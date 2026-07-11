ŽIVĚ: Nosková v českém finále exceluje! Je blízko skalpu Muchové a vítězství ve Wimbledonu
Muchová – Nosková | 2:6, 2:5 hraje se
Ve Wimbledonu se odehrává historicky první české finále ve dvouhře žen na grandslamu. Muchová a Nosková bojují o premiérový titul na turnajích velké čtyřky. O svůj životní úspěch právě hrají na londýnském centrkurtu.
Nosková už v úvodním gamu použila skvělé zkrácení hry z forhendu a pomáhala si především skvělým servisem, který jí fungoval v průběhu celého turnaje. Muchová při svém podání vytáhla skvělý vítězný forhend k lajně a v začátku zápasu snadno srovnala. Česká dvojka předvedla další famózní game na servisu, pomohla si i esem a pokračovala v sebevědomém vstupu do zápasu. Hned v další hře se dostala k premiérovým brejkbolům. Olomoucká rodačka první šanci supeřky smazala nechytatelným servisem. Druhou šanci už ale Nosková využila, trefila skvělý return a bod ukončila vítězným bekhendem po lajně.
Světová dvanáctka byla blízko snadného potvrzení brejku. Situaci si ale zkomplikovala a vedení 40:15 jí nestačilo. Opět si ale pomohla skvělým servisem a po dlouhé výměně, ve které byla od začátku agresivní a zakončila ji výborným zkrácením, odskočila do vedení 4:1. Muchová po čisté hře snížila, ale na returnu stále nenašla potřebný rytmus. Mladší z češek začala sedmý game esem z druhého podání a i přes dvojchybu pokračovala ve skvělé jízdě.
Nosková hrála agresivně a nedávala nervózní Muchové šanci najít rytmus. Držela ji pod tlakem i na příjmu a za stavu 5:2 si vypracovala tři setboly v řadě. Zkušenější z českých tenistek si však s komplikacemi poradila a srovnala na shodu. V tu chvíli však přišel vítězný return. Na ten její soupeřka odpověděla esem. Pátý setbol už jednadvacetiletá Češka proměnila po skvělém lobu a získala první set.
Na začátku druhé sady si obě Češky snadno pohlídaly svá podání. Ve třetí hře se Muchová dostala k premiérovým brejkbolům. Nosková však obě šance zlikvidovala. Olomoucká rodačka začala být agresivnější než v prvním dějství a vytvořila si další šanci, při té ale udělala nevynucenou chybu. Toho mladší z hráček využila a po boji si podání udržela. Muchová začala čtvrtý game esem a rychle srovnala. Za stavu 2:2 Nosková zahrála dva vítězné bekhendy po lajně, excelovala na síti a agresivním čopovaným úderem ukončila famózní hru.
Vsetínská rodačka pokračovala ve skvělém agresivním výkou a dominovala především svým přesným bekhendem, z kterého v začátku šestého gamu poslala parádní prohoz. Skvěle také returnovala a připsala si klíčový brejk. Následně předvedla další rychlý game a po esu zvýšila na 5:2.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Vzájemná bilance
Muchová vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil ve třetím kole loňského US Open, kde Muchová po prohraném tie-breaku vyhrála z manka setu.
Zajímavosti a fakta
Muchová prohrála šest z devíti finále, ovšem letos zvládla dvě ze tří a ovládla Dauhá a Bad Homburg.
Ve finále grandslamu je podruhé v kariéře. Před třemi lety na antukovém French Open padla po velké bitvě s Igou Šwiatekovou.
Olomoucká rodačka vyhrála na hlavní tour posledních 11 duelů s českými tenistkami, tato série se táhne od sezony 2021.
Nosková má ve finále bilanci 2:5, v tom posledním před pár týdny na trávě v Berlíně porazila ve třech setech Jessicu Pegulaovou.
Od začátku sezony 2025 má Nosková na kontě nejvíce vítězství na trávě na hlavním okruhu (19) ze všech tenistek.
Vítězka tohoto finále se stane třetí ženou v historii, která ovládne Wimbledon po odvráceném mečbolu. V poslední době kralovaly ve Wimbledonu z českých hráček Markéta Vondroušová (2023) a Krejčíková (2024).
Sázkařská analýza
Obě české finalistky posbíraly letos na trávě 11 vítězství a šance jsou v souboji o první grandslamový titul velmi vyrovnané. Pokud bychom museli tipnout vítězku, tak bychom o kapku více věřili zkušenější Muchové. Nosková ještě nikdy netriumfovala na akci větší než WTA 500 ani nehrála finále na majorech. Sobota 11. července 2026 bude každopádně pro český tenis nezapomenutelný a historický den.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Dauhá (triumf); Stuttgart (finále)
Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (triumf)
Bilance: 35:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na trávě: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:5 (kariérní 40:40)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 3:6)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)
Muchová – Wimbledon
Kariérní bilance: 14:6
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále), Bad Homburg (triumf)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:3, 6:2), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4), (7) Gauffová (6:2, 1:6, 7:6)
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na trávě: Berlín (triumf)
Bilance: 28:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 13:21)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)
Nosková – Wimbledon
Kariérní bilance: 10:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Berlín (triumf), Bad Homburg (1. kolo)
Cesta turnajem: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5), (12) Kosťuková (6:4, 6:4)
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Komentáře
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Vypadala skvěle!
Lets go Muška Lets go
Jestli Karolína opravdu nezabere, vezme to rychlej konec.
Ale hlavně, ať je to hezký zápas. A hodně štěstí oběma hráčkám.
Pobavils
Pojd, Lindo ...
OH wait
Takze se uklidni úderníku