bude bojovat o vylepšení své kariérní bilance 1:1 v osmifinále grandslamových podniků. V tom úvodním na French Open 2021 nestačila na Igu Šwiatekovou, ovšem loni na Australian Open využila velkou šanci a porazila tehdy až 170. hráčku světového pořadí Marii Timofejevovou.
Kosťuková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montreal, Madrid, Dauhá (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Dauhá (čtvrtfinále)
Bilance: 24:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 17:10
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:8 (kariérní 14:46)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)
Kosťuková – US Open
Kariérní bilance: 8:5
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Montreal (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Boulterová (6:4, 6:4), Sönmezová (7:5, 6:7, 6:3), Parryová (3:6, 6:4, 6:2)
Vzájemná bilance: 0:0. Kosťuková poprvé na turnaji potkává nasazenou soupeřku a se zástupkyněmi TOP 20 žebříčku má na grandslamech otřesnou bilanci 2:13. Muchová, která má na kontě šest čtvrtfinále na majorech a také mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na těch největších turnajích, bude plnit roli mírné favoritky.
Muchová má za sebou vyčerpávající úvodní týden a mohla by v osmifinále postrádat síly a doplatit na náročný program. Ani Kosťuková ale nemusí být stoprocentně fit, protože ztratila jen o jeden set méně a v posledních týdnech bojovala se zraněním zápěstí. Pro českou žebříčkovou jedničku se každopádně jedná o jedinečnou šanci pokračovat v obhajobě loňského semifinále.
Šwiateková – Alexandrovová | 19:00 SELČ
Iga Šwiateková měla překvapivě potíže už ve druhém zápase po sobě a do druhého týdne rozhodně nevstupuje v ideální formě. Navzdory komplikacím ale prošla do osmifinále US Open už pátým rokem po sobě. Světová dvojka prohrávala v úvodním dějství s Annou Kalinskou už 1:5, avšak odvrátila čtyři setboly, obrovské manko dohnala a Rusku nakonec zdolala 7:6, 6:4.
Čtyřiadvacetiletá polská hvězda se trápila i ve druhém kole, přestože čelila až 66. hráčce světového pořadí Suzan Lamensové. S nizozemskou outsiderkou strávila na kurtu dvě hodiny a potřebovala všechny tři sety (6:1, 4:6, 6:4). Ještě nedávno byla v krizi, ovšem teď má z posledních 18 duelů vynikající bilanci 17:1 a vyhrála jich už osm po sobě.
V osmifinálových zápasech na grandslamech nemá vysoce pozitivní bilanci (12:7), nicméně posledních pět jich zvládla. Konkrétně na US Open to má v této fázi 2:2 a bude útočit na třetí zdejší čtvrtfinále. Zatímco loni se do semifinále nepodívala, před třemi roky tady slavila jeden ze svých šesti grandslamových triumfů.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati, Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (triumf)
Bilance: 52:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 31:7
Bilance proti hráčkám TOP 20: 15:8 (kariérní 92:36)
Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 12:7)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf)
Šwiateková – US Open
Kariérní bilance: 23:5
Nejlepší výsledek: triumf (2022)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v osmifinále: 2:2
Generálka: Cincinnati (triumf)
Cesta turnajem: Arangová (6:1, 6:2), Lamensová (6:1, 4:6, 6:4), (29) Kalinská (7:6, 6:4)
Jekatěrina Alexandrovová naopak prošla do druhého týdne US Open poprvé v kariéře a po třech naprosto suverénních výhrách. Třicetiletá ruská tenistka deklasovala bývalou světovou jedenáctku Anastasiji Sevastovovou, Xinyu Wang i rozjetou veteránku Lauru Siegemundovou. Žádné z těchto soupeřek nepovolila více než pět gamů.
V letošní sezoně hraje svůj nejlepší tenis a hlavně momentálně prožívá nejstabilnější období za celou kariéru. V aktuálním tenisovém roce posbírala už osm minimálně čtvrtfinálových účastí a teď figuruje na svém maximu, 12. pozici. Před cestou do New Yorku si zahrála finále na pětistovce v mexickém Monterrey, v němž padla s krajankou Dianou Šnajderovou.
