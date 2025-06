Velká bitva českých nadějí. Samson vyhrála po třech hodinách a 45 minutách boje

ITF KLAGENFURT – Na první pohled šlo o celkem bezvýznamný osmifinálový zápas. Pro českého fanouška měl ale duel na turnaji ITF v rakouském Klagenfurtu jiný nádech. Utkaly se v něm totiž dvě velké naděje českého tenisu – Nikola Bartůňková (19) a Laura Samson (17). Z vítězství se nakonec po setech 6:7, 7:5 a 6:4 radovala druhá jmenovaná. Utkání však nabídlo i další mimořádnost.

Bartůňková – Samson 7:6, 5:7, 4:6

Kariéru Nikoly Bartůňkové výrazně ovlivnil dopingový nález, který jí na půl roku vystavil stopku. Teď se mladá tenistka snaží na ztracené pozice vrátit. V současné době jí kvůli zmíněnému případu patří 504. příčka, nejvýše byla 224. hráčkou světa.



Její soupeřkou v boji o čtvrtfinále byla ještě o dva roky mladší Laura Samson, 347. hráčka světa a finalistka juniorského French Open z minulého roku, kde ve finále podlehla v českém souboji Tereze Valentové.



Vzájemný souboj dvou českých nadějí tak sliboval zajímavou podívanou – a očekávání se naplnila více než stoprocentně. Úvodní set vyhrála po téměř 80 minutách hry Bartůňková. To však byla teprve předehra k velkému dramatu.



Druhá sada trvala ještě o čtyři minuty déle a tentokrát ji v poměru 7:5 ovládla Samson. Dramatický třetí set začala lépe mladší z obou Češek, když se dostala do vedení 2:0. Její zkušenější soupeřka však náskok smazala, a zápas tak směřoval do nervydrásající koncovky.



V ní měla více fyzických i psychických sil Laura Samson, která ji vyhrála 6:4 a po třech hodinách a 45 minutách boje mohla slavit postup do čtvrtfinále.



Její další soupeřkou bude devatenáctiletá Španělka Kaitlin Quevedová, které patří 248. příčka.

Výsledky turnaje ITF v Klagenfurtu