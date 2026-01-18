Úder letošního Australian Open? Řecká hvězda byla sama v šoku a vzpomínala na Federera
Sakkariová – Jeanjeanová 6:4, 6:2
Ano, zní to odvážně. Nazvat po prvním hracím dnu počin Sakkariové úderem turnaje zní maličko předčasně. Přesto, když se podíváte na to, co se jí povedlo, možná budete souhlasit.
Pojďme ale popořádku. Řecká favoritka začala utkání mizerně, když prohrávala 0:3 a 1:4. Od tohoto stavu však pěti gamy v řadě naprosto otočila průběh první sady a získala ji 6:4.
Druhý set už měla pod kontrolou. Za stavu 2:2 vzala Francouzce servis, brejk potvrdila a vedla 4:2. Zmiňovaný moment tak přišel v sedmé hře druhé sady při podání Jeanjeanové.
Francouzská tenistka prohrávala 0:15, následný servis jí ale vyšel výborně a soupeřku poslal zcela mimo kurt. Sakkariová jen bezmocně plácla raketou a míček se k velikému překvapení všech snesl vedle sítě zpět na stranu naprosto bezradné soupeřky.
Sama Sakkariová nemohla neuvěřitelnému úderu věřit a soupeřce se okamžitě s úsměvem omluvila. Game nakonec získala čistou hrou a celý zápas vyhrála za hodinu a 19 minut 6:4, 6:2.
Maria Sakkari says the shot she hit is going to be 1 of the best of the tournament at Australian Open
"I've been playing for 25 years. I could never imagine I can hit that kind of return. You see when Roger hits it, Carlos, & then myself. I'm like 'Ah’”pic.twitter.com/38bSwQpNvq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
"Je mi třicet let, tenis hraju 25 let, ale nikdy v životě se mi takový úder nepodařilo zahrát. Víte, něco takového může trefit Roger nebo Carlos. A teď se to povedlo mně. Možná to bude nejlepší úder turnaje," říkala na pozápasovém rozhovoru vysmátá Sakkariová.
O další krok bude rodačka z Atén usilovat ve druhém kole proti vítězce duelu mezi Donnou Vekičovou a Mirrou Andrejevovou.
Výsledky ženské dvouhry na Australian Open
Italský hrdina končí s debaklem. Australian Open se dočkalo prvního překvapení
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zminila Rogera... no ten si dal ostry TB z Kasperem a z prehledem ho vyhral...;-) Pokud by zmenili pravidla v tenisu, a hralo by se na 7 bodu, na tri vitezne tajbrejky ;-))) trebas kazdy z kazdym... tak by se klidne mohl vratit :-D
Roger vyprodal RLA a na tribune nechybel ani Djokovic... oba v dobre nalade...
Zatim nic nenapovida, z se pravidla tak radikalne zmeni, tak si aspon pinknul exhibici s Andre Agassim... povedeny par, take s Ash, ktera by klidne mohla z fleku hrat i ostry zapas, ikdyz nevim, na kolik by to vydrzela, ale tipl bych, zeby to celkem dala a dokazu si predstavit, ze by i nejake te favoritce zatapela... - ale to asi nezjistime.