Nyní bude mít další možnost poprvé projít do čtvrtfinále na grandslamech. Za sebou má tři osmifinálové duely na této úrovni, ale nikdy neuspěla. Recept nenašla na Arynu Sabalenkovou předloni ve Wimbledonu a v dalších dvou případech prohrála letos s Coco Gauffovou na French Open a Belindou Bencicovou ve Wimbledonu. Ani jednou neuhrála set.
Alexandrovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Linec (triumf); Monterrey (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (finále)
Bilance: 38:18
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 13:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 19:35)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:2 (kariérní 0:3)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (osmifinále)
Alexandrovová – US Open
Kariérní bilance: 12:8
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (osmifinále), Monterrey (finále)
Cesta turnajem: Sevastovová (6:4, 6:1), Xinyu Wang (6:2, 6:2), Siegemundová (6:0, 6:1)
Vzájemná bilance: Šwiateková vede 4:2 a vyhrála 6:4, 7:6 poslední souboj před pár měsíci na trávě v Bad Homburgu. Alexandrovová měla navrch v posledním střetnutí na tvrdém povrchu, a to loni v Miami (6:4, 6:2). Na betonech je vzájemná bilance nerozhodná 2:2 a v životní formě hrající Alexandrovová si bude věřit. Šwiateková je ale i tak jasnou favoritkou.
Ósakaová – Gauffová | 19:30 SELČ
Naomi Ósakaová zvládla tři docela rychlé zápasy a po dlouhých pěti letech poprvé postoupila do druhého týdne oblíbeného US Open. Po dvousetových vítězstvích nad outsiderkami Greet Minnenovou a domácí Hailey Baptisteovou si prošla krizí v duelu s Darjou Kasatkinovou, ovšem nezaváhala a ruskou rodačku reprezentující Austrálii zdolala 6:0, 4:6, 6:3.
Sedmadvacetiletá japonská hvězda ještě před lety na hardových grandslamech dominovala a má dva tituly z Australian Open i US Open. Jenže i kvůli mateřské pauze čekala na postup do osmifinále na podnicích velké čtyřky skoro pět let. Konkrétně od Australian Open 2021, kde slavila poslední ze svých čtyř grandslamových triumfů.
Bývalá světová jednička se loni vrátila po mateřské pauze a letos prožívá povedenější sezonu než loni. Pořád ale není v nejlepší možné formě a hlavně nedokáže stabilně udržet svou top výkonnost. Například na jedné z velkých generálek v Montrealu porazila čtyři členky TOP 30 žebříčku, ale ve finále prohrála s outsiderkou Victorií Mbokovou.
Ósakaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montreal, Auckland (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Auckland (finále)
Bilance: 30:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 19:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 13:28)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Ósakaová – US Open
Kariérní bilance: 26:6
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2020)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v osmifinále: 2:1
Generálka: Washington (osmifinále), Montreal (finále)
Cesta turnajem: Minnenová (6:3, 6:4), Baptisteová (6:3, 6:1), (15) Kasatkinová (6:0, 4:6, 6:3)
Coco Gauffová zahájila letošní ročník US Open dvěma velmi těžkými zápasy. Potíže měla obzvláště hned na úvod v třísetovém maratonu s Ajlou Tomljanovicovou a pak potřebovala tie-break proti trápící se Donně Vekičové. Suverénně nejlepší výkon a nejsnadnější duel absolvovala ve třetím kole, v němž deklasovala 6:3, 6:1 Magdalenu Frechovou.
Jednadvacetiletá Američanka tak už čtvrtým rokem po sobě postoupila do druhého týdne domácího grandslamu a mohla by zapsat svou třetí zdejší čtvrtfinálovou účast. Mezi nejlepší osmičku se ve Flushing Meadows dostala před třemi lety a o rok později tady přežila čtyři třísetové bitvy a získala první ze svých dvou grandslamových titulů.
V letošní sezoně byla silná pouze na nejpomalejším povrchu. V rámci antukového jara excelovala, když zaregistrovala finále v Madridu a Římě a přebírala trofej pro šampionku na French Open. Na ostatních površích se jí ovšem v tomto roce moc nedaří. Konkrétně na betonech byla nejdál ve čtvrtfinále na Australian Open a v Cincinnati.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 38:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 20:7
Bilance proti hráčkám TOP 30: 12:6 (kariérní 63:67)
Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 9:6)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo)
Gauffová – US Open
Kariérní bilance: 20:5
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v osmifinále: 2:1
Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Tomljanovicová (6:4, 6:7, 7:5), Vekičová (7:6, 6:2), (28) Frechová (6:3, 6:1)
Vzájemná bilance: Gauffová vede 3:2. Také šestý souboj se uskuteční na venkovním betonu a ten první se odehrál tady na US Open v roce 2019. Ósakaová tehdy porazila 15letou Gauffovou ve dvou setech. Naposledy se střetly loni v říjnu v Pekingu a Japonka za stavu 1:1 na sety vzdala. Šance jsou celkem vyrovnané. Mírnou favoritkou je Gauffová, která ovšem nehraje v dobré formě.
Anisimovová – Haddadová Maiaová | úterý 03:00 SELČ
Amanda Anisimovová vyhrála v letošním ročníku US Open stejný počet zápasů hlavní soutěže na domácím grandslamu jako při všech předchozích startech dohromady. Nasazená osmička si poradila s australskými soupeřkami Kimberly Birrellovou a Mayou Jointovou a nakonec zvládla i souboj s další outsiderkou Jaqueline Cristianovou.
Čtyřiadvacetiletá americká tenistka povolila set pouze poslední jmenované ve třetím kole. Pro aktuální světovou devítku se tak jedná o další úspěch v letošní sezoně, která je jasně nejlepší v její kariéře a zahrnuje nejcennější trofej (tisícovka v Dauhá) a premiérovou finálovou účast na grandslamových akcích (Wimbledon).
V osmifinálových zápasech na grandslamových turnajích má negativní kariérní bilanci 3:5, ovšem letos je její úspěšnost v této fázi poloviční (1:1). Zatímco na trávě ve Wimbledonu a antuce na French Open byla dohromady třikrát ve čtvrtfinále, na hardových majorech je jejím maximem osmifinále.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 36:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 16:7
Bilance proti hráčkám TOP 30: 14:4 (kariérní 43:48)
Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 3:5)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále)
Anisimovová – US Open
Kariérní bilance: 6:5
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Birrellová (6:3, 6:2), Jointová (7:6, 6:2), Cristianová (6:4, 4:6, 6:2)
Beatriz Haddadová Maiaová měla ještě před několika dny na kontě sérii 11 porážek na betonech táhnoucí se od nezdaru ve třetím kole Australian Open až po poslední generálku v Monterrey. Od bývalé světové desítky se rozhodně postup do osmifinále US Open nečekal. Teď je jeden krok od úspěšné obhajoby loňského čtvrtfinále.
Devětadvacetiletá Brazilka začala třísetovou výhrou nad Sonay Kartalovou a pak si poradila bez ztráty setu s Viktorijí Golubicovou i Mariou Sakkariovou. Její letošní tažení ve Flushing Meadows připomíná to loňské, během něhož po cestě mezi nejlepší osmičku vyřadila Annu Kalinskou a Caroline Wozniackou.
Celkově má v osmifinálových duelech na grandslamech pozitivní bilanci 2:1. Možná o něco důležitější je ale fakt, že v letošní katastrofální sezoně pouze dvakrát postoupila do čtvrtfinále a na tvrdých površích na takovou účast čeká od říjnového startu v čínském Ningbu. Letos má otřesnou bilanci 13:23.
Haddadová Maiaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Štrasburk (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey, Mérida (osmifinále)
Bilance: 13:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na venkovních betonech: 5:12
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 12:15)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Haddadová Maiaová – US Open
Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v osmifinále: 1:0
Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo), Monterrey (osmifinále)
Cesta turnajem: Kartalová (6:3, 1:6, 6:1), Golubicová (6:1, 6:4), Sakkariová (6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: Anisimovová vede 2:1. Aktérky se potkávají poprvé po více než dvou a půl letech a premiérově na grandslamech. Poslední souboj předloni na betonu v Adelaide vyhrála Haddadová Maiaová, nicméně teď v New Yorku je naprosto zaslouženě jednoznačnou outsiderkou. Tady se očekává vítězství Anisimovové.
De Minaur – Riedi | 17:00 SELČ
Alex de Minaur na letošním US Open s přehledem potvrzuje, že proti favoritům málokdy selhává. Na posledním grandslamu sezony suverénně prošel do druhého týdne, když si bez větších problémů poradil s Christopherem O'Connellem, Šintarem Močizukim i Danielem Altmaierem. A žádnou výraznější hrozbu nemá ani v osmifinále.
