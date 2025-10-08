Zranění Djokoviče je velkým otazníkem. Rune by měl ve čtvrtfinále zastavit senzaci z Monaka
Rune – Vacherot | 09:00 SELČ
Holger Rune zřejmě nedorazil do Šanghaje v nejlepší možné fyzické kondici, ale měl relativně snadnou cestu do závěrečných kol, na výraznější hrozbu nenarazil ani v osmifinále a může se těšit na své první čtvrtfinále na čínském Masters. V úvodních dvou zápasech si poradil bez ztráty setu s trápícími se Sebastiánem Báezem a Ugem Humbertem a pak zvládl třísetovou bitvu s Giovannim Mpetshim Perricardem, který podobně jako jeho předchozí soupeři postrádá nejlepší možnou formu.
Dvaadvacetiletý dánský talent se stal hrozbou na podnicích Masters ihned po svém průlomu na tour, dokonce velmi rychle na této úrovni triumfoval (Paříž 2022). V Šanghaji absolvuje už 11. čtvrtfinále na prestižních tisícovkách a mezi hráči narozenými v tomto tisíciletí zaostává v této statistice pouze za Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem.
Letošní sezonu asi nebude hodnotit jako úplně povedenou, nicméně i pár solidních vystoupení na Masters ho udržuje okolo hranice TOP 10 žebříčku. Do čtvrtfinále na této úrovni se letos podíval také v Indian Wells (finále) a nedávno v Cincinnati. Ve čtvrtfinálových duelech na Masters má bilanci 6:4.
Rune – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Barcelona (triumf); Indian Wells (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (finále)
Bilance: 34:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 20:9
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 3:4 (kariérní 135:56)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:1 (kariérní 6:4)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)
Rune – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 5:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Tokio (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Báez (7:5, 6:4), (21) Humbert (6:4, 6:4), (32) Mpetshi Perricard (6:4, 6:7, 6:3)
Valentin Vacherot se v posledních týdnech trápil i o úroveň níž na challengerech a nejspíše neměl od svého startu na Masters v Šanghaji příliš velká očekávání. Šestadvacetiletý reprezentant Monaka ovšem prožívá v čínské metropoli nejlepší turnaj své kariéry. Včetně kvalifikace tady vyhrál už šest zápasů a senzačně postoupil až do čtvrtfinále.
Už teď se jedná o nejlepší singlový výsledek Monaka v tenisových dějinách a Vacherot si v případě dalšího vítězství v Šanghaji zajistí dlouho očekáváný debut v TOP 100 žebříčku. Tento milník mohl pokořit už v loňské sezoně, ale ztratil formu, měl zdravotní problémy a většinu letošního roku strávil mimo nejlepší dvoustovku pořadí.
Za sebou má jen velmi malý počet odehraných zápasů v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a v Šanghaji ho čeká první čtvrtfinále na této úrovni. Přesto už v minulosti dokázal vzdorovat žebříčkově vysoko postaveným hráčům. Dokonce vyhrál pět ze šesti soubojů se zástupci TOP 50 hodnocení, přičemž teď v Šanghaji vyřadil Tomáše Macháče, Alexandera Bublika a Tallona Griekspoora.
Vacherot – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Šanghaj (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Šanghaj (čtvrtfinále)
Bilance: 41:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 15:9
Bilance proti hráčům TOP 20: 1:1 (kariérní 1:2)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)
Vacherot – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 4:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Djere (6:3, 6:4), (14) Bublik (3:6, 6:3, 6:4), (20) Macháč (6:0, 3:1 skreč), (27) Griekspoor (4:6, 7:6, 6:4)
Vzájemná bilance: 0:0. Rune nebyl v poslední době v nejlepší formě ani kondici, ale vzhledem k žebříčkovému postavení obou aktérů a zkušenostem těchto hráčů s nejvyšší tour má jedinečnou šanci projít na úrovni Masters do semifinále. Podobnou příležitost měl ale také v srpnu v Cincinnati a jasně prohrál s nezkušeným soupeřem figurujícím mimo TOP 100 pořadí (Térence Atmane). Vacherot bude outsider, ale nemá co ztratit.
Djokovič – Bergs | 12:30 SELČ
Novak Djokovič opět zvládl brutální podmínky. V osmifinálové bitvě s Jaumem Munarem, která trvala bezmála tři hodiny, si ovšem už v úvodu zápasu zranil kotník a jeho další působení na turnaji je nejisté. Osmatřicetiletý srbský rekordman znovu potvrdil, že i po dlouhé pauze a ve slabší fyzické kondici dokáže porážet většinu kolegů na tour. Nebýt Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, nejspíše by na mužském okruhu pořád dominoval.
