ŽIVĚ: První travnatá výzva. Plíšková začala proti Američance skvěle, utkání je ale přerušeno
QUEEN´S CLUB - Naposledy si Karolína Plíšková soutěžní zápas na trávě zahrála ve Wimbledonu v sezoně 2024, kde skončila hned v prvním kole. Na dva roky starou událost naváže na podniku v Londýně, kde ji na úvod čeká nevyzpytatelná soupeřka Američanka McCartney Kesslerová. Utkání vám nabídneme na Tenisportálu od 16:00.
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Plíšková – Kesslerová 1:0, 15:30, utkání je přerušeno
Plíšková vstoupila do utkání tím nejlepším možným způsobem, když soupeřce vzala hned její úvodní podání. Postarala se o to především chybující Kesslerová, která v úvodních výměnách působila velmi nervózním dojmem. Zápas však neměl dlouhého trvání. Ve druhém gamu prohrávala Plíšková na svém servisu 15:30, když utkání přerušila dešťová přeháňka.
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Komentáře
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15 cervna se potvrdi, jestli navrh BigMaca projde...;-)
Pochopitelne tym Maji pozadal o WC take oficialni cestou... jen John rozhodne nenachava nic nahode :-D
A ted schvalne jak si poradi Slovenska Pohanka :-)
Fokina se nam zatim hleda, hleda se i Bellucci... ale nakonec se nasel drive nez souper... :-)