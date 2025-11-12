Turnaj mistrů uvidí šlágr šampionů a možná konec dominance. Poznáme prvního semifinalistu?
Shelton – Auger-Aliassime | 14:30 SEČ
Ben Shelton odehrál v neděli svůj první kariérní zápas na Turnaji mistrů. Třiadvacetiletý Američan obvykle srší sebevědomím, ale vzhledem k okolnostem byla na jeho výkonu dost patrná nervozita. Navíc dorazil po nepovedených posledních týdnech, v nichž ho v rozletu přibrzdilo zranění ramene na US Open. Proti Alexanderovi Zverevovi zahodil tři setboly v řadě a nakonec dvojnásobnému šampionovi podlehl 3:6, 6:7.
S jeho šancemi na postup do semifinále při debutu na Turnaji mistrů to nevypadá vůbec dobře. Po porážce se Zverevem bude čelit v posledních měsících výborně hrajícímu Augerovi-Aliassimemu a na závěr skupinové fáze vyzve největšího favorita Jannika Sinnera. K tomu tady máme zmíněný pokles formy.
Okamžitě po průlomu na nejvyšší okruh bylo vidět, že se nezalekne ani těch nejlepších hráčů na světě. Jenže výkony a sebevědomí ne vždy na vítězství stačí. Výsledkem je velmi negativní bilance 7:20 v soubojích se zástupci TOP 10 žebříčku, přičemž v letošní sezoně to má 2:8.
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Toronto (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (čtvrtfinále)
Bilance: 40:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na halových betonech: 4:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:8 (kariérní 7:20)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)
Shelton – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:1
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Basilej (osmifinále), Paříž (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Zverev (3:6, 6:7)
Félix Auger-Aliassime měl v předchozím týdnu bojovat o poslední postupové místo na Turnaj mistrů, ale rozhodl se z Mét odhlásit a raději odpočíval. V úvodním zápase v Turíně potvrdil výbornou formu a v prvním setu dost vzdoroval obrovskému favoritovi a úřadujícímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi. Jenže pak přišel problém s lýtkem, který jeho výkon ve zbytku utkání značně ovlivnil (5:7, 1:6).
Pětadvacetiletý Kanaďan tak za sebou nemá ideální vstup do závěrečného vrcholu sezony. Na druhou stranu si souboj s největším favoritem turnaje odbyl hned na začátku a teď se může soustředit na to, aby zvládl následující dva duely. Vzhledem k vynikající formě a historii na halových betonech rozhodně má na to, aby v těchto podmínkách porazil Sheltona i Alexandera Zvereva.
V letošní sezoně zvládl 15 z 19 duelů na halových betonech. Tato statistika zahrnuje triumfy v Montpellieru a Bruselu a také finále na Masters v Paříži. Letos vlastně prohrál jen dva dohrané zápasy na krytých hardech. Pokaždé se Sinnerem, který na nich dominuje už skoro dva roky.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Paříž, Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf); Paříž (finále)
Bilance: 48:24
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 15:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:6 (kariérní 23:46)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)
Auger-Aliassime – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 1:3
Nejlepší výsledek: skupina (2022, 2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále), Paříž (finále)
Cesta turnajem: Sinner (5:7, 1:6)
Vzájemná bilance: Auger-Aliassime vede 1:0. Je dost možné, že ani jeden z aktérů není stoprocentně fit. Zřejmě kvůli zranění Augera-Aliassimeho v posledním zápase je Shelton kurzovým favoritem. Pokud ale nebude Kanaďan výrazně limitován, měl by sebevědomého Američana v oblíbených podmínkách a díky skvělé formě porazit.
Sinner – Zverev | 20:30 SEČ
Jannik Sinner loni ovládl Turnaj mistrů bez porážky a v žádném z deseti setů neztratil více než čtyři gamy. Letos začal relativně pohodovým vítězstvím 7:5, 6:1 nad ve formě hrajícím Félixem Augerem-Aliassimem, který se v průběhu utkání zranil a nemohl pak výrazně vzdorovat.
