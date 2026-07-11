ŽIVĚ: Nosková v českém finále exceluje! Je blízko skalpu Muchové a vítězství ve Wimbledonu

DNES, 16:00
Aktuality 146
Pohodlně se usaďte, velká show začíná. O nejslavnější tenisovou trofej světa hrají Karolína Muchová (29) proti Lindě Noskové (21). Obě Češky ve Wimbledonu usilují o premiérový grandslamový titul. Český tenis tak už teď může po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíková slavit v krátkém sledu novou královnu All-England Clubu. Zda to bude olomoucká rodačka či její o osm let mladší krajanka, můžete právě sledovat v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Karolína Muchová ve finále Wimbledonu hraje s Lindou Noskovou (@ Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)

Muchová – Nosková | 2:6, 2:5 hraje se

Ve Wimbledonu se odehrává historicky první české finále ve dvouhře žen na grandslamu. Muchová a Nosková bojují o premiérový titul na turnajích velké čtyřky. O svůj životní úspěch právě hrají na londýnském centrkurtu.

Nosková už v úvodním gamu použila skvělé zkrácení hry z forhendu a pomáhala si především skvělým servisem, který jí fungoval v průběhu celého turnaje. Muchová při svém podání vytáhla skvělý vítězný forhend k lajně a v začátku zápasu snadno srovnala. Česká dvojka předvedla další famózní game na servisu, pomohla si i esem a pokračovala v sebevědomém vstupu do zápasu. Hned v další hře se dostala k premiérovým brejkbolům. Olomoucká rodačka první šanci supeřky smazala nechytatelným servisem. Druhou šanci už ale Nosková využila, trefila skvělý return a bod ukončila vítězným bekhendem po lajně.

Světová dvanáctka byla blízko snadného potvrzení brejku. Situaci si ale zkomplikovala a vedení 40:15 jí nestačilo. Opět si ale pomohla skvělým servisem a po dlouhé výměně, ve které byla od začátku agresivní a zakončila ji výborným zkrácením, odskočila do vedení 4:1. Muchová po čisté hře snížila, ale na returnu stále nenašla potřebný rytmus. Mladší z češek začala sedmý game esem z druhého podání a i přes dvojchybu pokračovala ve skvělé jízdě.

Nosková hrála agresivně a nedávala nervózní Muchové šanci najít rytmus. Držela ji pod tlakem i na příjmu a za stavu 5:2 si vypracovala tři setboly v řadě. Zkušenější z českých tenistek si však s komplikacemi poradila a srovnala na shodu. V tu chvíli však přišel vítězný return. Na ten její soupeřka odpověděla esem. Pátý setbol už jednadvacetiletá Češka proměnila po skvělém lobu a získala první set.

Na začátku druhé sady si obě Češky snadno pohlídaly svá podání. Ve třetí hře se Muchová dostala k premiérovým brejkbolům. Nosková však obě šance zlikvidovala. Olomoucká rodačka začala být agresivnější než v prvním dějství a vytvořila si další šanci, při té ale udělala nevynucenou chybu. Toho mladší z hráček využila a po boji si podání udržela. Muchová začala čtvrtý game esem a rychle srovnala. Za stavu 2:2 Nosková zahrála dva vítězné bekhendy po lajně, excelovala na síti a agresivním čopovaným úderem ukončila famózní hru.

Vsetínská rodačka pokračovala ve skvělém agresivním výkou a dominovala především svým přesným bekhendem, z kterého v začátku šestého gamu poslala parádní prohoz. Skvěle také returnovala a připsala si klíčový brejk. Následně předvedla další rychlý game a po esu zvýšila na 5:2.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Vzájemná bilance

Muchová vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil ve třetím kole loňského US Open, kde Muchová po prohraném tie-breaku vyhrála z manka setu.

Zajímavosti a fakta

Muchová prohrála šest z devíti finále, ovšem letos zvládla dvě ze tří a ovládla Dauhá a Bad Homburg.

Ve finále grandslamu je podruhé v kariéře. Před třemi lety na antukovém French Open padla po velké bitvě s Igou Šwiatekovou.

Olomoucká rodačka vyhrála na hlavní tour posledních 11 duelů s českými tenistkami, tato série se táhne od sezony 2021.

Nosková má ve finále bilanci 2:5, v tom posledním před pár týdny na trávě v Berlíně porazila ve třech setech Jessicu Pegulaovou.

Od začátku sezony 2025 má Nosková na kontě nejvíce vítězství na trávě na hlavním okruhu (19) ze všech tenistek.

Vítězka tohoto finále se stane třetí ženou v historii, která ovládne Wimbledon po odvráceném mečbolu. V poslední době kralovaly ve Wimbledonu z českých hráček Markéta Vondroušová (2023) a Krejčíková (2024).

Sázkařská analýza

Obě české finalistky posbíraly letos na trávě 11 vítězství a šance jsou v souboji o první grandslamový titul velmi vyrovnané. Pokud bychom museli tipnout vítězku, tak bychom o kapku více věřili zkušenější Muchové. Nosková ještě nikdy netriumfovala na akci větší než WTA 500 ani nehrála finále na majorech. Sobota 11. července 2026 bude každopádně pro český tenis nezapomenutelný a historický den.

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Dauhá (triumf); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (triumf)

Bilance: 35:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 11:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:5 (kariérní 40:40)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 3:6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Muchová – Wimbledon

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: finále (2026)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Berlín (osmifinále), Bad Homburg (triumf)

Cesta turnajem: Zacharovová (6:3, 6:2), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4), (7) Gauffová (6:2, 1:6, 7:6)

Nosková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (triumf)

Bilance: 28:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 11:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 13:21)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 2:5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Nosková – Wimbledon

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: finále (2026)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Berlín (triumf), Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5), (12) Kosťuková (6:4, 6:4)

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Wimbledon: Bude královnou Muchová, nebo Nosková? Češky rozpoutají bitvu o největší titul!

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
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Komentáře

