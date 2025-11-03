Turnaj mistryň může poznat první semifinalistku, obě Američanky po výprasku zabojují o naději
Šwiateková – Rybakinová | 15:00 SEČ
Iga Šwiateková startuje na Turnaji mistryň popáté v řadě a v úvodním zápase letošního ročníku famózně využila nerozehranosti soupeřky. Aktuální světová dvojka potřebovala na vítězství ve skupině pouhých 61 minut a deklasovala 6:1, 6:2 úřadující šampionku Australian Open Madison Keysovou.
Po semifinálové porážce s Arynou Sabalenkovou na letošním French Open prohloubila krizi a dlouhých 13 měsíců čekala na jakoukoli finálovou účast. V posledních měsících se ovšem výrazně zlepšila a mimo jiné získala ve Wimbledonu svůj šestý kariérní grandslamový titul, přičemž po cestě za ním ztratila jeden set.
Po triumfu ve Wimbledonu se vrátila na tvrdé povrchy a vedla si solidně, což potvrzují také triumfy v Soulu a na tisícovce v Cincinnati. Čtyřiadvacetiletá polská hvězda posbírala už ve čtvrté sezoně po sobě minimálně 60 vítězství. Stala se tak první hráčkou od roku 2001, která něco takového dokázala.
Bývalá světová jednička si v případě dalšího hladkého vítězství zajistí postup do semifinále probíhajícího Turnaje mistryň. To se jí loni nepodařilo a překvapivě skončila již ve skupinové fázi. Za sebou má čtyři starty na závěrečném vrcholu sezony a polovinu z nich dotáhla do semifinále. Jejím maximem je předloňský triumf.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Soul, Cincinnati, Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na betonech: Soul, Cincinnati (triumf)
Bilance: 62:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 41:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:6 (kariérní 53:25)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf), US Open (čtvrtfinále)
Šwiateková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 12:4
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (osmifinále), Wuhan (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Keysová (6:1, 6:2)
Jelena Rybakinová se na Turnaj mistryň kvalifikovala jako poslední a ještě před pár týdny neměla místo jisté. V rámci asijské tour ovšem zapsala čtvrtfinále ve Wuhanu, triumf v Ningbu a semifinále v Tokiu a nyní v saúdskoarabském Rijádu zničila 6:3, 6:1 finalistku posledních dvou grandslamů Amandu Anisimovovou.
Wimbledonská šampionka z roku 2022 je v letošní sezoně vynikající při vstupech do turnajů a za celý rok utrpěla jen jeden nezdar v úvodních zápasech (Miami). Jenže obvykle končí nejpozději v semifinále a v aktuálním roce si došla pro titul pouze na podnicích kategorie WTA 500 ve Štrasburku a Ningbu.
Na druhou stranu letos zaregistrovala už osm semifinálových účastí, většinu z nich na oblíbených betonech. Na tvrdé povrchy se 26letá Kazachstánka vrátila v červenci a od té doby posbírala 24 vítězství, přičemž šest z nich slavila proti zástupkyním elitní desítky světového hodnocení.
Díky suverénní výhře nad Anisimovovou má solidně nakročeno k tomu, aby poprvé v kariéře postoupila ze skupiny Turnaje mistryň. V minulosti hrála tuto prestižní akci předloni v mexickém Cancúnu a loni tady v Rijádu a vždy skončila s bilancí jedné výhry a dvou porážek už ve skupinové fázi.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ningbo, Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Ningbo (triumf)
Bilance: 55:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 38:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:6 (kariérní 27:27)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rybakinová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 3:4
Nejlepší výsledek: skupina (2023-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále), Ningbo (triumf), Tokio (semifinále)
Cesta turnajem: Anisimovová (6:3, 6:1)
Vzájemná bilance: Šwiateková vede 6:4. Rybakinová vyhrála čtyři z úvodních šesti soubojů, ovšem Šwiateková v letošní sezoně zvítězila v týmovém United Cupu, Dauhá, na French Open i v Cincinnati a vzájemnou bilanci otočila ve svůj prospěch. Polská hvězda je mírnou favoritkou.
Anisimovová – Keysová | 16:30 SEČ
Amanda Anisimovová má za sebou velmi nepovedený první kariérní zápas na Turnaji mistryň. Debutantka vůbec nedokázala vzdorovat zkušenější Jeleně Rybakinové a s bývalou wimbledonskou šampionkou prohrála jednoznačně 3:6, 1:6. Do Rijádu přijela s bilancí 26:6 z posledních 32 duelů a asi takový úvod neočekávala.
Po sezonách 2022-23, v nichž bojovala se zdravotními i psychickými problémy, vypadla v úvodu loňského roku z TOP 400 žebříčku. Letos však prožívá nejlepší sezonu své kariéry, přestože v úvodní polovině roku musela třikrát skrečovat či odstoupit. Její životní období začalo na travnatých kurtech.