Šestadvacetiletý Australan totiž na úvod druhého týdne potkává svého žebříčkově nejníže postaveného a zároveň nejméně zkušeného protivníka na turnaji. A sice až 435. hráče světa Riediho. Na grandslamech ještě nikdy neprohrál s někým mimo TOP 200 pořadí. Takové osmifinále na grandslamech, v němž v minulosti často selhával proti nejlepším hráčům na světě, vypadá jako dárek.
Do čtvrtfinále na majorech se začal pravidelně dostávat až nedávno a zaslouženě se usadil v TOP 10 žebříčku. Poprvé se mu to povedlo už na US Open 2020, nicméně na další grandslamové čtvrtfinále čekal skoro čtyři roky (French Open 2024). V osmifinále majorů má bilanci 5:7 a čtyři z posledních pěti zvládl.
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (triumf)
Bilance: 40:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 22:7
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 6:1 (kariérní 137:62)
Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 5:7)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále)
De Minaur – US Open
Kariérní bilance: 21:8
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020, 2024)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v osmifinále: 2:2
Generálka: Washington (triumf)
Cesta turnajem: O'Connell (6:3, 6:4, 6:4), Močizuki (6:2, 6:4, 6:2), Altmaier (6:7, 6:3, 6:4, 2:0 skreč)
Leandro Riedi debutoval v hlavních soutěžích na grandslamech teprve nedávno ve Wimbledonu a jeho hlavním cílem pro US Open bylo zřejmě projít kvalifikací. V New Yorku ovšem předčil veškerá očekávání a po skalpech Pedra Martíneze a nasazeného Francisca Cerúndola a také skreči Kamila Majchrzaka se probil až do osmifinále.
Loni touto dobou se trápil zdravotně a právě po US Open ukončil sezonu. Na kurty se vrátil až v květnu a v posledních dnech prožívá nejlepší období své kariéry. Třiadvacetiletý Švýcar se momentálně nachází až v páté stovce pořadí, více než 300 míst za svým maximem. V live žebříčku se ovšem díky skvělému tažení na US Open vrátil do TOP 200, o což by na challengerech usiloval měsíce.
V pondělí absolvuje svůj největší zápas v kariéře. V sázce bude kromě grandslamového čtvrtfinále také další krok směrem k debutu v elitní stovce hodnocení. Proti De Minaurovi odehraje svůj první souboj s někým z TOP 10 žebříčku, přičemž nejcennější skalp slavil ve druhém kole probíhajícího turnaje proti světové devatenáctce Cerúndolovi.
Riedi – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)
Bilance: 18:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál), Wimbledon (1. kolo)
Riedi – US Open
Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: kvalifikace
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Cincinnati (1. kolo)
Cesta turnajem: Martínez (6:4, 6:2, 6:3), (19) F. Cerúndolo (3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2), Majchrzak (5:3 skreč)
Vzájemná bilance: 0:0. Tohle je přesně ten typ zápasu, ve kterém má De Minaur málokdy potíže. Riedi nemá tolik zbraní, aby australského favorita přehrál, a rozhodně na tom není fyzicky tak dobře jako jeho soupeř. Navíc se hraje ve formátu na tři vítězné sety. Od De Minaura se očekává další jednoznačné vítězství.
Rubljov – Auger-Aliassime | 17:30 SELČ
Andrej Rubljov si rozhodně nemůže na los na letošním US Open stěžovat a ve skutečnosti má jedinečnou příležitost poprvé v kariéře postoupit do semifinále na grandslamové úrovni. Ačkoli měl v úvodním týdnu posledního majoru sezony snadný los, musel několikrát pořádně zabrat. Zatímco s Dinem Prižmičem neztratil set, proti Tristanovi Boyerovi nebyl daleko od pětisetové bitvy, kterou pak absolvoval s dalším outsiderem Colemanem Wongem.
Možná ale přesně takto těsná vítězství bývalý pátý hráč světa potřebuje, protože ještě nedávno se nacházel v krizi a právě vydřené výhry dost často vedou k většímu sebevědomí i lepší formě. Nikoho z užší špičky žebříčku nepotkává ani v osmifinále, jelikož jeho následující protivník Auger-Aliassime se postaral o vyřazení světové trojky Alexandera Zvereva.