Po vydřeném vítězství v bitvě s Munarem, v níž bojoval se zraněním i brutálními podmínkami a zvracel, vynechal pozápasový rozhovor na kurtu i tiskovou konferenci. Nemáme tedy žádné informace o tom, jak se zranění kotníku vyvíjí. Dá se ale očekávat, že ke čtvrtfinále nastoupí. V Šanghaji má totiž jedinečnou příležitost získat svůj první velký titul od Masters v Paříži 2023, jelikož Sinner je ze hry venku a Alcaraz tady ani nestartuje. Navíc je žebříčkově nejvýše postaveným čtvrtfinalistou.
Toto čtvrtfinále je jeho už 97. na podnicích Masters (bilance 76:16). Navíc sebral další rekord bývalému rivalovi Rogerovi Federerovi a stal se nejstarším čtvrtfinalistou v historii těchto turnajů. Ještě k tomu uhájil svou parádní sérii v Šanghaji, kde i při 11. kariérním startu prošel do čtvrtfinále, v němž v tomto dějišti neuspěl jen v roce 2019 (Stefanos Tsitsipas). Se čtyřmi triumfy je nejúspěšnějším hráčem v historii této akce a finále tady hrál také loni (porážka se Sinnerem).
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)
Bilance: 34:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 20:6
Bilance proti hráčům TOP 50: 17:7 (kariérní 755:201)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 76:16)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (semifinále), US Open (semifinále)
Djokovič – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 42:6
Nejlepší výsledek: triumf (2012-13, 2015, 2018)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 9:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Čilič (7:6, 6:4), Hanfmann (4:6, 7:5, 6:3), Munar (6:3, 5:7, 6:2)
Zizou Bergs podnikl v osmifinále sladkou odvetu proti Gabrielovi Diallovi, s nímž prohrál všechny tři předchozí souboje, včetně nedávného finále na trávě v Hertogenboschi. Šestadvacetiletý Belgičan zlikvidoval manko setu i mečboly a navázal na skalpy Sebastiana Kordy, Caspera Ruuda (skreč) a Francisca Cerúndola.
Letošní sezona je bezpochyby jeho zatím nejlepší a průlomová, dokonce zahrnuje debut v TOP 50 žebříčku. Na těch největších turnajích se ovšem poprvé výrazněji prosadil až nyní v Šanghaji, kde zaregistroval své premiérové osmifinále a zároveň čtvrtfinále napříč Masters a grandslamy.
Postup do čtvrtfinále v Šanghaji mu zajistí nové žebříčkové maximum a teď se může poprat o svůj nejcennější skalp v kariéře. Za sebou má dva souboje se zástupci TOP 5 žebříčku a set nedokázal sebrat Andrejovi Rubljovovi loni v rotterdamské hale ani Carlosovi Alcarazovi před pár týdny v Tokiu.
Bergs – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Auckland (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (finále)
Bilance: 31:25
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 19:14
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 1:8)
Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)
Bergs – Rolex Shanghai Masters
Kariérní bilance: 5:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Chengdu (1. kolo), Tokio (osmifinále)
Cesta turnajem: Korda (6:4, 7:5), (11) Ruud (3:6, 7:5, 4:1 skreč), (19) F. Cerúndolo (7:6, 6:3), (31) Diallo (3:6, 7:5, 7:6)
Vzájemná bilance: 0:0. Djokovič podobně jako většina jeho kolegů bojuje v Šanghaji hlavně s brutálními podmínkami, které letos v tomto dějišti panují. Nad jeho zdravotním stavem visí otazník, což otevírá velmi zajímavou šanci pro outsidera Bergse. Djokovič by zřejmě tohoto protivníka za normálních okolností bez větších problémů porazil, takže klíčovým faktorem bude kondice nejúspěšnějšího hráče všech dob.
Čtvrteční program
STADIUM COURT (od 06:30 SELČ)
1. González/Pel (Mex./Niz.) - Krawietz/Pütz (3-Něm.)
2. Rune (10-Dán.) - Vacherot (Monako) / nejdříve v 09:00 SELČ
3. Djokovič (4-Srb.) - Bergs (Belg.) / nejdříve ve 12:30 SELČ
4. Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.) - Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.)