146
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Serpens
11.07.2026 18:25
Asi úplně nechci, aby Linda tohle nakonec prohrála. To by ji zničilo.
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HolyMotors
11.07.2026 18:26
To myslím opravdu nehrozí.
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horska.kraslice
11.07.2026 18:24
No vida, 5:3.
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horska.kraslice
11.07.2026 18:19
Tak Muško, předveď nám ještě aspoň nějaký čop nebo kraťas...
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vojta912
11.07.2026 18:25
Muška neodpadá, Muška neodpadá
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Diabolique
11.07.2026 18:17
Pojd Kajo jeste, zkus to dotahnout do tretiho setu!
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pantera1
11.07.2026 18:19
Dnes bohužel ne, je to dost rychlý. Zasloužilo by si to delší stopáž, ale nejde to
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Djokovicking
11.07.2026 18:15
Linda bude vládnout ženskému tenisu tak 10 let, klidná, kvalitní servis, ta vyhraje i další GS
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Serpens
11.07.2026 18:20
Bude jako Petra, nahoru, dolů.
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chlebavevaju
11.07.2026 18:13
Ovšem záživné finále to tedy fakt není, o moc jsme se oproti loňsku neposunuli. Loni 6:0 6:0, letos 6:2 6:3?
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LiJ
11.07.2026 18:20
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George_Renel
11.07.2026 18:12
Nosková dnes v módu nehratelná Kvitová.
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lars
11.07.2026 18:13
Muska vic chybuje
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MilasTHFC
11.07.2026 18:11
Lindu dostala nejvic dolu Cirstea. Dneska je to od zacatku naprosto demolice.
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Djokovicking
11.07.2026 18:09
Tak hotovo, Linda naprosto skvělá a zasloužený titul obrovská gratulace
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hanz
11.07.2026 18:12
Souhlas, Muchová šance měla, ale klasicky to nezvládla.... jako v mnoha jiných zápasech... škoda, jedna bude smutnit... ale jinak fajn turnaj... hlavně pro ty, kdo si na začátku vsadili tohle obsazení finále... ty už musí být v balíku
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Marduch
11.07.2026 18:09
Ma nekdo funkcni stream?
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com
11.07.2026 18:11
Reagovat
pantera1
11.07.2026 18:12
Co prima?
Reagovat
frenkie57
11.07.2026 18:12
Zkus Primu, ale spěchej.
Reagovat
paprikovygulas.
11.07.2026 18:12
Tento vždy ide
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paprikovygulas.
11.07.2026 18:13
https://partner.nonamejose.sx/9280800b/76481d00/3cdc9daf
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Marduch
11.07.2026 18:19
Vyborne, diky
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chlebavevaju
11.07.2026 18:07
Linda jede podle svého vzoru Quitovic. První GS v 21 letech. Muchová bude muset polknout druhou porážku ve finále.
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jir6
11.07.2026 18:06
Linda hraje tak dobře, že je to, obávám se, pro Karolínu asi nehratelné, ačkoliv se v posledních minutách zlepšila.
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Blondie
11.07.2026 18:06
Muška muškuje, ale Linda je neuvěřitelná!
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Serpens
11.07.2026 18:05
Neskutečný gem od Lindy. Hodně rozbíjí názor, že je pouze ranařka. Je dost šikovná.
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horska.kraslice
11.07.2026 18:12
A ohromně se zlepšila v pohybu.
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Serpens
11.07.2026 18:01
Už se nám to vyrovnává. Linda zatím drží.
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hanz
11.07.2026 17:59
Muchovic zahazuje šance a to jí bude mrzet...
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pantera1
11.07.2026 17:58
Kájo zaber pošli to do třetího setu prosím.
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Saulnier
11.07.2026 17:59
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annah
11.07.2026 18:00
Zatím je to spíš na jednu branku.
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pantera1
11.07.2026 18:10
Muška je dnes marná bohužel. A Linda je při chutí, takže to podle toho vypadá. Je blíž vítězství a hraje opravdu skvěle .
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horska.kraslice
11.07.2026 17:58
Tak zápletka se zatím nekoná.
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milik254
11.07.2026 17:50
Nevíte co je to za kluky u Lindy v boxu?
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com
11.07.2026 17:44
záběr na chichotající se Kvitovic
Reagovat
gugu
11.07.2026 17:45
chichotej se s ni
Reagovat
vojta912
11.07.2026 17:45
Asi mají dobrý bufík
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:47
Tvého miláčka...
Reagovat
Blondie
11.07.2026 18:07
S legandami, Come, prostě v dobré společnosti :D
Vypadala skvěle!
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Liverpool22
11.07.2026 17:43
smile LINDA smile zatím předvádí tenis z jiné galaxie a zaslouženě bere set. smile
Reagovat
Dave6969
11.07.2026 17:44
Souhlasím líbí se mi jaký je flegmatik
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LiJ
11.07.2026 17:54
Kája jako Kája ve dvou gs finále ...
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Diabolique
11.07.2026 17:43
Tak ted pojd, Musko, Lada Raptor Kletecka svoji sazku na Musku cashnul, takze uz muzes vyhrat
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Djokovicking
11.07.2026 17:42
To byl rychlý set, Linda neskutečně pevná v hlavě, žádná nervozita nic, k tomu skvělý první servis, jsem zvědavý zda to vydrží i ve druhém setu a jestli teď nepřijde ta nervozita že je set od největšího úspěchu kariéry
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Dave6969
11.07.2026 17:41
Kolik že miliónu dostane?sto?
Reagovat
vojta912
11.07.2026 17:43
A bude to danit aspoň v Česku, nebo Faltýnka kámoš Černošek zařídil Monako?
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anton77
11.07.2026 17:50
Bude to danit překvapivě v Anglii
Reagovat
Marduch
11.07.2026 17:54
Kolik ti je a jak dlouho sledujes tenis?
Reagovat
HolyMotors
11.07.2026 17:41
Linda klobouček takhle hraje GS šampiónka..
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:44
smile
Reagovat
com
11.07.2026 17:41
Muchova 2 prohrany GS finale.. Ale nebudem se smat, protoze to se muze stat kazdymu smile
Reagovat
horska.kraslice
11.07.2026 17:52
Všechno se ještě může otočit.
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lars
11.07.2026 18:00
A kdo by mohl otocit 1. prohrane finale Musky?
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horska.kraslice
11.07.2026 18:04
To první už nikdo, ale to dnešní ano, stačí jí vyhrát dva sety...
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vojta912
11.07.2026 17:39
Kdyby neměla Linda tu šaškárnu v nose, člověk by jí snad i fandil, ale takhle?

Lets go Muška Lets go
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Dave6969
11.07.2026 17:42
Objektivně si za tím Linda jde vic
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Orgasmator
11.07.2026 17:58
Se svým ???? si může dělat co chce, zvlášť když se jmenuje Nosková
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LiJ
11.07.2026 18:08
Tomu nerozumíš
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Serpens
11.07.2026 17:36
Zatím se plní moje předtucha. Lindin klid má navrch a je jak buldozer. Ovšem sesypat se pořád může.
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HolyMotors
11.07.2026 17:24
Linda zatím monstrózní výkon. Brutální servis a odzadu velmi jistá. Obavy, že na ni finále dolehne, se zřejmě ukázaly liché..
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hanz
11.07.2026 17:27
Spíš mi Muchová přijde taková zaražená od prvního míčku...
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horska.kraslice
11.07.2026 17:42
Nenachází prostor pro svoji variabilní hru...
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frenkie57
11.07.2026 17:43
Muška je zabržděná, ale ona jí Linda toho moc nedovolí.
Jestli Karolína opravdu nezabere, vezme to rychlej konec.
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jackiec
11.07.2026 17:43
Asi má zařazené prdy
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Liverpool22
11.07.2026 17:31
Reagovat
Pe3k_
11.07.2026 17:34
Ty údery do protipohybu jsou pro Mušku smrtící.
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 17:24
Holky, jste obe hrozne sikovny, doufam ze to budou tri sety! Ale Lindina chladnokrevnost, to je z jine galaxie.
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:33
Linda je Štírka - takže "chladnokrevná" introvertka
Reagovat
Dave6969
11.07.2026 17:37
Což je dobře
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:45
smile
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 17:22
Linda začala pěkně, je vidět že je to opravdu flegmatik a vůbec si nepřipouští že je to finále
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bardunek666
11.07.2026 17:24
Jojo, jako buldok. Ledový klid
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Liverpool22
11.07.2026 17:26
Linda výborně podává, je agresivní a hlavně vůbec není nervózní - zatím je to na jednu branku.
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farr
11.07.2026 17:27
Pokud bude takhle Linda hrát na servisu většinu zápasu, Kája vlastně nemá šanci no. Faktor že by Linda mohla být aspoň z kraje zápasu nervózní z prvního GS finále padá pod stůl. Tohle je válec...
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com
11.07.2026 17:21
brejk smilesmilesmile
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hanz
11.07.2026 17:22
Ty fandíš Nosíkovi?
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Liverpool22
11.07.2026 17:30
Comík má novou favoritku. smile S Plíškovou si na GS moc radosti neužil zatímco s Lindou bude slavit vícekrát.
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:33
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 17:27
4:1 smile smile
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zfloyd
11.07.2026 17:14
dneska nebudu nic komentovat jen se s obdivem dívat , kdo vyhraje není pro mě důležité , tak de holky snažte a předveďte světu český tenis
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com
11.07.2026 17:17
ale už komentuješ
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PTP
11.07.2026 17:13
Můj tip : Linda si to nenápadně uhraje jako v semi s Martičkou.
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Liverpool22
11.07.2026 17:12
Linda vyhrála los a vzala si servis - takže Muška bude muset dotahovat.
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pantera1
11.07.2026 17:07
Holky moc vám to sluší . Úplně mi to trhá srdce, když vím že jedna prohraje. Ale je to prostě událost a dnes se dívá spoustu lidí, kteří tenisu normálně neholdují, určitě bude velká sledovanost .
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frenkie57
11.07.2026 17:12
Také mám srdce vedví. Škoda, že tenis nezná remízu. Dneska bych jí bral.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:19
Jj, dnes by to bodlo. No jsem z toho celá rozjitřelá . Servírují, jak z partesu.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:27
Linda salámuje a Karoli je nervózní. Snad to z ní spadne a rozjede se.
Reagovat
Jabadu
11.07.2026 16:59
To oblečko Karolíny od Adidasu je fakt super.
Reagovat
Pe3k_
11.07.2026 16:58
Navrátilová a Kvitová, Legendy dnes v červeném.
Reagovat
pantera1
11.07.2026 16:58
Jj pěkně pospolu
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:02
A vévodkyně sedí vedle Martiny
Reagovat
PTP
11.07.2026 17:04
Jako Kate, jo?
Reagovat
jir6
11.07.2026 17:05
Jojo
Reagovat
hanz
11.07.2026 17:05
I Kejt Zemanů, jo?
Reagovat
pantera1
11.07.2026 17:08
Ano v červeném po levé straně z našeho pohledu.
Reagovat
Dobry-den
11.07.2026 16:56
Tak můj poslední tip turnaje: Muška 7:5 6:4.