Sedmadvacetiletý Rus nedávno vypadl z TOP 10 žebříčku. V minulosti obvykle narážel na kolegy z užší špičky ve čtvrtfinále grandslamů, ovšem letos se mu to stalo už o kolo dříve. Na French Open prohrál s Jannikem Sinnerem a ve Wimbledonu s Carlosem Alcarazem. V osmifinále grandslamů má bilanci 10:6 a většinu nezdarů utrpěl proti nejlepším hráčům na světě. Mimo TOP 20 pořadí padl v této fázi pouze s Mártonem Fucsovicsem po pětisetové bitvě ve Wimbledonu 2021.
Rubljov – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Hamburk (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 32:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 16:9
Bilance proti hráčům TOP 30: 6:7 (kariérní 94:99)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:2 (kariérní 10:6)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (osmifinále)
Rubljov – US Open
Kariérní bilance: 27:9
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020, 2022-23)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v osmifinále: 4:2
Generálka: Washington (2. kolo), Toronto (čtvrtfinále), Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Prižmič (6:4, 6:4, 6:4), Boyer (6:3, 6:3, 5:7, 7:6), C. Wong (2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3)
Félix Auger-Aliassime zaznamenal ve své kariéře už dost obrovských zklamání na grandslamové scéně, na které několikrát zahodil i luxusní náskok. O to cennější je pro něj vítězství ve třetím kole probíhajícího US Open nad světovou trojkou Alexanderem Zverevem. S německým favoritem prohrál úvodní set a pak ztrácel v tie-breaku, ale nakonec vydřel výhru 4:6, 7:6, 6:4, 6:4.
Během spolupráce s Tonim Nadalem zaznamenal v roce 2021 velké zlepšení na grandslamech. Jenže toto spojení už nefunguje a jeho grandslamové výsledky se zhoršily. Pětadvacetiletý Kanaďan však možná nyní na US Open nastartoval novou vlnu úspěchů na majorech. V pondělí bude usilovat o své první grandslamové čtvrtfinále od Australian Open 2022.
Právě na US Open pokořil několik milníků. V roce 2020 si tady zahrál své první grandslamové osmifinále a podlehl v něm pozdějšímu šampionovi Dominicovi Thiemovi. V následujícím ročníku se probil až do semifinále, které je stále jeho grandslamovým maximem. Celkově má v osmifinále podniků velké čtyřky úspěšnost 3:5, dva ze tří postupů slavil proti soupeřům figurujícím mimo TOP 20 pořadí.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Bilance: 32:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 19:8
Bilance proti hráčům TOP 20: 4:6 (kariérní 46:58)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:5)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Auger-Aliassime – US Open
Kariérní bilance: 12:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2021)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v osmifinále: 1:1
Generálka: Toronto (2. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: B. Harris (6:4, 7:6, 6:4), Safiullin (6:1, 7:6, 7:6), (3) Zverev (4:6, 7:6, 6:4, 6:4)
Vzájemná bilance: Rubljov vede 7:1, včetně exhibicí 8:1. Auger-Aliassime je jedním z mála oblíbených soupeřů Rubljova, dokonce s Kanaďanem vyhrál posledních šest soubojů a několikrát ho předčil ve vyrovnané bitvě. Oba aktéři jsou velmi podobnými hráči. Se svým nejlepším tenisem dokážou ohrozit kohokoli na tour, ale kvůli slabší psychické odolnosti jsou zároveň schopni s kýmkoli prohrát. Šance jsou velmi vyrovnané a rozhodovat mohou maličkosti.
Musetti – Munar | 20:30 SELČ
Lorenzo Musetti se po fantastickém antukovém jaru propadl do krize, na travnatých kurtech vůbec nepotvrdil roli člena TOP 10 žebříčku a nedařilo se mu ani v přípravě na US Open. Na posledním grandslamu sezony ovšem ožil a neprohrál už devět setů v řadě. Po čtyřsetovém vítězství nad Giovannim Mpetshim Perricardem a skalpu trápícího se Davida Goffina měl usnadněnou práci ve třetím kole, když mu za stavu 3:6, 2:6, 0:2 ze svého pohledu vzdal krajan Flavio Cobolli.
Třiadvacetiletý Ital by měl v budoucnu zapracovat na svých výsledcích hlavně na betonech. Zatímco na French Open i ve Wimbledonu byl už v semifinále, letošní tažení na US Open je prvním případem, kdy postoupil do druhého týdne na grandslamu hraném na tvrdém povrchu. Jeho letošním maximem na majorech je nedávné semifinále French Open, v němž nebyl daleko od vedení 2:0 na sety proti Carlosovi Alcarazovi a nakonec skrečoval.