Po skalpu Kanaďana vylepšil svou skvělou letošní bilanci v soubojích se zástupci TOP 10 žebříčku na 15:4. Od podzimu 2023 stále prožívá nejlepší období své kariéry a asi není překvapením, že všechny čtyři tyto letošní nezdary utrpěl proti svému největšímu rivalovi Carlosovi Alcarazovi. Dalších 14 duelů s ostatními členy elitní desítky naopak zvládl.
Pokud budeme počítat i exhibice a týmový Davis Cup, dokázal na halových betonech vyhrát už 33 zápasů po sobě. Tato neuvěřitelná série trvá bezmála dva roky a poslední porážku v těchto podmínkách utrpěl 24letý italský tenista proti Novakovi Djokovičovi ve finále předloňského Turnaje mistrů.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Paříž, Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Vídeň (triumf)
Bilance: 54:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na halových betonech: 11:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 15:4 (kariérní 55:36)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 11:2
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (triumf)
Cesta turnajem: Auger-Aliassime (7:5, 6:1)
Alexander Zverev vstoupil do letošního ročníku Turnaje mistrů velmi důležitým a dvousetovým vítězstvím nad Benem Sheltonem. K němu ale klidně nemuselo dojít, protože v tie-breaku prohrával už 3:6 a čelil třem setbolům v řadě, přestože po většinu utkání dominoval. Američana, který své šance zahodil, nakonec zdolal 6:3, 7:6.
Po omluvence Novaka Djokoviče je 28letý Němec nejzkušenějším a nejúspěšnějším letošním účastníkem Turnaje mistrů. Aktuální start je jeho celkově osmým na závěrečném vrcholu sezony a v letech 2018 a 2021 dokázal tento podnik ovládnout.
Na Turnaji mistrů se mu v minulosti dařilo. Kromě dvou zmíněných triumfů porazil na této akci mimo jiné Rogera Federera, Rafaela Nadala, Djokoviče a Carlose Alcaraze. Teď bude chtít na tento působivý seznam přidat Sinnera. V duelech se zástupci TOP 10 žebříčku má na Turnaji mistrů pozitivní bilanci 18:10.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Vídeň, Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (finále)
Bilance: 55:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 7:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:9 (kariérní 58:78)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)
Zverev – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 18:10
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)
Loňský výsledek: semifinále
Generálka: Vídeň (finále), Paříž (semifinále)
Cesta turnajem: Shelton (6:3, 7:6)
Vzájemná bilance: Sinner vede 5:4. Zverev prohrál všechny tři letošní souboje, nicméně před pár týdny ve finále ve vídeňské hale přišla vzpruha. Italskému favoritovi totiž do poslední chvíle vzdoroval a padl až po těsné třísetové bitvě. Je tak dosud jediným hráčem, který v tomto roce Sinnerovi sebral set na halových betonech. Na oblíbeném Turnaji mistrů by mohl taktéž vzdorovat, nicméně Sinner si roli obrovského favorita rozhodně zaslouží.
Scénáře skupiny Björna Borga
Sinner postoupí do semifinále, pokud:
- Porazí Zvereva a Auger-Aliassime porazí Sheltona.
- Porazí Zvereva ve dvou setech a Shelton porazí Augera-Aliassimeho ve třech setech.
Zverev postoupí do semifinále, pokud:
- Porazí Sinnera a Shelton porazí Augera-Aliassimeho.
- Porazí Sinnera ve dvou setech a Auger-Aliassime porazí Sheltona ve třech setech.
Středeční program
INALPI ARENA (od 11:30 SEČ)
1. Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.) - Salisbury/Skupski (5-Brit.)
2. Shelton (5-USA) - Auger-Aliassime (8-Kan.) / nejdříve ve 14:00 SEČ
3. Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.) - Harrison/E. King (8-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ
4. Sinner (2-It.) - Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 20:30 SEČ
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře