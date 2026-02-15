Vyčerpaná Muchová si dá po životním triumfu pauzu. V Dubaji hrát nebude a ztratí hodně bodů

Karolína Muchová (29) získala v sobotu v katarském Dauhá svůj teprve druhý kariérní titul a po životním triumfu se rozhodla odpočívat. Olomoucká rodačka tak nakonec nebude startovat na dalším podniku WTA 1000 v Dubaji a přijde o všechny body za loňskou semifinálovou účast.
Karolína Muchová se nakonec z turnaje v Dubaji odhlásila (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová si v tomto týdnu došla na prestižní tisícovce v Dauhá pro svůj největší a druhý kariérní titul a v následujících dnech se měla představit na dalším podniku této kategorie na Blízkém východě.

Bývalá světová osmička, jež se v novém vydání žebříčku vrátí na post české jedničky, se však nakonec rozhodla do Dubaje nevyrazit a dá přednost odpočinku. Ve Spojených arabských emirátech měla začít soubojem prvního kola s kvalifikantkou Mojukou Učidžimaovou. Japonku nově vyzve lucky loser Anastasija Zacharovová.

Olomoucká rodačka získala za triumf v Dauhá tisíc bodů. Teď však o velkou porci bodů přijde, protože v Dubaji měla obhajovat loňskou semifinálovou účast. To znamená, že po skončení turnaje se Muchové odečte 390 bodů.

Bývalou finalistku French Open tak uvidíme znovu na kurtech až v březnu. Pokud bude Muchová zdravotně v pořádku, určitě si nenechá ujít prestižní Sunshine Swing, respektive tisícovky v Indian Wells a Miami.

Fantazie! Muchová má největší titul

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
15.02.2026 16:24
Aááá ha, neříkám nic
tommr
15.02.2026 16:11
Z čeho je tak unavená? Vždyť v Doha odehrála jen jeden tříseták a Karolína Plíšková jí dokonce zápas skrečovala?
O body až tak nejde protože 1000-390=610 a to je pořád slušná porce. Je ale škoda že nevyužije dobrou formu a v Indian Wells se bude muset zase pracně rozehrávat ...
NOLE_unvaccinated_GOAT
15.02.2026 16:06
Určitě se toto její rozhodnutí většině lidí tady nelíbí, jenže když je unavená, tak by stejně beztak byla bývala prohrála hned v 1.kole. Buďme rádi za to, že vůbec vyhrála Dauhá.
frenkie57
15.02.2026 16:05
Je to asi přeci jenom rozumné rozhodnutí, je třeba poslouchat tělo.
