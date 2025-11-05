ŽIVĚ: Siniakové s Townsendovou se rýsují soupeřky pro semifinále
Erraniová, Paoliniová - Kuděrmetovová, Martensová 3:6, hraje se 2. set
Siniaková s Townsendovou si po skalpu Gabriely Dabrowské (33) s Erin Routliffeovou (30) mohly pohodlně usadit před obrazovku a sledovat, kdo se jim postaví v pátečním semifinále.
Bitvu o všechno začala lépe rusko-belgická dvojice. Při podání Erraniové poprvé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 3:1. V dalším průběhu setu si oba páry bez větších problémů držely servis.
Další úder do sebevědomí italského páru přišel znovu při servisu starší z obou Italek a Kuděrmetovová s Mertensovou vedly už 5:2. Rusko-belgický pár se vzápětí dostal při svém podání do vedení 40:15 a zdálo se, že o vítězi úvodní sady je rozhodnuto.
Italky však game dokázaly otočit, odvrátily všechny tři setboly a snížily na 3:5. Platné jim to ale dlouho nebylo. Kuděrmetovová s Mertensovou byly jasně lepší na returnu, což se vzápětí potvrdilo při podání Paoliniové, proměnily pátý setbol a po 40 minutách šly do vedení 1:0 na sety.
Stejně mi není jasné, proč s nimi mají soupeřky takové problémy. MerKud teď hrají průměr a na Italky to bohatě stačí, i když možná hrajou podprůměr.