V osmifinále grandslamových podniků má bilanci 2:2 a oba nezdary utrpěl proti užší špičce. Na French Open 2021 nedotáhl náskok dvou setů proti Novakovi Djokovičovi a v následujícím ročníku stejné akce nestačil na Alcaraze. V dalších dvou případech čelil o něco slabším protivníkům a poradil si s Mpetshim Perricardem loni ve Wimbledonu i Holgerem Runem letos v Paříži.
Musetti – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (čtvrtfinále)
Bilance: 29:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na venkovních betonech: 10:7
Bilance proti hráčům TOP 50: 15:9 (kariérní 67:74)
Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (1. kolo)
Musetti – US Open
Kariérní bilance: 8:4
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Washington (2. kolo), Toronto (3. kolo), Cincinnati (2. kolo)
Cesta turnajem: Mpetshi Perricard (6:7, 6:3, 6:4, 6:4), Goffin (6:4, 6:0, 6:2), (24) Cobolli (6:3, 6:2, 2:0 skreč)
Jaume Munar chtěl v pauze mezi sezonami zapracovat na své hře mimo oblíbené antukové dvorce a rozhodně se mu to vyplatilo, jelikož na US Open si po výborných výkonech poprvé v kariéře zahraje druhý týden na grandslamové úrovni. Osmadvacetiletý Španěl ztratil v úvodních kolech dohromady jen jeden set a postupně vyřadil Jaimeho Fariu, Gabriela Dialla a Zizoua Bergse.
V letošním roce má bilanci 15:9 na tvrdých površích (všechny zápasy absolvoval na nejvyšším okruhu) a v tomto ohledu se jedná o jeho nejlepší sezonu v kariéře. Letos v těchto podmínkách často splnil roli favorita a také už několikrát vzdoroval nejlepším hráčům na světě. Konkrétně v soubojích se zástupci TOP 20 pořadí měl před startem sezony bilanci 8:35 a v tomto roce má poloviční úspěšnost 5:5.
Na druhou stranu ale nikdy neporazil někoho z TOP 20 hodnocení na grandslamech, což může změnit v duelu s Musettim. Pokud uspěje, znovu vylepší své grandslamové maximum. Do této chvíle absolvoval 13 utkání s takto vysoko postavenými protivníky na majorech a včetně dvou letošních pokaždé prohrál.
Munar – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dallas, Hongkong (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (semifinále)
Bilance: 24:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 12:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:4 (kariérní 3:18)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Munar – US Open
Kariérní bilance: 4:6
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Washington (2. kolo), Toronto (2. kolo), Cincinnati (1. kolo), Winston-Salem (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Faria (6:0, 6:3, 5:7, 6:2), (31) Diallo (7:5, 6:3, 7:5), Bergs (6:1, 6:4, 6:4)
Vzájemná bilance: Munar vede 4:1. Španěl má solidní psychickou odolnost, moc nechybuje a výborně se brání, takže pro Musettiho rozhodně není jednoduchým protivníkem, což ukazuje i stav vzájemné bilance. Dokonce Musettiho porazil letos v Hongkongu, v jejich jediném měření sil na betonech. Se svým nejlepším tenisem je Musetti schopný Munara přehrát a půjde do zápasu jako favorit. Na neoblíbeného protivníka si ale rozhodně musí dát velký pozor, protože Munar vypadá v New Yorku ve výborné formě.
Sinner – Bublik | úterý 01:00 SELČ
Jannik Sinner ve třetím kole probíhajícího US Open sám poznal, jak moc umí být Denis Shapovalov nebezpečný i pro nejlepší hráče na světě, pokud předvede top výkon. Kanaďan dokonce získal úvodní set a byl jeden míček od náskoku 4:0 ve třetím dějství. Tuto šanci však nevyužil a 24letý Ital od té doby už dominoval (5:7, 6:4, 6:3, 6:3).
Pro aktuálního lídra žebříčku se turnaj vyvíjel až příliš snadno a možná duel se Shapovalovem poslouží jako budíček pro druhý týden. A to ve smyslu, že nemusí pořád vyhrávat jednoznačně. Nejspíše se jedná o velmi správné načasování, protože Bublik je od loňského srpna spolu s Carlosem Alcarazem jediným hráčem, který dokázal Sinnera porazit.
