Ukončí Rybakinová 12letou smůlu? Nová královna Melbourne míří v Dauhá na nevídaný kousek

DNES, 10:00
Téma 0
Jelena Rybakinová (26) se v Dauhá pokusí navázat na svoji jízdu z Australian Open, kde získala svůj druhý grandslamový titul. Světová trojka se pokusí stát se první hráčkou od Viktorie Azarenkové v roce 2013, která vyhraje po triumfu v Melbourne hned svůj další turnaj. V minulosti se to nepovedlo ani Sereně Williamsové či Aryně Sabalenkové.
Jelena Rybakinová na tiskové konferenci v Dauhá (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Rybakinová nastoupila do úvodu sezony ve stejné formě, v jaké končila loňský rok. V Melbourne se stala novou královnou a se ztrátou pouhého jediného setu, který prohrála až ve finále se Sabalenkovou, si dokráčela pro druhý grandslamový triumf. Po krátkém odpočinku se vrátí do akce tento týden na tisícovce v Dauhá.

Kazašská tenistka se zde bude snažit o prolomení dlouhé černé série, která trvá od roku 2013. Od té doby totiž žádná hráčka nedokázala na titul z Australian Open navázat triumfem hned na dalším turnaji. Poslední hráčkou, které se to podařilo, byla Viktorie Azarenková. Běloruska na své druhé vítězství na australském grandslamu v řadě navázala titulem v Dauhá. Od té doby vyhrálo dalších 12 ročníků úvodního grandslamu sezony devět žen, ale žádná z nich nedokázala kralovat i na svém následujícím turnaji.

Nepovedlo se to ani legendární Sereně Williamsové, Naomi Ósakaové či aktuální světové jedničce Sabalenkové. Američanka si po titulu v Melbourne v roce 2017 dala mateřskou pauzu a vrátila se až v roce 2018 v Indian Wells, kde skončila ve třetím kole. Před čtyřmi lety na Australian Open zvítězila Ash Bartyová, která následně ukončila kariéru a žádný další turnaj už nehrála.

Aktuální světová trojka patří v Kataru společně s Igou Šwiatekovou a obhájkyní titulu Amandou Anisimovovou mezi největší favoritky. Po svém druhém triumfu na sebe však nechce vyvíjet žádný tlak. "Doufejme, že tento týden bude stejně dobrý jako ten v Austrálii, ale pokud ne, máme před sebou ještě spoustu turnajů. Stále se s týmem snažíme zlepšovat a chceme dosáhnout dobrých výsledků. Myslím, že zápasy jsou pro mě nejlepším tréninkem. Takže uvidíme, jak se tu budu cítit a jak zápasy dopadnou," uvedla Rybakinová na tiskové konferenci před turnajem. Zmínila také, že se po návratu domů potýkala s menším nachlazením.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
