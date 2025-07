Venus Williamsová proti Frechové nepřekvapila, Pegulaová znovu nezvládla úvodní zápas

WTA WASHINGTON - Venus Williamsová (45) na turnaji WTA 500 ve Washingtonu podruhé překvapit nedokázala. Američanka nestačila 2:6, 2:6 na turnajovou pětku Magdalenu Frechovou (27). Polka v prvním letošním čtvrtfinále vyzve Jelenu Rybakinovou. Dohrála také nasazená jednička Jessica Pegulaová (31), která padla po setech 3:6, 6:1, 5:7 s Kanaďankou Leylah Fernandezovou (22).

Frechová – Williamsová 6:2, 6:2

Venus Williamsové vyšel návrat na kurty po 16měsíční pauze nad očekávání. Ve Washingtonu nejdříve začala vítězstvím ve čtyřhře a překvapila také v singlu, když v úvodním kole vyřadila 35. hráčku světa krajanku Peyton Stearnsovou a zaznamenala první výhru po téměř dvou letech.

Ve druhém kole proti Magdaleně Frechové už však jasně prohrála. V první sadě od stavu 2:1 prohrála pět her v řadě, ani jeden ze dvou brejkbolů nedokázala odvrátit a sama se na příjmu k žádné šanci nedostala.

Ve druhém dějství ztratila legendární Američanka podání hned na úvod a znovu v páté hře. Za stavu 1:4 se jí poprvé povedlo sebrat servis soupeřky, na víc se ale nezmohla a její cesta na domácím turnaji skončila.

Polka Frechová, která při předchozím startu v hlavním městě Spojených států amerických před dvěma lety prošla kvalifikací a skončila v prvním kole, postoupila do prvního letošního čtvrtfinále. V něm vyzve turnajovou trojku Jelenu Rybakinovou.

"Je to superhvězda, je zde pro fanoušky něco jako bohyně. Bylo pro mě velmi emotivní zvládnout tenhle zápas. Je to opravdu úžasné, co tu předvedla. Nedokážu si představit, že bych se na kurtu objevila za 17 let," ocenila majitelku sedmi grandslamových titulů ve dvouhře Frechová, která byla velmi ráda za podporu od polských fanoušků.

Williamsová během turnaje neskrývala, že má z tenisu stále radost, a i v pokročilém věku chce nadále hrát. Jejím dalším turnajem bude tisícovka v Cincinnati, kam včera obdržela divokou kartu.

Pegulaová – Fernandezová 3:6, 6:1, 5:7

Jessica Pegulaová své trápení neukončila ani na domácím podniku ve Washingtonu a skončila hned v úvodním zápase. Leylah Fernandezovou v předchozích třech duelech vždy porazila, tentokrát však na Kanaďanku recept nenašla.

V úvodním gamu nasazená jednička nevyužila dva brejkboly a později na to doplatila. V šesté hře ztratila podání a manko už dohnat nedokázala. Ve druhém setu se však karta otočila a Američanka začala dominovat. Od stavu 1:1 získala pět her a zápas poslala do třetí sady.

Nejvyrovnanější set rozhodla až samotná koncovka. V dvanáctém gamu si úřadující finalistka US Open potřetí v zápase prohrála podání a po dvou hodinách a dvaceti minutách se musela s domácím podnikem rozloučit hned v prvním kole. Fernandezovou ve čtvrtfinále čeká další Američanka Taylor Townsendová.

Pegulaová tak na třetím z posledních čtyř podniků končí hned na úvod, jedinou výjimkou byl travnatý turnaj v Bad Homburgu, který dokázala vyhrát. Navíc ji teď čekají obrovské obhajoby, loni na kanadské tisícovce získala titul, na turnaji stejné kategorie v Cincinnati a na US Open prohrála pokaždé až ve finále s Arynou Sabalenkovou.

Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 500 ve Washingtonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.