Zverev po dalším kolapsu: Necítil jsem míč. Už zase. Musím něco změnit
"Je toho hodně, co zlepšovat a měnit," uvedl Zverev, který znovu mluvil o ztrátě citu pro míč. "Totéž se mi stalo loni na tomto turnaji. A teď zase. Ani v prvních dvou zápasech jsem neměl dobré pocity. Proti Félixovi jsem se snažil být agresivní, ale bylo to nemožné, protože jsem necítil míč. Trápil jsem se s forhendem a zmizel mi i bekhend," řekl pro atptour.com.
Němec tak přišel o 300 bodů v žebříčku ATP a dál se vzdaluje od hlavních rivalů – Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. V loňském roce došel ve Flushing Meadows do čtvrtfinále, kde nestačil na Taylora Fritze.
Navíc se negativně zapsal do historie: jako první hráč od roku 2005 prohrál v prvním týdnu dvou grandslamů po sobě, přestože byl nasazen mezi první trojkou. Tehdy to potkalo Rafaela Nadala, který padl ve druhém kole Wimbledonu s Gillesem Müllerem a následně ve třetím na US Open s Jamesem Blakem.
Zverev v All England Clubu prohrál hned na úvod s Arthurem Rinderknechem, nyní v New Yorku s Augerem-Aliassimem.
Německý tenista přiznal, že klíčovým momentem zápasu byl druhý set. "Měl jsem šanci vyhrát a jít do vedení o dva sety, ale tam se všechno změnilo. Nevím, podmínky na kurtu se moc nemění, míčky jsou úplně jiné… Ale to není omluva. Pravdou je, že se příští rok musím hodně zlepšit; musím najít něco, co mi umožní být tady lepším hráčem, protože v New Yorku hraju už dva roky špatně," uvedl.
Jeho sezona se tak dál nese v negativním duchu. Rok sice začal výborně, když si zahrál finále Australian Open, doma v Mnichově získal svůj 24. titul a ve Stuttgartu si zahrál finále. I na Masters v Torontu a Cincinnati ukázal své schopnosti postupem do semifinále, tím však pozitiva pro rodáka z Hamburku končí. Na svůj grandslamový titul tak stále čeká.
