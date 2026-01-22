Úroveň mé hry je skvělá, delší příprava se vyplatila, říká po hladké Djokovič
Povětrnostní podmínky hrají na prvním grandslamu sezony i letos zásadní roli. Vysoké denní teploty a intenzivní vlhkost dělají z úvodních dnů turnaje náročnou zkoušku. Své o tom ví i Djokovič, který se musel rychle adaptovat, aby zvládl další duel. Srbský hráč porazil Francesca Maestrelliho ve třech setech, přestože ho čekal náročný zápas v horku. Krátce po vítězství se objevil na tiskové konferenci, kde hovořil o podmínkách v Melbourne i předsezonní přípravě.
"Vlastně je to stejné skóre jako v prvním kole, takže pocit na kurtu byl docela podobný, celkově pozitivní. V prvním zápase jsem podával lépe. Připadalo mi, jako bych hrál dva úplně odlišné turnaje, ve dne a v noci, obzvlášť s větrem, který letos myslím foukal víc než v kterémkoli jiném roce, co jsem tady v Austrálii hrál. Musíte se tomu a jinému soupeři přizpůsobit. Ale celkově jsem spokojený především s pohybovou stránkou," uvedl Djokovič.
Desetinásobný šampion z Melbourne se dotkl také dlouhé přípravy, kterou před sezonou absolvoval. "Měl jsem delší přípravu než jindy. Když mám více času, samozřejmě se snažím analyzovat svou hru a různé aspekty, které můžu opravdu zlepšit. Jinak by to přece nemělo cenu. Vždy se snažím být lepší než v minulé sezoně. To je mentalita, kterou se snažím mít, a to mi umožňuje hrát na nejvyšší úrovni i v tomto věku," vysvětlil.
Djokovič zároveň připomněl, že před Australian Open neabsolvoval žádné přípravné turnaje. "Jsem rád, že práce, kterou jsem odvedl v přípravě, se vyplácí. Je stále teprve začátek turnaje. Jsem velmi spokojený, že můžu hrát na této skvělé úrovni," doplnil.
Velkou pozornost věnoval také významu svého týmu. "Vždycky potřebujete alespoň pár očí vedle kurtu, ne-li dva, tři páry, které znají tenis, s různou úrovní zkušeností a různými perspektivami, aby viděly vaši hru i hru soupeře," řekl.
A dodal: "Tým je tu proto, aby vám poskytl potřebnou podporu k dosažení výsledků, které chcete, a také aby vám pomohl najít řešení během zápasu, když se cítíte zahlceni tím, co se děje, a někdy nedokážete jasně myslet," uzavřel.
Třetím soupeřem bělehradského rodáka bude Botic Van De Zandschulp, který má s Djokovičem vyrovnanou bilanci 1:1. V zatím posledním utkání se z výhry radoval nizozemský tenista, který zvítězil v loňském roce v Indian Wells ve třech setech.
