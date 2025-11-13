Výprask. Kopřiva si semifinále v Lyonu nezahraje, na Struffa uhrál tři gamy
Struff – Kopřiva 6:1, 6:2
Jednalo se prakticky o souboj dvou sousedů v žebříčku. Zatímco Kopřivovi patří 102. pozice, Struffovi o dvě příčky lepší. V prvním vzájemném zápase ale měl jednoznačně navrch o sedm let starší Němec.
Struff, jehož maximem je 21. příčka žebříčku, vzal českému soupeři hned jeho první servis a tím jasně určil ráz úvodní sady. Kopřiva se musel s brejkem vypořádat i při svém následujícím podání, nebezpečí zažehnal, ale to byl také jeho jediný game, který v prvním setu uhrál.
Rodák z Warsteinu jednoznačně dominoval. Při svém servisu nedával Kopřivovi žádnou šanci, sám naopak dvakrát za sebou uspěl na returnu a za pouhých 26 minut získal úvodní set jasně 6:1. Český tenista si připsal především 13 nevynucených chyb oproti šesti soupeřovým, na vítězné míče dominoval Struff v poměru 6:3.
Ve druhém setu to zpočátku vypadalo na mnohem vyrovnanější průběh. Kopřiva držel se soupeřem krok do stavu 2:2, pak ale znovu převzal iniciativu Struff. Dvakrát za sebou vzal rodákovi z Bílovce podání, sám naopak nemusel ve druhém setu řešit jedinou brejkovou možnost soupeře. Při Kopřivově servisu proměnil druhý mečbol a po necelé hodině hry se mohl radovat z jednoznačné výhry 6:1, 6:2.
Struff si během zápasu vypracoval sedm brejkbolových možností, hned pět dokázal proměnit. Jedinou Kopřivovu šanci na prolomení podání naopak dokázal vyřešit.
Kopřivovým žebříčkovým maximem je 78. příčka, na kterou se dostal v červnu letošního roku. V live žebříčku mu v současné době patří 101. pozice, Struff se s jistotou mezi elitní stovku po turnaji vrátí.
Kopřiva na senzační výhru nenavázal, v Aténách po velké bitvě padl
