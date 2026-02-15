Vyčerpaná Muchová si dá po životním triumfu pauzu. V Dubaji hrát nebude a ztratí hodně bodů
Muchová si v tomto týdnu došla na prestižní tisícovce v Dauhá pro svůj největší a druhý kariérní titul a v následujících dnech se měla představit na dalším podniku této kategorie na Blízkém východě.
Bývalá světová osmička, jež se v novém vydání žebříčku vrátí na post české jedničky, se však nakonec rozhodla do Dubaje nevyrazit a dá přednost odpočinku. Ve Spojených arabských emirátech měla začít soubojem prvního kola s kvalifikantkou Mojukou Učidžimaovou. Japonku nově vyzve lucky loser Anastasija Zacharovová.
Olomoucká rodačka získala za triumf v Dauhá tisíc bodů. Teď však o velkou porci bodů přijde, protože v Dubaji měla obhajovat loňskou semifinálovou účast. To znamená, že po skončení turnaje se Muchové odečte 390 bodů.
Bývalou finalistku French Open tak uvidíme znovu na kurtech až v březnu. Pokud bude Muchová zdravotně v pořádku, určitě si nenechá ujít prestižní Sunshine Swing, respektive tisícovky v Indian Wells a Miami.
Fantazie! Muchová má největší titul
