Úspěšný návrat, plný stadion a skok o 500 míst. Plíšková chválila fantastickou kulisu
Pro australské publikum byl souboj dvou ikon jedním z největších taháků. Organizátoři jej umístili do Kia Areny, která pojme pět tisíc diváků.
A bylo plno – tenhle souboj by se ostatně neztratil ani na větším stadionu.
"Bylo to skvělé! Zvlášť když vezmeme v úvahu, že to bylo jen první kolo. Myslím, že jsem na tom kurtu dřív odehrála jen jeden zápas, ale bylo tam plno a atmosféra byla skvělá. Sloane je navíc šampionka, takže měla i spoustu podpory. Ta atmosféra byla prostě fantastická," vyprávěla Karolína Plíšková.
A že byly obě před vzájemným zápasem mimo tisícovku pořadí? Jen souhra okolností. Plíšková i Stephensová se totiž právě pokouší o návrat po dlouhodobých zdravotních problémech.
"Ten dnešní zápas byl velmi rychlý a myslím, že jsem hrála dobře. Ne úžasně, jen dobře. A samozřejmě to byl první zápas po dlouhé době, takže jsem neočekávala nic skvělého. Ale bylo to docela solidní," hodnotila Češka své vystoupení.
Tenisoví fandové nezapomínají. Stephensová vyhrála US Open v roce 2017 a na Roland Garros hrála o rok později finále. Plíšková je zase někdejší světovou jedničkou a dlouhých 230 týdnů v kuse byla členkou TOP 10.
Na kurtu se hrál zápas, za který by se nestyděly ani hráčky z elitní padesátky žebříčku. Plíšková sice nesázela esa, ale servis s průměrnou rychlostí 159 km/h její soupeřka jen těžko odvracela. Nejrychlejší podání české tenistky letělo rychlostí 183 km/h. A právě síla úderů a jejich rychlost podle české tenistky rozhodly. "Často jsem se Sloane hrála na antuce, kde jsem nevyhrála. Ona tam má hru o hodně nepříjemnější. Ale tím, že je to tady rychlé, jsem si dávala určité šance," připustila.
Plíšková stejně jako za starých dobrých časů ukázala vyzrálost v klíčových momentech. Proměnila šest ze sedmi brejkbolů. To je unikátní bilance, s jakou hrávají opravdoví šampioni. "Beru to trochu jinak. Nešla jsem tam s tlakem, že musím vyhrát. Chtěla jsem uspět. Ale tím, že jsem nevěděla, s čím do toho půjdu, tak jsem to šla zkusit. A vyšlo to," konstatovala po úspěšném zápase.
Nedá se říci, že by Stephensová byla slabší hráčkou. Statistiky ukazují, že vítězných úderů i nevynucených chyb nasbíraly obě rivalky podobně. Američanka byla mnohdy jistější v delších a pomalejších výměnách. A snad i díky třem vítězným zápasům v kvalifikaci měla o poznání vyhranější ruku a některé výměny dokázala zakončit velmi přesně umístěné údery.
Pro Stephensovou však skončil zápas hořce. Sice tahala za kratší konec provazu, ale několikrát dostala Plíškovou pod tlak a nebyla daleko obratu. Ale i ona si dokázala, že návrat po dlouhé pauze není nereálný.
"Jsem hlavně ráda, že znovu hraju a jsem zdravá. Stálo to velké úsilí přijet sem a jako bývalá grandslamová šampionka odehrát kvalifikaci. Opravdu je tam hodně tlaku a stresu, ale musím se sebou být spokojená. Je to další krok k tomu, abych se zlepšila, dostala se zpátky do formy a vrátila se v žebříčku tam, kam patřím," vyprávěla Američanka před startem turnaje.
Posun v žebříčku sice zaznamená až po konci melbournského klání, ale už nyní figuruje díky úspěšně zvládnuté kvalifikaci v "živém" pořadí na 772. pozici. To je posun o 230 příček vzhůru.
To Plíškovou vyhrané první kolo katapultuje dokonce na 564. místo, což je posun o téměř 500 příček vzhůru!
Ve druhém kole zkusí Češka štěstí proti Janice Tjenové z Indonésie. "Tentokrát asi strávím mnohem víc času u stolu s fyzioterapeutem. Ale tak to je. Samozřejmě už mi není 20 a musím se starat o své tělo. Zejména o nohu, která byla dvakrát operována," naznačovala česká tenistka další plány.
A i kdyby druhé kolo nevyšlo, Plíšková smutnit nebude. Už výhra nad Stephensovou byla nad plán. "Ale já momentálně ani nic neplánuji. Ráda bych hrála trochu víc s využitím chráněného žebříčku, ale všechno stejně bude záležet na tom, jak zareaguje mé tělo. Ani nevím, jak se budu cítit zítra! Žiji teď ze dne na den," smála se.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Bez šance nebude ani v dalším kole pokud jí nezradí zdraví ...