Vyčerpaná Nosková vyzve Ósakaovou. Muchová by měla slavit, Siniaková má vycházející hvězdu
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 7. 10.
Češi v akci
Siniaková (ČR) - Jointová (Austr.) | Court 2 (05:00 SELČ)
Muchová (12-ČR) - Frechová (Pol.) | Court 2 (06:30 SELČ)
Nosková (ČR) - Ósakaová (11-Jap.) | Court 1 (10:00 SELČ)
Muchová i Nosková si v úterý sáhly na dno sil
Karolína Muchová ustála velmi náročné první kolo, v němž bojovala přes dvě a půl hodiny s Martou Kosťukovou a sáhla si v náročných podmínkách na dno sil. Pokud bude regenerace po této bitvě úspěšná, mohla by v dalším kole zaznamenat mnohem snadnější vítězství. Čeká ji totiž duel s Magdalenou Frechovou a loňská čtvrtfinalistka je letos v extrémní krizi. Polka nastoupí s bilancí 14:24 v této sezoně a v posledních týdnech prohrála s Ellou Seideovou a Nikolou Bartůňkovou. Nasazená Češka má tak jedinečnou šanci pokračovat ve svém debutu na tisícovce ve Wuhanu. V poslední době má na rozdíl od soupeřky velmi dobrou formu a s Frechovou suverénně vyhrála obě předchozí střetnutí. Muchová měla jednoznačně navrch před třemi lety v Poháru Billie Jean Kingové i předloni na US Open. Bude tak plnit roli jasné favoritky.
Ještě mnohem více vyčerpávající program má za sebou Linda Nosková, která musela na kurtu strávit skoro tři hodiny s Julií Putincevovou. Bylo vidět, že nová česká jednička v závěru zápasu mele z posledního. To není žádné překvapení, protože v neděli večer hrála své životní finále na předchozí tisícovce v Pekingu, v pondělí se rychle přesunula do Wuhanu a už v úterý odpoledne musela hrát. Ve druhém kole bude mít mnohem těžší soupeřku. A sice bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou. V premiérovém souboji s japonskou hvězdou by rozhodně potřebovala být stoprocentně fit. Ósakaová nehraje v Asii v nejlepší formě, jelikož v Pekingu ztroskotala hned na Aljaksandře Sasnovičové a ve Wuhanu se trápila s Leylah Fernandezovou. Jedním z klíčových faktorů v tomto zápase, do kterého nastoupí jako favoritka Ósakaová, určitě bude fyzická kondice Noskové.
Siniaková jde na vycházející hvězdu
Kateřina Siniaková vyhrála na poslední letošní tisícovce ve Wuhanu už tři zápasy. Česká kvalifikantka a čtvrtfinalistka ročníku 2018 stále neztratila ani set a na úvod hlavní soutěže přehrála nasazenou Dianu Šnajderovou, která po životní loňské sezoně není v nejlepší formě. A teď úřadující deblovou světovou jedničku čeká naopak teprve vycházející hvězda Maya Jointová. Australská teenagerka se letos naplno usadila na nejvyšším okruhu a stihla na něm už dvakrát triumfovat (antuka v Rabatu a tráva v Eastbourne). Je tedy jasné, že Siniaková má před sebou další těžkou výzvu, ale zároveň solidní šanci postoupit do další fáze turnaje. Bude se jednat o premiérový souboj a ani jedna z aktérek do něj nepůjde v roli favoritky. Jointová se v úvodním kole trápila s domácí outsiderkou Lin Zhu a Siniakové by se mohla v náročných podmínkách hodit její obvykle vynikající fyzická kondice.
Během středečního programu se zkompletuje osmifinálové obsazení. Do akce se dostanou také v tomto dějišti neporažená trojnásobná šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková, Coco Gauffová či Jelena Rybakinová. Preview ke každému zápasu najdete zde.
Středeční program
CENTER (od 05:00 SELČ)
1. Baptisteová (USA) - Pegulaová (6-USA)
2. Učidžimaová (Jap.) - Gauffová (3-USA)
3. Sabalenková (1-) - Šramková (SR)
4. Paoliniová (7-It.) - Yue Yuan (Čína) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Cristianová (Rum.) - Rybakinová (8-Kaz.)
COURT 1 (od 05:00 SELČ)
1. Alexandrovová (9-) - Liová (USA)
2. Bencicová (13-Švýc.) - Mertensová (Belg.) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Shuai Zhang (Čína) - Cirsteaová (Rum.) / nejdříve v 08:30 SELČ
4. Nosková (ČR) - Ósakaová (11-Jap.)
COURT 2 (od 05:00 SELČ)
1. Siniaková (ČR) - Jointová (Austr.)
2. Muchová (12-ČR) - Frechová (Pol.)
COURT 3 (od 05:00 SELČ)
1. Jovicová (USA) - Bouzasová (Šp.)
2. Keninová (USA) - Samsonovová (16-)
3. L. Kičenoková/Perezová (Ukr./Austr.) - Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)
4. Hunterová/Siniaková (Austr./ČR) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (2-/Belg.)
1. Osaka 6.70 es/zápas
2. Rybakina 6.35 es/zápas
3. Linda 6.16 es/zápas
(těsně čtvrtá je Parks 6.15 es/zápas, ale ta zároveň suverénně vládne dvojchybám: 7.46 dvojchyb/zápas, tak bych ji ani nepočítal )
(a ještě je tam několik expertek s hodnotou esa/zápas na první trojku, ale mají jen 9 - 12 zápasů, tak ty škrtám ).
