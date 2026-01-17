Unikát Alcarazova soupeře. Proti gigantovi se blýskl málo vídanou statistikou
Alcaraz – Walton 6:3, 7:6, 6:2
Jen jediný titul z turnajů velké čtyřky Alcarazovi chybí k završení kariérního grandslamu. Získat ho chce právě na probíhajícím Australian Open. A první krok má zdárně za sebou. Walton mu však zadarmo nedal nic.
V první polovině úvodního setu držel Australan se šestinásobným grandslamovým šampionem celkem bez problémů krok. Naopak to byl právě on, kdo si v šesté hře jako první vypracoval brejkbolovou možnost, kterou však proměnit nedokázal.
Tenisové experty ale zaujala jiná mimořádnost. Rodák z Brisbane si totiž připsal netradiční výsledek. Na svých úvodních sedmnáct servisů totiž potřeboval vždy jen jednu možnost. Jeho podání přitom nebyla sázka na jistotu, rychlost se pohybovala kolem 200 kilometrů v hodině. Poprvé tak šel Walton přes druhé podání až za stavu 2:3 a 30:15.
Úvodní sada přesto nakonec patřil světové jedničce. Alcaraz za stavu 4:3 poprvé uspěl na returnu a sadu získal 6:3.
Do druhé sady vstoupil lépe Walton, který ve čtvrtém gamu poprvé vzal Španělovi servis. Brejk ale potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno – 3:3. Set musel nakonec rozčísnout tie-break, v něm byl jasně lepším hráčem Alcaraz, získal ho 7:2 a šel do vedení 2:0 na sety.
Bojovný Australan zkusil favoritovi čelit i ve třetí sadě. To se mu dařilo jen do stavu 2:2, pak už vládu přebral Španěl, sadu získal 6:2 a po dvou hodinách a osmi minutách mohl slavit postup.
"Byl to velmi kvalitní zápas, Adam hrál na vysoké úrovni, a o to víc jsem šťastnější, že jsem utkání zvládl ve třech setech,“ říkal Alcaraz, který tak odehrál první zápas bez svého dlouholetého kouče Juana Carlose Ferrera.
Dalším Alcarazovým soupeřem bude německý tenista Yannick Hanfmann, který oba dosavadní duely s rodákem z Murcie prohrál.
