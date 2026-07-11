ŽIVĚ: Češky píší historii. Muchová s Noskovou zabojují o nejslavnější tenisovou trofej
cca 17:10 Muchová - Nosková
Muchová zakončila poslední čtyři starty ve Wimbledonu hned v prvním kole, ovšem letos se na stejném turnaji probojovala do svého druhého kariérního finále na grandslamech. Přitom úvodní dvě účasti v hlavní soutěži v All England Clubu (2019 a 2021) dotáhla až do čtvrtfinále. Na další výhru však dosáhla až v tomto roce.
Po těsných bitvách s předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou narazila v semifinále na neoblíbenou soupeřku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Coco Gauffovou. V rozhodujícím tie-breaku do deseti bodů neudržela vedení 6:3 a také nevyužila první mečbol. Sama ovšem jeden odvrátila a vydřela vítězství 6:2, 1:6, 7:6.
Parádní sezonu 2026 prožívala Muchová už před vstupem do travnaté části roku a na úvodních šesti turnajích posbírala celkem 22 vítězství. Na triumf na tisícovce v Dauhá navázala prvenstvím na trávě v Bad Homburgu a momentálně má na nejrychlejším povrchu už deset výher v řadě.
Nosková porazila v semifinále 6:4, 6:4 v životní formě hrající Martu Kosťukovou a zajistila historicky první české finále v ženské dvouhře na grandslamu. Stejně jako Muchová dorazila na Wimbledon po triumfu na travnaté generálce kategorie WTA 500, když ovládla Berlín. A teď ji čeká první grandslamové finále v kariéře.
Vsetínská rodačka excelovala na trávě už loni, kdy zapsala osm výher a také semifinále v Bad Homburgu a první osmifinále ve Wimbledonu. Letos na nejslavnějším tenisovém turnaji vyřadila mimo jiné Soranu Cirsteaovou (po odvráceném mečbolu), grandslamovou šampionku Madison Keysovou a Elise Mertensovou.
V 21 letech je Nosková nejmladší finalistkou Wimbledonu od Eugenie Bouchardové v roce 2014. Jejím předchozím maximem na grandslamových podnicích bylo čtvrtfinále z předloňského Australian Open. Letos ve Wimbledonu zaznamenala celkově třetí postup do druhého týdne na majorech.
Muchová vede ve vzájemné bilanci 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil ve třetím kole loňského US Open, kde Muchová po prohraném tie-breaku vyhrála z manka setu.
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