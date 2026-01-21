Velká bitva se šťastným koncem. Muchová zvládla odvetu, v Melbourne postupuje

AUSTRALIAN OPEN – Byla to dřina, ale vyšlo to. Karolína Muchová (29) si ve druhém kole Australian Open poradila s americkou soupeřkou Alycií Parksovou (25) po setech 4:6, 6:4, 6:4 a zajistila si tak účast v boji o osmifinále. Další soupeřkou české tenistky bude Polka Magda Linetteová (33).
Karolína Muchová v boji o postup do dalšího kola Australian Open (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Muchová - Parksová 4:6, 6:4, 6:4

Jen jednou se na okruhu potkaly Muchová s Parksovou. Na loňském French Open se z vítězství nad zdravotně indisponovanou Češkou radovala Američanka a s nabitým sebevědomím vlétla i do druhého vzájemného střetnutí.

V úvodu utkání si obě tenistky držely svá podání, první brejkovou možnost měla v šesté hře Parksová, ale svou šanci neproměnila. Vzápětí toho litovala, protože to byla právě ona, kdo jako první svůj servis neudržel.

Muchová ale brejk a vedení 4:3 nepotvrdila a agresivně hrající soupeřka velmi rychle srovnala krok. Rodačka z Atlanty se prezentovala svým klasickým útočným tenisem se snahou o co nejrychlejší zakončení. Jen v první sadě zasypala soupeřku sedmi esy, která proložila třemi dvojchybami.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rozhodující moment první sady přišel v nejméně očekávaný moment. Za stavu 4:4 vedla Muchová při svém podání 40:0, její rivalka však pěti fiftýny v řadě průběh hry naprosto otočila a sadu za 45 minut získala 6:4.

Velmi špatně vstoupila Muchová do druhé hry druhé sady, kterou začala dvěma dvojchybami za sebou a musela odvracet dva brejkboly. Se složitou situací si i s dávkou štěstí poradila a naopak to byla vzápětí ona, kdo uspěl na returnu. Tentokrát už Muchová brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.

Česká dvojka byla s postupem času na kurtu lepší hráčkou, což potvrdila v sedmé hře, kdy byla znovu úspěšná na returnu a šla do vedení už 5:2. Přemožitelka Alexandry Ealové z prvního kola ale sadu nezabalila. I ona byla úspěšná na příjmu a snížila na rozdíl jediné hry. Více jí ale Muchová nepovolila, následující podání si již pohlídala, set získala 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího třetí sady.

Parksová vstoupila do závěrečného setu velmi nervózně a nevynucenými chybami přišla hned o svůj úvodní servis. Muchová situaci dokonale využila, bez problémů si udržela podání a vedla v rozhodujícím dějství 2:0.

Velmi důležitý game přišel za stavu 2:1, kdy Muchová odvrátila hned čtyři brejkboly a udržela si náskok. Za stavu 4:2 pro Muchovou a 40:40 při podání Parksové začalo v Melbourne pršet a utkání bylo zhruba na hodinu přerušeno.

Parksová po nechtěné přestávce koncovku hry zvládla a snížila na 3:4. Za stavu 5:3 vedla Muchová při podání soupeřky 40:0, ani jeden z mečbolů ale nevyužila. Česká tenistka však nervózní závěr nakonec zvládla a po dvou a půl hodinách boje mohla slavit vítězství 6:4, 4:6 a 6:4.

Se svou další soupeřkou Linetteovou má Muchová pozitivní bilanci 3:1, její jediná porážka navíc přišla při prvním vzájemném střetnutí v roce 2019.

Maximem Muchové na Australian Open zatím je semifinálová účast z roku 2021.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
subaru
21.01.2026 12:58
No nebyla to žádná báseň. K optimální formě zatím daleko.
paddy
21.01.2026 12:55
příště trochu víc hrdosti, to pokleknutí v 1. setu si mohla odpustit smile

a nyní vrchol dne
Jovič, jedééém! smile

pozn: pro polské čtenáře - Iva, jazda!
paddy
21.01.2026 12:58
a z genetického úhlu pohledu
Iva, ajde!
HAJ
21.01.2026 12:46
Pozitivní, že na Káje nebyl vidět žádný zdravotní problém a nezpanikařila po prvním. Potom chyby Parks přišly. Ona hraje na dva, tři údery a když se trefí, tak jsou brutální. Naštěstí tak nevydrží celý zápas.
Mony
21.01.2026 12:45
Jednu třeťačku bychom měli.
Jestli jich zítra přibude dalších 5, byl by to velký úspěch
HAJ
21.01.2026 12:47
Druhá je taky jistá (hraje se jedno české derby) a ostatní uvidíme, tak ať se našim daří.
Otmar
21.01.2026 12:43
Tak Muška to dotáhla do 3.kola, ale bylo to na můj vkus hodně složité. S hráčkou typu Parks by se neměla trápit 2,5 hod. První podání trefila občas a i když to trefila, nepřinášelo jí to zřejmou výhodu. UE bylo taky přehršel, naštěstí Parks jich zvládla 59 kousků, což Mušce výrazně pomohlo. Stejně se obávám, že její výkon by bylo třeba pro příští špíly výrazně zlepšit.....Linette, potom zřejmě Gauf.
frenkie57
21.01.2026 12:54
Už ta Magda"mám ráda luxus" jí může pěkně zavařit .
Otmar
21.01.2026 13:14
O tom žádná!
mamina
21.01.2026 12:24
Gratulka Karolíně. Podle mne hraje nejpěknější tenis ze všech našich hráček. Když má den, umí všechny údery.
frenkie57
21.01.2026 12:26
No dneska ten den rozhodně neměla.
Honza-K
21.01.2026 12:31
Parks měla velkou zbraň v servisu, Karolína většinou vyhrávala delší výměny a méně chybovala.
George_Renel
21.01.2026 12:20
Byl to těžký porod, určitě ne hlavičkou napřed. Ale nakonec gratulace Karolíně k výhře nad nesympatickou soupeřkou.
Honza-K
21.01.2026 12:19
Velká gratulace Karolíně
frenkie57
21.01.2026 12:19
No sláva! Ale crcala se s ní Muška přes 2,5hodiny.
pantera1
21.01.2026 12:21
To, aby sis ju pořádně užil .
frenkie57
21.01.2026 12:24
Ta bílá jí sluší. Soupeřka v černém. Bylo to takové Black And White utkání na druhou.