Čtyřiadvacetiletá Američanka dokonce zapsala na posledních dvou grandslamových turnajích finále, v nichž ji zastavily Iga Šwiateková ve Wimbledonu a Aryna Sabalenková na US Open. Před začátkem léta měla na kontě jen dvě grandslamová čtvrtfinále, nicméně svou historii na majorech výrazně vylepšila.
Na Turnaji mistryň sice debutuje, ovšem s triumfy na těch největších podnicích už má zkušenosti. Během životní letošní sezony totiž kralovala na akcích kategorie WTA 1000 v Dauhá a nedávno v Pekingu a vybojovala svůj třetí a čtvrtý kariérní titul. Zaslouženě tak okupuje čtvrté místo v žebříčku.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Peking, Dauhá (triumf); US Open, Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na betonech: Peking, Dauhá (triumf); US Open (finále)
Bilance: 45:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 25:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:4 (kariérní 16:27)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále), US Open (finále)
Anisimovová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 0:1
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Generálka: Peking (triumf)
Cesta turnajem: Rybakinová (3:6, 1:6)
Madison Keysová měla takřka nulovou přípravu na Turnaj mistryň a nerozehranost byla v úvodním utkání znát. Třicetiletá Američanka odehrála první zápas po více než dvou měsících a favoritce Ize Šwiatekové dokázala vzdorovat jen 61 minut. Od Polky schytala výprask 1:6, 2:6 a zapsala třetí prohru v řadě.
Na jakékoli vítězství čeká od srpnového Cincinnati, kde porazila Evu Lysovou a Aoi Itóovou. Ačkoli v posledních měsících nehrála, na kvalifikaci na Turnaj mistryň jí stačily triumfy v Melbourne a Adelaide a minimálně čtvrtfinále v Indian Wells, Madridu, Montrealu a na French Open.
Před začátkem probíhající sezony se nacházela mimo TOP 20 žebříčku, ovšem v lednu úplně změnila svou kariéru. Ovládla totiž Australian Open a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou. V následujících měsících ale neměla svou nejlepší možnou formu a stále čeká na jakékoli finále od lednového australského léta.
Turnaj mistryň si v minulosti vyzkoušela pouze před devíti lety a s bilancí 1:2 skončila již ve skupině. Teď je mnohem zkušenější, nicméně vstup do letošního ročníku této prestižní akce se jí vůbec nepovedl. Je tak dost nepravděpodobné, že v tomto týdnu získá svůj první hardový titul mimo Austrálii po šesti letech.
Keysová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Australian Open, Adelaide (triumf)
Bilance: 37:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na betonech: 24:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:5 (kariérní 33:51)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)
Keysová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 1:3
Nejlepší výsledek: skupina (2016, 2025)
Loňský výsledek: nehrála
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Šwiateková (1:6, 2:6)
Vzájemná bilance: 0:0. Vítězství v tomto zápase je extrémně důležité, protože obě schytaly v úvodním duelu na Turnaji mistryň výprask a porážka by mohla znamenat konec nadějím na postup do semifinále. Keysová čeká na skalp TOP 10 od výhry nad Arynou Sabalenkovou ve finále Australian Open. Favoritka Anisimovová jich naopak od února posbírala osm.
Scénáře skupiny Sereny Williamsové
Pokud vyhrají Šwiateková a Keysová:
- Šwiateková vyhraje skupinu.
- Anisimovová ztratí možnost postoupit do semifinále.
- Rybakinová a Keysová se ve středu utkají o druhé postupové místo.
Pokud Šwiateková vyhraje ve dvou setech a Anisimovová ve třech setech:
- Šwiateková má jistý postup do semifinále.
- Keysová ztratí možnost postoupit do semifinále.
Pokud vyhrají Rybakinová a Anisimovová:
- Rybakinová vyhraje skupinu.
- Keysová ztratí možnost postoupit do semifinále.
- Šwiateková a Anisimovová se ve středu utkají o druhé postupové místo.
Pokud Rybakinová vyhraje ve dvou setech a Keysová ve třech setech:
- Rybakinová má jistý postup do semifinále.
- Anisimovová ztratí možnost postoupit do semifinále.
* Jakákoli jiná kombinace výsledků bude znamenat, že o obou postupujících do semifinále z této skupiny se rozhodne až ve středu.
Pondělní program
CENTER COURT (od 13:00 SEČ)
1. Erraniová/Paoliniová (1-It.) - S. Hsieh/Ostapenková (6-Tchaj-wan/Lot.)
2. Šwiateková (2-Pol.) - Rybakinová (6-Kaz.) / nejdříve v 15:00 SEČ
3. Anisimovová (4-USA) - Keysová (7-USA) / nejdříve v 16:30 SEČ
4. V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.) - Muhammadová/Schuursová (8-USA/Niz.)
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře