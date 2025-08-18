Zlomilo ji pražské finále? Obhájkyně Nosková je zase v krizi, poslední výkony budí obavy
Střídání období
Hned úvodem je potřeba zmínit, že Nosková letos neustále střídá povedená a naopak mizerná období. Po katastrofálním australském létu, během něhož předvedla krach třeba při obhajobě čtvrtfinále na Australian Open, přišla vzpruha v únoru na Blízkém východě.
V Abú Zabí se dostala až do semifinále a poté uhrála osmifinále v Dauhá a čtvrtfinále na další tisícovce v Dubaji. Její výkonnost byla tehdy naopak velmi dobrá a pokaždé prohrála těsně s velmi kvalitní soupeřkou, včetně Igy Šwiatekové.
Od začátku března však nastala tříměsíční krize zahrnující nepovedené antukové jaro. Znovu se Nosková chytla až na travnatých kurtech. V Nottinghamu zaregistrovala své první kariérní čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu, v Bad Homburgu byla game od finále a ve Wimbledonu padla až v osmifinálové bitvě s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou.
Momentální krize
Ještě před pár týdny byla Nosková ve velmi dobré formě a i přes nestabilní výkonnost se podruhé probila do finále na Livesport Prague Open. A právě v tom momentě přišla momentální krize, konkrétně po nečekané finálové porážce s krajankou Marií Bouzkovou.
Není tajemstvím, že Nosková po titulu z pražské Stromovky hodně touží. O to hůře nesla další nezdar ve finále největšího domácího podniku. "Samozřejmě to bolí. Každé finále bolí, každý prohraný zápas bolí. Chtěla jsem to vyhrát. Nejvíce jsem asi zklamaná z toho výkonu, který mě trošku potopil," uvedla Nosková, jež neskrývala slzy už při slavnostním ceremoniálu.
S výkony nebyla příliš spokojená již v Praze. A už vůbec pozitivně nemůže hodnotit následující dva zápasy. Proti Jacqueline Cristianové v Montrealu i teenagerce Ivě Jovicové v Cincinnati nastupovala jako jasná favoritka.
Jenže Nosková předvedla hromadu nevynucených chyb a na soupeřky z až druhé poloviny elitní stovky žebříčku vůbec nestačila. S Cristianovou uhrála jen sedm gamů a od bývalé juniorské hvězdy Jovicové schytala výprask 3:6, 0:6.
Obhajoba v Monterrey
Zase chytnout by se Nosková mohla v Monterrey. V mexickém městě debutovala loni a došla si pro svůj zatím jediný dosavadní titul na nejvyšším okruhu. Dokonce za celý týden neztratila set, přestože potkala i Emmu Navarrovou a Elinu Svitolinovou.
Každopádně se bude jednat o poslední letošní turnaj, na kterém vsetínská rodačka obhajuje body. Po loňském triumfu totiž vypadla v prvním kole US Open a ve zbytku sezony už se představila pouze na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové.
Momentálně se Nosková nachází na 23. místě, svém žebříčkovém maximu. A i kdyby v Monterrey neobhájila ani jeden bod, tak ji nijak výrazný propad nečeká a mohla by se udržet v nejlepší čtyřicítce. Tlak spojený s obhajobou bodů tedy až do února mizí.
Zajímavostí je, že letošní start v Monterrey zahájí rovnou reprízou loňského finále. Nastoupí totiž proti Lulu Sunové, která není její příliš oblíbenou soupeřkou. Ve vzájemné bilanci totiž Nosková ztrácí 1:2 a letos jasně prohrála v Indian Wells.
Nosková – Sunová | středa 05:00