Užil, užil, možná až moc. Raději krátce,ale intenzivně.
PTP
21.01.2026 13:00
Krátce, ale intenzivně - to se někomu může líbit, někomu zas ne, co, Pantero?
pantera1
21.01.2026 13:16
Lechtivé otázky na tělo , to mám ráda. Řekněme, že intenzivní, spontánní rychlovka, než někdo přijde má něco do sebe .
frenkie57
21.01.2026 13:25
Strach, že mně někdo načape, by mně tak paralyzoval, že by mně to trvalo naopak hrozně dlouho.
PTP
21.01.2026 13:29
Rychle, než skončí reklamy
Georgino
21.01.2026 12:18
Po čtvrtém matchballu si Kajča odfoukla. Protrápila se k výhře.
frenkie57
21.01.2026 12:56
A já s ní.
honza.khp
21.01.2026 12:18
ufffffff zaplaťpánbůh .... zázrak je i vidět Mušku bez obvazů apod.
chlebavevaju
21.01.2026 12:15
Nevyužití stavu 40:00 při podání soupeřky, kdy už jde MB, je u Muchové již typické. Jedná se o stále se opakující jev. Parks to nyní samozřejmě zdravě nakopne a řekl bych, že by si snad i zasloužila zápas otočit. Bohužel.
HAJ
21.01.2026 12:19
Tvoje přání neposlechla. Byla to ale drama. Super Kájo.
Honza-K
21.01.2026 12:24
zfloyd
21.01.2026 11:37
po dešti vše může být úplně jinak
PTP
21.01.2026 12:23
Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty,
je po dešti, ta chvíle nehodí se pro trampoty,
už je po dešti a svítí kaluže,
ach ženy, nemračte se na muže.

Je po dešti a všechny cesty voní jako z jara,
je po dešti a sto let stará lípa není stará,
už je po dešti a svět je blažený,
ach muži, nemračte se na ženy.
Honza-K
21.01.2026 12:27
Hezky to Vladimír Dvořák otextoval
Sinuhet1
21.01.2026 11:17
uz vysusujou kurt
Otmar
21.01.2026 11:12
Je to blbý - bůh ví, jak to bude dlouho a jak se to bude po pauze vyvíjet a je pravda, že po těch pouzách to bývá všelijaké. Ideálně vyhrát rozehraný gam!
Sinuhet1
21.01.2026 11:06
prsi - to je blby, Muska mela navrch, Parks kazila - to se muze po navratu zmenit
zfloyd
21.01.2026 11:03
na Mušce je vidět jak je soustředěna je v zápasovém tranzu a to je dobře
frenkie57
21.01.2026 11:05
A teď jí tu soustředěnost narušil déšť. To je k vzteku.
Tomas_Smid_fan
21.01.2026 11:13
to čije ten nahoře, protežuje svoji ovečku
frenkie57
21.01.2026 11:18
Alýša se mezi gemy pomodlila Zdrávas a Pánbůh začal močit.
pantera1
21.01.2026 11:36
Karo přesto vyhraje . Peklo je taky micné .
frenkie57
21.01.2026 11:40
Takhle čokoláda je známá tím, že když hraje v hale, tak kouká furt nahoru, jako by hledala boha. Tak jsme si dělaly srandu, že sedí určitě někde v konstrukci.

Karo to už snad docvakne.
Tomas_Smid_fan
21.01.2026 11:55
chybí nám tu Hellnaty
pantera1
21.01.2026 12:20
Ano a pan Muster .
Oin
21.01.2026 11:13
Na streamu říkali, že je very calm :-)
pantera1
21.01.2026 10:21
Gratulka Mirrě, to bylo rychlý, hodina osm minut .
Liverpool22
21.01.2026 10:24
smile smile smile
The_Punisher
21.01.2026 10:20
Pooooooojď Muško!
Liverpool22
21.01.2026 10:25
smile
Honza-K
21.01.2026 12:20
pantera1
21.01.2026 10:19
Hlavně nás moc ve třetím netrap a vyhrej .
