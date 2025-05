Žádná náhoda. Brunclík řádí i v Praze, vyřadil nasazenou jedničku

V parádních výkonech pokračuje český talent Petr Brunclík (18). V prvním kole challengeru Advantage Cars Prague Open v Praze vyřadil nasazenou jedničku, Japonce Šintara Močizukiho (21), po setech 6:3, 4:6 a 6:2. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi Francouzem Chazalem a Kazachem Žukajevem.

Močizuki – Brunclík 3:6, 6:4, 2:6

Prožívá životní období. Petr Brunclík si na přelomu dubna a května poprvé v kariéře zahrál challengerový turnaj, kde mimo jiné vyřadil bývalého 39. hráče světa Radu Albota a především semifinalistu Australian Open z roku 2021, Rusa Aslana Karaceva. Až ve čtvrtfinále jeho jízdu zastavil Belgičan Gauthier Onclin. To vše z pozice hráče z druhé poloviny sedmé stovky žebříčku.



Pražský rodák vstoupil naprosto excelentně i do dalšího challengerového turnaje – tentokrát v Praze. A na úvod nemohl držitel divoké karty dostat těžšího soupeře. Los mu do cesty postavil nasazenou jedničku, Japonce Šintara Močizukiho, 155. tenistu světového žebříčku.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Že však levou rukou hrající mladík přílišnou nervozitou netrpí, ukázal už v Ostravě. Teď se o tom mohl přesvědčit i jeho o tři roky starší soupeř.



Brunclík na favorizovaného soupeře vlétl bez jakýchkoli známek nervozity a rychle se ujal vedení 4:0. Zaskočený Japonec sice reagoval jedním brejkem, to však bylo v první sadě vše. Po 38 minutách šel po výsledku 6:3 do vedení domácí tenista.

Ve druhém setu se rozpoutala velká bitva. Oba borci si na úvod prohráli svá podání, pak však byli až do koncovky setu neomylní. Za stavu 5:4 pro Močizukiho zaváhal Brunclík, což ho stálo set a znamenalo vyrovnání na 1:1.

Hear the home hero roar!



Czech teenager Petr Brunclik takes out [1] Mochizuki 6-3, 4-6, 6-2 in Prague!#ATPChallenger pic.twitter.com/Xd79Di019Z — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 6, 2025

Že by se však český talent nechal rozhodit? Ani náhodou. V klíčovém setu si vzal příklad z úvodní sady a opět odskočil svému soupeři na rozdíl čtyř her. Močizuki sice snížil na 2:4, vzápětí však znovu ztratil servis a Brunclík proměnil hned první mečbol.



Po dvou hodinách a 16 minutách boje tak mohl český talent slavit překvapivý postup do druhého kola.



Brunclík si v zápase pomohl šesti esy, zároveň si však připsal i 11 dvojchyb. Na vítězné míče vyhrál Japonec 29:21, byl lehce úspěšnější i v počtu nevynucených chyb (49:48). Ani to mu však na vítězství nestačilo.