Navíc měl obrovské problémy v osmifinále nedávného Wimbledonu, kde nakonec triumfoval. Na londýnské trávě i díky štěstí unikl vyřazení, protože Grigor Dimitrov vedl 2:0 na sety, když se zranil a skrečoval. V osmifinále US Open má bilanci 2:2, v letech 2021 a 2023 v něm neuspěl proti Alexanderovi Zverevovi a předloni tady utrpěl svůj poslední nezdar v této fázi grandslamů. Od té doby vyhrál všech sedm osmifinálových duelů na majorech.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon, Australian Open (triumf); Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Cincinnati (finále)
Bilance: 34:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 15:1
Bilance proti hráčům TOP 30: 15:3 (kariérní 110:50)
Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 12:5)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf)
Sinner – US Open
Kariérní bilance: 20:5
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v osmifinále: 2:2
Generálka: Cincinnati (finále)
Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:1, 6:2), Popyrin (6:3, 6:2, 6:2), (27) Shapovalov (5:7, 6:4, 6:3, 6:3)
Alexander Bublik má v posledních měsících životní formu, nicméně pořád je nepředvídatelným hráčem. Do nedávného Wimbledonu vstupoval po triumfu na generálce a vypadl hned v prvním kole. Na US Open, svůj nejméně úspěšný grandslam, naopak přijel bez jediného přípravného zápasu na betonech a došel i díky zvládnuté pětisetové bitvě s Tommym Paulem do osmifinále.
Souboj se Sinnerem na tvrdém povrchu patří momentálně mezi nejtěžší výzvy ve světě bílého sportu. A 28letý Kazachstánec je společně s Carlosem Alcarazem jedním z mála hráčů, kteří mohou Itala v těchto podmínkách skolit. Ruský rodák má teď na kontě už 11 vítězství v řadě (triumfy na antuce ve Gstaadu a Kitzbühelu) a na US Open stále neztratil servis (55 odehraných gamů na podání).
Na grandslamech si většinou vedl podprůměrně a do osmifinále se probojoval teprve potřetí v kariéře. Předloni ve Wimbledonu prohrál v této fázi pětisetovou bitvu s Andrejem Rubljovem a letos na French Open skolil ve čtyřech setech člena TOP 10 žebříčku Jacka Drapera a zahrál si své jediné dosavadní čtvrtfinále na majorech, v němž ho zastavil právě Sinner (1:6, 5:7, 0:6).
Bublik – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Kitzbühel, Gstaad, Halle (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)
Bilance: 38:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 8:7
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 13:25)
Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo)
Bublik – US Open
Kariérní bilance: 7:6
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Čilič (6:4, 6:1, 6:4), Schoolkate (6:3, 6:3, 6:3), (14) Paul (7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1)
Vzájemná bilance: Sinner vede 4:2. Pro většinu kolegů na tour je Sinner napříč všemi povrchy nehratelným protivníkem, ovšem Bublik je jedním z mála tenistů, kteří ho porazit mohou. Kazachstánec si totiž může pomáhat dělovým servisem a svým nepředvídatelným stylem je schopný narušovat Sinnerův rytmus. Ital bude i tak plnit roli obrovského favorita a Bublik bude muset podobně jako nedávno na trávě v Halle předvést životní výkon, pokud chce držet s úřadujícím šampionem krok.
Pondělní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Rubljov (15-) - Auger-Aliassime (25-Kan.)
2. Ósakaová (23-Jap.) - Gauffová (3-USA)
3. Sinner (1-It.) - Bublik (23-Kaz.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ
4. Anisimovová (8-USA) - Haddadová Maiaová (18-Braz.)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. De Minaur (8-Austr.) - Riedi (Švýc.)
2. Šwiateková (2-Pol.) - Alexandrovová (13-) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Musetti (10-It.) - Munar (Šp.)
4. Alexandrovová/S. Zhang (12-/Čína) - Fernandezová/V. Williamsová (Kan./USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. C. Williams/Winegar (USA) - Krawietz/Pütz (4-Něm.)
2. Muchová (11-ČR) - Kosťuková (27-Ukr.) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Cash/Tracy (USA) - Bolelli/Vavassori (7-It.)
4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Osoriová/Y. Yuan (Kol./Čína) / nejdříve ve 22:30 SELČ
