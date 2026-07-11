ŽIVĚ: Češky píší historii. Muchová s Noskovou zabojují o nejslavnější tenisovou trofej

DNES, 16:00
Aktuality 18
Pohodlně se usaďte, velká show začíná. O nejslavnější tenisovou trofej světa se ve Wimbledonu utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Český tenis tak už teď může po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíková slavit v krátkém sledu novou královnu All England Clubu. Zda to bude olomoucká rodačka či její o osm let mladší krajanka, sledujte v podrobné reportáži na TenisPortálu od 17:00.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají o wimbledonský titul (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

cca 17:10 Muchová - Nosková

Muchová zakončila poslední čtyři starty ve Wimbledonu hned v prvním kole, ovšem letos se na stejném turnaji probojovala do svého druhého kariérního finále na grandslamech. Přitom úvodní dvě účasti v hlavní soutěži v All England Clubu (2019 a 2021) dotáhla až do čtvrtfinále. Na další výhru však dosáhla až v tomto roce.

Po těsných bitvách s předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou narazila v semifinále na neoblíbenou soupeřku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Coco Gauffovou. V rozhodujícím tie-breaku do deseti bodů neudržela vedení 6:3 a také nevyužila první mečbol. Sama ovšem jeden odvrátila a vydřela vítězství 6:2, 1:6, 7:6.

Parádní sezonu 2026 prožívala Muchová už před vstupem do travnaté části roku a na úvodních šesti turnajích posbírala celkem 22 vítězství. Na triumf na tisícovce v Dauhá navázala prvenstvím na trávě v Bad Homburgu a momentálně má na nejrychlejším povrchu už deset výher v řadě.

Nosková porazila v semifinále 6:4, 6:4 v životní formě hrající Martu Kosťukovou a zajistila historicky první české finále v ženské dvouhře na grandslamu. Stejně jako Muchová dorazila na Wimbledon po triumfu na travnaté generálce kategorie WTA 500, když ovládla Berlín. A teď ji čeká první grandslamové finále v kariéře.

Vsetínská rodačka excelovala na trávě už loni, kdy zapsala osm výher a také semifinále v Bad Homburgu a první osmifinále ve Wimbledonu. Letos na nejslavnějším tenisovém turnaji vyřadila mimo jiné Soranu Cirsteaovou (po odvráceném mečbolu), grandslamovou šampionku Madison Keysovou a Elise Mertensovou.

V 21 letech je Nosková nejmladší finalistkou Wimbledonu od Eugenie Bouchardové v roce 2014. Jejím předchozím maximem na grandslamových podnicích bylo čtvrtfinále z předloňského Australian Open. Letos ve Wimbledonu zaznamenala celkově třetí postup do druhého týdne na majorech.

Muchová vede ve vzájemné bilanci 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil ve třetím kole loňského US Open, kde Muchová po prohraném tie-breaku vyhrála z manka setu.

Wimbledon: Bude královnou Muchová, nebo Nosková? Češky rozpoutají bitvu o největší titul!

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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vojta912
11.07.2026 16:32
Snad tady bude dobrá online reportáž. Přepnu až po skončení MS orientačního běhu z Janova, které běží na ČT Sport.
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hanz
11.07.2026 16:34
Tam jsou i naše?
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vojta912
11.07.2026 16:37
Jojo cca 14 dni zpátky uz tam byl myslim Budka a delal rozhovor. Předpokládám, ze tam je do dnešních dni. No jak píšu jinde CK ČT a pak neni na přenosy no
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hanz
11.07.2026 16:28
Jen aby tam nešupli ,,uzdravenou,, Sirdu...
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Diabolique
11.07.2026 16:26
Promin, Musko ...
Pojd, Lindo ...
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vojta912
11.07.2026 16:25
Tak jdu pomalu naladit veřejnoprávní médium, protože je jasné, že tuto historickou událost vysílat budou.
OH wait
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Djokovicking
11.07.2026 16:34
Nechceš toho už nechat?
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Serpens
11.07.2026 16:34
Posedlost za každou cenu přitahovat pozornost? Už to tady pane psychopat vyvěšujete minimálně počtvrté. Trapné až za hrob. A to nemluvím o tom, když se probírala Markéta, tak jste pro jistotu desetkrát za den musel zdůraznit, že je blbá jak tágo. Jenže to jste nejspíš akorát vy. Přestaňte laskavě tady všem kazit tenhle slavnostní den.
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mendrit
11.07.2026 16:38
iPrima online od 16:30
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vojta912
11.07.2026 16:23
Lets go Muška Lets go
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Djokovicking
11.07.2026 16:05
Kovačková a Zajíčková vyhráli debla mezi juniory
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Diabolique
11.07.2026 16:25
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PTP
11.07.2026 16:26
To se může?
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com
11.07.2026 16:02
smilesmilesmile
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hanz
11.07.2026 16:11
Připraven?
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com
11.07.2026 16:36
smilesmile
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hanz
11.07.2026 16:37
Ty chlastáš?
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Liverpool22
11.07.2026 16:22
smile smile Linda smile smile
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