Ušetřilo mi to kus sezony, řekl Menšík o odstoupení z Melbourne. Brzy se vrátí na kurty
Menšík má za sebou velmi povedený úvod sezony. Po týmovém United Cupu odehrál dva turnaje a nenašel přemožitele. Na dvěstěpadesátce v Aucklandu vybojoval svůj druhý kariérní titul a formu si přivezl i na Australian Open. V Melbourne poprvé přešel přes třetí kolo grandslamu, v tu chvíli ho však zastavilo zranění.
V boji o čtvrtfinále měl vyzvat svůj idol a místního desetinásobného šampiona Novaka Djokoviče. Na reprízu loňského finále v Miami však nedošlo. Menšík před zápasem musel z turnaje odstoupit kvůli trhlině v břišním svalu. Kvůli tomuto problému byl následně nuce vynechat i domácí klání Davisova poháru.
"Během Australian Open jsem měl v břišním svalu trhlinu 17 milimetrů. Už ve třetím kole jsem šel přes bariéru. Pak jsem musel odstoupit, nemělo smysl riskovat. Bylo to dobré rozhodnutí, které mi ušetřilo kus sezóny," komentoval vážnost zranění, které poměrně rychle vyléčil.
Na kurty by se měl vrátit už v příštím týdnu a rovnou na velmi oblíbeném místě. Čeká ho totiž turnaj v Dauhá, kde před dvěma lety zažil svůj průlomový turnaj. Připsal si zde skalpy Andyho Murrayho či Andreje Rubljova a zahrál si zde premiérové finále na okruhu, ve kterém padl až s Karenem Chačanovem.
Loni, kdy turnaj povýšil do kategorie ATP 500, zde chyběl a dal přednost stejně prestižnímu podniku v Acapulcu. V Kataru by měl letos plnit roli nasazené osmičky. Hlavními hvězdami budou první tři hráči světa Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Djokovič. Z českých reprezentantů jsou zde přihlášeni i Jiří Lehečka a Tomáš Mácháč, který však skrečoval minulý týden v Montpellieru a jeho start je nejistý.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře