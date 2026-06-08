ŽIVĚ: První travnatá výzva. Plíšková začala proti Američance skvěle, utkání je ale přerušeno

DNES, 12:50
Aktuality 29
QUEEN´S CLUB - Naposledy si Karolína Plíšková soutěžní zápas na trávě zahrála ve Wimbledonu v sezoně 2024, kde skončila hned v prvním kole. Na dva roky starou událost naváže na podniku v Londýně, kde ji na úvod čeká nevyzpytatelná soupeřka Američanka McCartney Kesslerová. Utkání vám nabídneme na Tenisportálu od 16:00.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Kessler McCartney
Karolína Plíšková zabojuje o postup do druhého kola (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Plíšková – Kesslerová 1:0, 15:30, utkání je přerušeno

Plíšková vstoupila do utkání tím nejlepším možným způsobem, když soupeřce vzala hned její úvodní podání. Postarala se o to především chybující Kesslerová, která v úvodních výměnách působila velmi nervózním dojmem. Zápas však neměl dlouhého trvání. Ve druhém gamu prohrávala Plíšková na svém servisu 15:30, když utkání přerušila dešťová přeháňka.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji v Queen´s Clubu

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

29
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Vlk-v-trave
08.06.2026 17:39
Hra Perricarda sla do kytek... s/v uz zapomnel... stesti hleda nekde za Stuttgartem... Saffiullin tak srovnava a trava zatim ceka od Tecka k saku, ze ji tam trebas vic i navstivi...;-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 16:40
Ta Mia Pohankova, na to jak je mlada, tak ma slusny servis...
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Vlk-v-trave
08.06.2026 16:36
BigMac pozadal Henmana o WC pro vcelku Maju ve Wimbledonu... argument - levoruka a sikovna :-) finalistka RG, ktera by nemela v MD chybet.... hlavne to levoruka dost vypichl..:-))) Tim sohlasil...
15 cervna se potvrdi, jestli navrh BigMaca projde...;-)
Pochopitelne tym Maji pozadal o WC take oficialni cestou... jen John rozhodne nenachava nic nahode :-D
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 16:57
To by byl naprostej úlet kdyby ji nedostala.
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com
08.06.2026 17:08
to jo, uz by si mela pomalu shánet bílý tepláky
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 17:17
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Diabolique
08.06.2026 16:22
Tereza Martincova ve finale kvalifikace v Ilkley vystrilela souperku 6:3, 6:4!
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Vlk-v-trave
08.06.2026 16:19
Montogemery se nakonec nejak chytla a postup zaslouzeny... Kasatkina na trave se asi nechytne poradne nikdy...
A ted schvalne jak si poradi Slovenska Pohanka :-)
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tommr
08.06.2026 16:09
Karolína začala skvěle a hned v první hře soupeřku brejkla Pak ale začalo pršet smile a zápas byl přerušenej. Tráva sice vypadá hezky ale počasí v Anglii jako obvykle nestojí za nic ...
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Saulnier
08.06.2026 13:55
Plachta ide dole, konečne
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com
08.06.2026 16:08
Konecne smile A o dve hodiny pozdeji je to 1:0 smilesmile
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Diabolique
08.06.2026 16:09
A o deset mint pozdeji plachta zase nahore
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Diabolique
08.06.2026 13:55
V Holandsku prvni nasazena "skoro nase" Alexandrova vyrazena v prvnim kole ... nase holky do toho slapnou zitra ... Nikola, Bara a Sara.
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:30
Robin Montgomery... po operaci zapesti se pokousi o navrat na holandske trave... kvalda pouze jedna vyhra... ted chytla Kasatkinu, ale ten jeji hardovy navyk... ten bude tezsi prekonat nez mozna cokoliv jineho... hodne daleko od mice a jestli uz si najde cestu tak to proste uderove nejde, a nejde...., no, ale i tak to zatim na Kasatkinu staci, zatim,... uvidime jak se holky s tim poperou ;-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:35
Nejlepsi uder Montgomery zapasu... uz sice tece, ale soupnout topspin tak, aby se hned po odrazu micek kutalel...:-) skoro bez odrazu... to je majstrstyk... jasne asi nevedela jak to udelala... ale divacky efektni,, pro Kosatku pochopitelne nocnu mura, tohle se brat neda ani extremalni rybickou stika.... :-))
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:51
Montgomery s Kosatkou se rozhodly vzdat se vyhody vlastniho servisu... uslechtila akce:-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:56
Kosatka bere prvni set, a ja beru hluboky nadech :-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 14:18
Koukam, ze hluboky nadech vzala i ta Robinka... a druhym setem profrcela jak hokajdo... ;-)
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Saulnier
08.06.2026 13:29
medzitým kurty starostlivo poprikrývané a v hľadisku dáždniky
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Saulnier
08.06.2026 13:15
Neprší?
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:11
Konecne klasicky a prirozeny povrch je tady...;-)

Fokina se nam zatim hleda, hleda se i Bellucci... ale nakonec se nasel drive nez souper... :-)
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PTP
08.06.2026 13:17
To je nemilé, Alejandro.
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jih
08.06.2026 12:56
Proč Linda nehraje?
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PTP
08.06.2026 12:58
Ta se radši toulá s Agi po Krkonoších. smile
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jih
08.06.2026 13:03
Ty jo, to ji mám skoro na dosah ...jen v té práci musím tvrdnout.
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PTP
08.06.2026 12:53
Americká travnatá výzva v Londýně
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 13:27
Asi variace na Englishman in New York American woman in London. To je ta woke kultura, hrůza
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Oin
08.06.2026 13:39
Nebo Americký vlkodlak v Londýně?
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 17:20
To aby pak Kája ukázala, že je opravdu zLoun
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