Začíná další Masters: Krejčíková vyzve domácí šampionku, Vondroušová vycházející hvězdu

V neděli startuje hlavní soutěž letošního ročníku Canadian Open. Zatímco na Masters v Torontu nebude v akci žádný český zástupce, na ženské tisícovce v Montrealu se představí dvě naše naděje. Barbora Krejčíková (29) nastoupí proti bývalé šampionce a domácí hvězdě Biance Andreescuové, Markéta Vondroušová (26) bude plnit roli favoritky proti filipínské hvězdičce Alexandře Ealaové.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 27. 7.

Češi v akci

Vondroušová (ČR) - Ealaová (Fil.) | Centre Court (18:30 SELČ)

Krejčíková (ČR) - Andreescuová (Kan.) | Centre Court (pondělí 01:00 SELČ)

Vondroušová je favoritkou, Krejčíkové se moc nevěří

Markéta Vondroušová kvůli dalším zdravotním problémům absolvuje svůj teprve osmý turnaj v letošním roce a po neúspěšné obhajobě titulu loni ve Wimbledonu. Bývalá světová šestka zazářila nedávno na trávě v Berlíně, kde získala svůj třetí kariérní titul a zajistila si návrat do TOP 100 žebříčku. Na Canadian Open startuje teprve podruhé v kariéře (předloňské osmifinále tady v Montrealu) a bude plnit roli favoritky proti Alexandře Ealaové. Filipínská hvězdička prožívá v letošní sezoně nejlepší období své kariéry. Bývalé juniorské hvězdě dlouho trvalo, než výrazněji prorazila na nejvyšším okruhu. Nyní je ovšem členkou nejlepší sedmdesátky pořadí a má na kontě skalpy třeba Igy Šwiatekové či Madison Keysové.

Barbora Krejčíková nastoupí v úvodním kole k souboji grandslamových šampionek a bývalých zástupkyň TOP 10 světového hodnocení s Biancou Andreescuovou. Forma i zdravotní stav obou aktérek je velkým otazníkem. Andreescuová naskočila do letošní sezony až v dubnu a poslední kompletní sezonu absolvovala v životním roce 2019. Krejčíková kvůli vleklému problému se zády vstoupila do tohoto tenisového roku až ve druhé polovině května. Šance jsou velmi vyrovnané a jediný předchozí vzájemný duel před sedmi lety v kvalifikaci v Linci by neměl hrát žádnou roli. Zatímco Andreescuová ovládla tento turnaj v roce 2019 v Torontu, Krejčíková zakončila všechny čtyři předchozí starty v kvalifikaci či prvním kole.

Nedělní program

CENTRE COURT (od 17:00 SELČ)

1. Cristianová (Rum.) - Stakusicová (Kan.)

2. Vondroušová (ČR) - Ealaová (Fil.)

3. Birrellová (Austr.) - Mboková (Kan.)

4. Krejčíková (ČR) - Andreescuová (Kan.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ

5. Jacquemotová (Fr.) - Marinová (Kan.)

