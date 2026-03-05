Válka zasáhla další české tenisty. Naše teenagerky musí opustit dobře rozehraný turnaj
Když je v Evropě zima, tak se prakticky každý týden koná v Antalyi nějaký profesionální turnaj. Většinou se jedná o akce kategorie W15 a M15 a zejména mladé naděje či junioři se na nich snaží prorazit do velkého světa profesionálního tenisu.
O průlom se v tomto týdnu pokoušely také české naděje Tereza Heřmanová s Julií Jirákovou. A obě měly nakročeno k velmi solidnímu výsledku. Heřmanová absolvovala vlastně svůj vůbec první turnaj mezi dospělými a v prvním kole zdolala po velké bitvě Srbku Teodoru Vlajičovou. Navíc po boku krajanky Jirákové prošla do čtvrtfinále čtyřhry.
K dalšímu utkání se ale ani jedna z mladých juniorek nedostala. Turecký tenisový svaz totiž oznámil, že kvůli bezpečnosti oba podniky ITF s okamžitou platností ruší. Obě české hráčky tak přišly o možnost dál sbírat body do žebříčku a zvýšit svou finanční odměnu.
Důvodem je zuřící válka na Blízkém východě. Paradoxní však je, že turnaj kategorie WTA 125 ve stejném městě pořád pokračuje. Toho se zúčastnila Dominika Šalková a do semifinále deblové soutěže ve čtvrtek postoupily Jesika Malečková a Miriam Škochová.
Tento podnik ovšem pořádá WTA a ne ITF a Ženská tenisová asociace zatím nevidí tak velké riziko jako Mezinárodní tenisová federace. ITF naopak nebezpečí pro tenisty vnímá jinak a kromě podniků v tomto týdnu zrušila rovnou i všechny akce v následujících třech týdnech.
Antalya není prvním místem, kde tenisté museli skončit rozehraný turnaj a odebrat se do bezpečné lokality. V tomto týdnu došlo ještě na mnohem kritičtější situaci na challengeru ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech. Tam hráli čeští tenisté Marek Gengel a Hynek Bartoň.
