4. den v Paříži: Vondroušovou čeká souboj se světovou devítkou, o třetí kolo bude hrát i Muchová

Markéta Vondroušová (60.) - Darja Kasatkinová (9.) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)

Markéta Vondroušová postupně stoupá žebříčkem, ale stále není tak vysoko a už ve druhém narazí na zástupkyni TOP 10. Finalistka ročníku 2019 se střetne se světovou devítkou a loňskou semifinalistkou Darjou Kasatkinovou. Vzájemná bilance je vyrovnaná celkově a i na antuce, jejich rivalita začala vítězstvím Rusky právě v tomto dějišti.

Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze, velmi rychle našla formu a vede si stabilně. Na nejvyšším okruhu se znovu objevila až letos a na sedmi z osmi turnajů posbírala minimálně dvě vítězství. Přípravu na druhý grandslam sezony měla solidní. V Madridu prošla kvalifikací a ve druhém kole prohrála bitvu s Magdou Linetteovou. V Římě přehrála Kaiu Kanepiovou, Biancu Andreescuovou a Marii Sakkariovou a skončila až v osmifinále na raketě pozdější šampionky Jeleny Rybakinové. V úvodním kole French Open ztratila čtyři gamy s Alyciou Parksovou a dorazila ji kanárem.

Kasatkinová prožila loni nejlepší sezonu své kariéry, ale letos se jí nedaří. Za sebou má celkem 12 turnajových vystoupení, během nich posbírala pouhých 12 výher a pouze na čtyřech akcích porazila více než jednu soupeřku. Po nepovedených úvodních měsících na betonech (s výjimkou finále v Adelaide) se během antukového jara zlepšila. Pokud přehlédneme výprask od Pauly Badosaové ve Stuttgartu, tak si vedla solidně v Charlestonu (SF), Madridu (OF) i Římě (OF) a vždy těsně prohrála s někým z TOP 20. V Paříži si na úvod poradila s trápící se Jule Niemeierovou.

Vondroušová figuruje o 51 míst níže, nicméně letos obě aktérky předvádí takové výkony, že by si ranking klidně mohly vyměnit. Zatímco Češka je stabilní a má bilanci 22:8, Kasatkinová vyhrála jen 13 z 25 duelů. Ruska se ovšem na antuce zvedla a v Paříži má o motivaci postaráno, jelikož jí v případě slabého výsledku čeká vypadnutí z TOP 10. Vondroušová na vysoko postavené hráčky umí, v aktuální sezoně to má s členkami elitní desítky 3:2 a prohrála pouze s letos fenomenálními Arynou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou. Kasatkinové se naopak v posledních pěti měsících nedaří ani v širším měřítku, v tomto období prohrála devět ze 14 soubojů s TOP 50 a polovinu s TOP 100. Vondroušová je zaslouženě favoritkou, ale Ruska se nesmí obzvláště na antuce podcenit.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 22:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 9:16)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - French Open

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: Parksová (6:4, 6:0)

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (F); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 13:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:2 (kariérní 82:39)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Darja Kasatkinová - French Open

Kariérní bilance: 18:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Stuttgart (1K), Madrid (OF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Niemeierová (6:3, 6:4)



Karolína Muchová (43.) - Nadia Podoroská (103.) | Court 13 (13:00 SELČ)

Karolína Muchová na French Open znovu po roce vyřadila zástupkyni TOP 10 Marii Sakkariovou a může vyrovnat své maximum v areálu Rolanda Garrose, stejně jako výsledek v posledních dvou ročnících. Na cenný skalp se pokusí navázat proti další bývalé semifinalistce Nadie Podoroské. S Argentinkou se dosud utkala jednou, a to před sedmi lety na okruhu ITF. Tento souboj tak nebude mít žádnou váhu.

Muchová má v letošní sezoně velmi dobrou a hlavně stabilní formu a zatím se na své poměry celkem úspěšně vyhýbá zdravotním problémům. Sice stále čeká na první semifinálovou účast od Australian Open 2021, nicméně v aktuálním roce vyhrála 20 z 27 zápasů a už třikrát byla mezi nejlepší osmičkou. Do antukového jara vstoupila před měsícem v Madridu, po demolici Anett Kontaveitové nestačila ve druhém kole na Irinu Beguovou. Na mnohem lepší výsledek dosáhla v Římě, kde vypadla až v osmifinále s Paulou Badosaovou. Na French Open začala skalpem Marie Sakkariové, kterou tady vyřadila i loni.

Podoroská zazářila na French Open 2020 a ještě předloni se držela v nejlepší padesátce pořadí. Na další výraznější výsledek však stále čeká a i vinou zranění se loni v září propadla na konec třetí stovky. Teď má ale na dosah návrat do TOP 100. Na antuce má letos bilanci 11:7, v únoru sice triumfovala na 125k v Cali, nicméně pak přišly porážky třeba se Sinjou Krausovou, Laurou Siegemundovou či Jaqueline Cristianovou. Do Paříže přijela se sérií tří nezdarů a v prvním kole smetla domácí divokou kartu Jessiku Ponchetovou.

Na French Open 2020 se Podoroská postarala o jednu z největších senzací v historii, když se z kvalifikace probila až do semifinále a po cestě do něj mimo jiné vyřadila Barboru Krejčíkovou a Elinu Svitolinovou. Tíhu úspěchu však neunesla a i kvůli zdravotním problémům není v posledních letech moc vidět. S Muchovou se naopak musí počítat neustále, nebýt neustálých zranění, mnozí experti ji považují za materiál pro TOP 10. Olomoucká rodačka má letos výbornou formu, zdraví zatím na její poměry drží, a navíc se jí otevřela cesta do čtvrtfinále letošního French Open. Proti Podoroské, jež letos prohrála všech pět soubojů s členkami TOP 50 (kariérní bilance 7:22), by zaváhat neměla.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 20:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 5:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 5:1 (kariérní 137:68)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: (8) Sakkariová (7:6, 7:5)

Nadia Podoroská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2K)

Největší úspěchy na antuce: French Open (2K)

Bilance: 17:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 11:7

Bilance proti hráčkám TOP 50: 0:5 (kariérní 7:22)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Nadia Podoroská - French Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W60 Chiasso (SF), Madrid (1K), 125k Reus (2K), Řím (1K), W100 Madrid (1K)

Cesta turnajem: Ponchetová (6:0, 6:2)