Upřímná Venus: Nejsem dobrá ve čtyřhře, nesnažím se být něčím, čím nejsem

DNES, 13:00
Rozhovory 3
US OPEN - Každá výhra se počítá. Pro legendární Venus Williamsovou (45) to platí dvojnásob. Ve dvouhře sice její sen o návratu ukončila na US Open Karolína Muchová (29), americká šampionka se ale dokázala prosadit ve čtyřhře. Po boku Kanaďanky Leylah Fernandezové (22) zaznamenala vítězný debut proti ukrajinsko-australskému páru Ljudmyly Kičenokové a Ellen Perezové (7:6, 6:3).
Venus Williamsová po boku Leylah Fernandezové (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Fernandezová, Williamsová - Kičenoková, Perezová 7:6, 6:3

Fernandezová po utkání přiznala, že zpráva o společném startu ji nadchla: "Byla jsem nadšená jako dítě o Vánocích," usmívala se. Williamsová, potěšená výkonem jejich nové dvojice, pak v New Yorku analyzovala přednosti, které s Fernandezovou na kurtu mají a na nichž chtějí stavět i do dalších zápasů.

Zvykla jsem si být starší sestrou, takže se jí ptám, co potřebuje. Je důležité, aby se cítila dobře. Teoreticky mám víc zkušeností, ale ona odehrála mnohem víc zápasů, takže nás to možná staví na stejnou úroveň, pokud jde o schopnost konkurovat," uvedla Venus.

"Musely jsme být trpělivé, protože nikdy nevíte, co se v zápase stane, a musíte se přizpůsobit. Jakmile jsme se rozjely, šláply jsme na plyn."
Williamsová zároveň přiznala, že čtyřhru nikdy nepovažovala za svou nejsilnější disciplínu.

"Vždycky lidem říkám, že nejsem dobrá ve čtyřhře. Nikdo mi nevěří. Tradičně se hráči ve čtyřhře hodně soustředí na správný pohyb, a já s tím mám problémy. Jsem hráčka dvouhry, takže když nastupuju, říkám si, abych hrála tak, jak jsem zvyklá a nesnažila se být někým, kým nejsem," vysvětlila.

Podle Williamsové je chvílemi těžké cítit se ve čtyřhře komfortně: "Na kurtu to není aspekt, kde bych se cítila nejlépe, ale přijde chvíle, kdy na to přestanete myslet a prostě hrajete. Nikdy jsem nehrála s partnerkou, kromě Sereny, která by měla takové uvažování jako Leylah. Obě chceme za každou cenu vyhrát, nevzdáváme se. Navíc je to velká zábava a já věřím, že se budeme nadále zlepšovat," dodala sedminásobná grandslamová šampionka.


Pro Venus Williamsovou ale čtyřhra nikdy nebyla podle vlastních slov jen doplňkem. "V žádném případě debl nikdy nebyl na vedlejší koleji. Grand Slamy jsme se Serenou hrály hlavně proto, že jsme je chtěly vyhrát. Bylo to pro nás důležité. Pravdou je, že jsem čtyřhru nikdy moc netrénovala. Soustředila jsem se na to, abych byla co nejlepší hráčkou singlu. Doufám, že v turnaji vydržíme, možná vyhrajeme další kolo a budeme se dál zlepšovat,“ uzavřela.

Komentáře

3
tommr
29.08.2025 13:42
Fernandez vypadá vedle Venus jako malý děcko ...
aligo
29.08.2025 14:03
Dcérenka
aligo
29.08.2025 13:29
Nejsem dobrá ve čtyřhře, jen mám několik GS titulů a pár zlatých medailí
