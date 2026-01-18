Úder letošního Australian Open? Řecká hvězda byla sama v šoku a vzpomínala na Federera

DNES, 16:00
Aktuality 2
AUSTRALIAN OPEN - Jakoby kopírovala osud svého krajana Stefanose Tsitsipase. I Maria Sakkariová (30) byla světovou trojkou, také ona naprosto vyklidila pozice mezi světovou elitou. Rodačka z Atén by se na ztracené příčky ráda vrátila a první krok učinila právě na probíhajícím Australian Open. Fanoušky však zaujala ještě něčím jiným než očekávaným vítězstvím nad Francouzkou Leoliou Jeanjeanovou (30).
Maria Sakkariová se blýskla neuvěřitelným úderem (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Sakkariová – Jeanjeanová 6:4, 6:2

Ano, zní to odvážně. Nazvat po prvním hracím dnu počin Sakkariové úderem turnaje zní maličko předčasně. Přesto, když se podíváte na to, co se jí povedlo, možná budete souhlasit.

Pojďme ale popořádku. Řecká favoritka začala utkání mizerně, když prohrávala 0:3 a 1:4. Od tohoto stavu však pěti gamy v řadě naprosto otočila průběh první sady a získala ji 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhý set už měla pod kontrolou. Za stavu 2:2 vzala Francouzce servis, brejk potvrdila a vedla 4:2. Zmiňovaný moment tak přišel v sedmé hře druhé sady při podání Jeanjeanové.

Francouzská tenistka prohrávala 0:15, následný servis jí ale vyšel výborně a soupeřku poslal zcela mimo kurt. Sakkariová jen bezmocně plácla raketou a míček se k velikému překvapení všech snesl vedle sítě zpět na stranu naprosto bezradné soupeřky.

Sama Sakkariová nemohla neuvěřitelnému úderu věřit a soupeřce se okamžitě s úsměvem omluvila. Game nakonec získala čistou hrou a celý zápas vyhrála za hodinu a 19 minut 6:4, 6:2.

"Je mi třicet let, tenis hraju 25 let, ale nikdy v životě se mi takový úder nepodařilo zahrát. Víte, něco takového může trefit Roger nebo Carlos. A teď se to povedlo mně. Možná to bude nejlepší úder turnaje," říkala na pozápasovém rozhovoru vysmátá Sakkariová.

O další krok bude rodačka z Atén usilovat ve druhém kole proti vítězce duelu mezi Donnou Vekičovou a Mirrou Andrejevovou.

Italský hrdina končí s debaklem. Australian Open se dočkalo prvního překvapení

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
PTP
18.01.2026 16:31
Po ukončení kariéry třeba začal Roger sypat, takže je teď v dobrý formě
Vlk-v-trave
18.01.2026 16:21
Uder pekny..., ale jestli to bude uder turnaje, tezko rict. V noci jsem videl take pekny uder Comesani, ale pochybuji, ze se dostane do medii. Na bocnich kurtech se tech nejen 25 let deji zajimave veci, ktere mnoho krat uniknou viralu az na nejake kuriozity.

Zminila Rogera... no ten si dal ostry TB z Kasperem a z prehledem ho vyhral...;-) Pokud by zmenili pravidla v tenisu, a hralo by se na 7 bodu, na tri vitezne tajbrejky ;-))) trebas kazdy z kazdym... tak by se klidne mohl vratit :-D
Roger vyprodal RLA a na tribune nechybel ani Djokovic... oba v dobre nalade...

Zatim nic nenapovida, z se pravidla tak radikalne zmeni, tak si aspon pinknul exhibici s Andre Agassim... povedeny par, take s Ash, ktera by klidne mohla z fleku hrat i ostry zapas, ikdyz nevim, na kolik by to vydrzela, ale tipl bych, zeby to celkem dala a dokazu si predstavit, ze by i nejake te favoritce zatapela... - ale to asi nezjistime.
