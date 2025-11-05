ŽIVĚ: Siniakové s Townsendovou se rýsují soupeřky pro semifinále

DNES, 12:30
TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29) si v Rijádu s předstihem zajistily účast v semifinále Turnaje mistryň, navíc z prvního místa. Jejich soupeřky vzejdou z duelu italského páru Sary Erraniové (38) a Jasmine Paoliniové (29) proti rusko-belgické dvojici Veroniky Kuděrmetovové (28) a Elise Mertensové (29). Utkání začíná ve 13:00, sledovat ho můžete v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Errani Sara
Mertens Elise
Paolini Jasmine
Kudermetova Veronika
Veronika Kuděrmetová s Elise Mertensovou (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Erraniová, Paoliniová - Kuděrmetovová, Martensová 3:6, hraje se 2. set

Siniaková s Townsendovou si po skalpu Gabriely Dabrowské (33) s Erin Routliffeovou (30) mohly pohodlně usadit před obrazovku a sledovat, kdo se jim postaví v pátečním semifinále.

Bitvu o všechno začala lépe rusko-belgická dvojice. Při podání Erraniové poprvé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 3:1. V dalším průběhu setu si oba páry bez větších problémů držely servis.

Další úder do sebevědomí italského páru přišel znovu při servisu starší z obou Italek a Kuděrmetovová s Mertensovou vedly už 5:2. Rusko-belgický pár se vzápětí dostal při svém podání do vedení 40:15 a zdálo se, že o vítězi úvodní sady je rozhodnuto.

Italky však game dokázaly otočit, odvrátily všechny tři setboly a snížily na 3:5. Platné jim to ale dlouho nebylo. Kuděrmetovová s Mertensovou byly jasně lepší na returnu, což se vzápětí potvrdilo při podání Paoliniové, proměnily pátý setbol a po 40 minutách šly do vedení 1:0 na sety.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

6
PTP
05.11.2025 13:52
Pro mě je dnes zápas č. 1 Wawrinka-Musetti, zemřít pro krásu jednoručního backhandu!
Reagovat
muster
05.11.2025 14:00
Reagovat
tommr
05.11.2025 13:32
Ani nevím komu mám dneska fandit. Prohra Italek by výrazně pomohla Katce v deblovým žebříčku. Na druhou stranu bych rád viděl zápas SinTown s Italkama takže by to chtělo aby Italky postoupily z druhého místa ve skupině ...
Reagovat
The_Punisher
05.11.2025 13:45
Ja teda vic preji Mertens a Kudermetove. Ty uz porazily a jak rikas, ten bodovy polstar take neni k zahozeni. (+ to, ze se jim ted nedari neznamena, ze neprijdou nabuseny na SF ...)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.11.2025 13:46
nemusím Errani ani Carevnu a zbylé se asi neprohodí, takže přesto budu fandit spíš Italkám, ale pokud by jejich prohra pomohla Katce, tak mě to taky nebude moc trápit.
Stejně mi není jasné, proč s nimi mají soupeřky takové problémy. MerKud teď hrají průměr a na Italky to bohatě stačí, i když možná hrajou podprůměr.
Reagovat
subaru
05.11.2025 12:35
Takže dnešní otazníky. Ten výše popsaný debl a singl Iga X Aunisimová. Zítra zajímavý singl, kde jsou 3 adeptky. Paolini je Out.
Reagovat