Ale hlavně, ať je to hezký zápas. A hodně štěstí oběma hráčkám.
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com
11.07.2026 16:53
Nechapu proc tam Satraova povida o tom jak to je s dnem volna mezi SF a Finale GS, kdyz snad nikdy na GS neprelezla druhy kolo
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hanz
11.07.2026 16:54
Teda, ty sprosťáku... pamatuju si, jak vyndala Kerbřici v době svý největší slávy...
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Serpens
11.07.2026 16:54
Nebyla Denisa jednou v osmifinále?
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ccarloss
11.07.2026 17:47
byla na AO
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com
11.07.2026 17:51
tak to pardón
Reagovat
hanz
11.07.2026 16:50
No, je tam i mentální kouč Plíškovic...
Reagovat
pantera1
11.07.2026 16:49
Karolína hraje i na kytaru .
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Kuba4Win
11.07.2026 16:45
Tak zatím jsme se na Primě dozvěděli že Muchová i Nosková byli členky hokejového týmu Přerov
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Kuba4Win
11.07.2026 16:46
Byly*
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hanz
11.07.2026 16:48
Vida... novinka...
Reagovat
com
11.07.2026 16:50
a taky že Karolína Plíšková byla světovou jedničkou smile To je potřeba opakovat
Reagovat
Djokovicking
11.07.2026 16:54
Dívám se na Eurosport
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hanz
11.07.2026 16:55
Kdo tam dneska je? Ten zaklínač Čokajdy?
Reagovat
vojta912
11.07.2026 16:56

Pobavils
Reagovat
Dalton
11.07.2026 16:45
Kazdy rozumny fanousek ceskeho tenisu si musi samozrejme prat, aby dnes vyhrala Muchova a ziskala tak svuj GS, jako odmenu za celou svou karieru.
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vojta912
11.07.2026 16:51
Hlavne za křivdu kdy nebyla neprávem vyslána na OH do Tokia a místo ní tam byla Makyna, co finále odevzdala švýcarské čobolce
Reagovat
Diabolique
11.07.2026 17:04
Bez uz do prdele prosim te!
Reagovat
Orgasmator
11.07.2026 18:04
Tenis se ale nehraje za zásluhy... Každý míček si musí uhrát...
Reagovat
Liverpool22
11.07.2026 18:05
smile
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Pe3k_
11.07.2026 16:44
smile Muška smile
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RFanousek
11.07.2026 16:43
Ať vyhraje ta lepší. Rozhodně zajímavé, že obě už na turnaji čelily mečbolu.
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Liverpool22
11.07.2026 16:45
smile smile smile
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jih
11.07.2026 16:45
Ale jen jedna z nich ho odvrátila.
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vojta912
11.07.2026 16:32
Snad tady bude dobrá online reportáž. Přepnu až po skončení MS orientačního běhu z Janova, které běží na ČT Sport.
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hanz
11.07.2026 16:34
Tam jsou i naše?
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vojta912
11.07.2026 16:37
Jojo cca 14 dni zpátky uz tam byl myslim Budka a delal rozhovor. Předpokládám, ze tam je do dnešních dni. No jak píšu jinde CK ČT a pak neni na přenosy no
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hanz
11.07.2026 16:28
Jen aby tam nešupli ,,uzdravenou,, Sirdu...
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Diabolique
11.07.2026 16:26
Promin, Musko ...
Pojd, Lindo ...
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vojta912
11.07.2026 16:25
Tak jdu pomalu naladit veřejnoprávní médium, protože je jasné, že tuto historickou událost vysílat budou.
OH wait
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Djokovicking
11.07.2026 16:34
Nechceš toho už nechat?
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Serpens
11.07.2026 16:34
Posedlost za každou cenu přitahovat pozornost? Už to tady pane psychopat vyvěšujete minimálně počtvrté. Trapné až za hrob. A to nemluvím o tom, když se probírala Markéta, tak jste pro jistotu desetkrát za den musel zdůraznit, že je blbá jak tágo. Jenže to jste nejspíš akorát vy. Přestaňte laskavě tady všem kazit tenhle slavnostní den.
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vojta912
11.07.2026 16:42
Proč bych nezdůrazňoval chybějící mozkovou kapacitu u Makyny a hochštaplerství ČT, když je oboje pravdivé?
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Serpens
11.07.2026 16:45
Protože na to tady není nikdo zvědavý, kapisci? A jak to tak zatím pozoruju, tak i přes všechny ty události má Markéta pořád po čepicí víc než nějaký provokatér vojta912. Zalez a přestaň otravovat.
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vojta912
11.07.2026 16:47
Hejty od tebe vidím prvně a to poté, co jsem fakticky okomentoval (ne)fungování ČT.
Takze se uklidni úderníku
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Serpens
11.07.2026 16:51
Čtyřikrát pod čtyřmi různými články, tři z nich absolutně s tím nesouvisející. Takže žádná snaha tady nějak normálně přispět, ale jen to tady zamořovat septikem.
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vojta912
11.07.2026 16:54
Vzdyt to rikam. Udernik co chodi beztak na Letnou protestovat za ČT neni tváří tvář faktu a realitě schopen přenést přes srdce ukázku jejich hochštaplerství a toho, že jsou naprosto k ničemu
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Serpens
11.07.2026 16:59
Raději bych se vyhnul poukazování na to, co nebo kdo je vlastně k ničemu
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PTP
11.07.2026 16:59
Von je blbej, ale zásadovej.
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mendrit
11.07.2026 16:38
iPrima online od 16:30
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vojta912
11.07.2026 16:23
Lets go Muška Lets go
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Djokovicking
11.07.2026 16:05
Kovačková a Zajíčková vyhráli debla mezi juniory
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Diabolique
11.07.2026 16:25
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PTP
11.07.2026 16:26
To se může?
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com
11.07.2026 16:02
smilesmilesmile
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hanz
11.07.2026 16:11
Připraven?
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com
11.07.2026 16:36
smilesmile
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hanz
11.07.2026 16:37
Ty chlastáš?
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Liverpool22
11.07.2026 16:22
smile smile Linda smile smile
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