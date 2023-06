5. den v Paříži: Nosková vyzve ve druhém kole Rybakinovou, Lehečka je favoritem proti Gironovi

• Češi v akci •

Linda Nosková (50.) - Jelena Rybakinová (4.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Linda Nosková zaregistrovala v úterý své první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a o další se popere s úřadující wimbledonskou šampionkou, finalistkou letošního Australian Open a jednou z největších favoritek Jelenou Rybakinovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Nosková měla vynikající vstup do sezony, v Adelaide se probila z kvalifikace přes několik zvučných jmen až do svého premiérového finále na nejvyšším okruhu. Po čtvrtfinále v Lyonu však přišel propad, na další takovou účast dosáhla až o tři měsíce později a do areálu Rolanda Garrose nedorazila v dobré formě. Příprava na antukový vrchol sezony se jí vůbec nepovedla. Na W100 v Oeirasu vzdala první kolo, v Římě se dočkala jen jedné výhry a na 125k v Paříži vypadla po nepřesvědčivých výkonech ve čtvrtfinále s Diane Parryovou. Na French Open si po skreči Danky Koviničové připsala první postup do druhého kola majorů.

Rybakinové dlouho trvalo, než se po loňském triumfu ve Wimbledonu vzpamatovala. Znovu ji nastartovalo až finále na Australian Open, následně ovládla Indian Wells a v Miami byla jediné vítězství od zkompletování Sunshine Doublu. Na začátku antukového jara se trápila, a to hlavně kvůli problémům se zády. Ve Stuttgartu vzdala druhé kolo a v Madridu vypadla hned s Annou Kalinskou. V Římě však formu zase našla a získala svou nejcennější antukovou trofej, i když s pomocí tří skrečí. Na vítězné vlně pokračuje v Paříži, kde si na úvod poradila s kvalifikantkou Brendou Fruhvirtovou.

Jestli má v tuto chvíli Nosková někde šanci Rybakinovou porazit, tak nejspíše právě na antuce. Osmnáctiletá Češka je předloňskou šampionkou místní juniorky a Rybakinová je na nejpomalejším povrchu nejvíce zranitelná. Ruská rodačka má však v letošním roce tak stabilní a skvělou formu, že by bylo obrovským překvapením, kdyby neuspěla. Nosková, která vyhrála úvodní dva souboje s hráčkami TOP 10, ale v těch dalších dvou neuhrála set, navíc nemá v posledních týdnech ideální formu a Kazachstánku od základní čáry jen tak nepřestřílí. Rybakinová je momentálně ve všech aspektech hry lepší.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 17:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 4:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Linda Nosková - French Open

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W100 Oeiras (1K), Řím (2K), 125k Paříž (ČF)

Cesta turnajem: Koviničová (6:3, 2:1 skreč)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T)

Bilance: 31:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 8:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 20:5 (kariérní 61:55)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - French Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (2K), Řím (T)

Cesta turnajem: B. Fruhvirtová (6:4, 6:2)



Jiří Lehečka (41.) - Marcos Giron (75.) | Court 7 (14:30 SELČ)

Jiří Lehečka si v pondělí připsal svůj premiérový postup do druhého kola French Open a na skalp nasazeného Jana-Lennarda Struffa se pokusí navázat proti Marcosovi Gironovi, který může vyrovnat svůj nejlepší výsledek v tomto dějišti a zároveň vlastní grandslamové maximum. Jediný předchozí souboj se uskutečnil v závěru loňského roku v kvalifikaci na Masters v Paříži a Lehečka zvítězil ve dvou setech.

Lehečka byl na začátku roku v životní formě. Na Australian Open slavil svá první vítězství v hlavní fázi majorů a nakonec se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. O měsíc později v Dauhá byl pětkrát jediný míček od prvního finále na ATP. Po nevyužitých mečbolech ale přišel propad formy, od té doby vyhrál jen sedm ze 16 duelů a do Paříže přijel se sérií čtyř porážek a po zranění pravé nohy. Po prvním osmifinále na Masters a čtvrtfinále v Banja Luce nestačil na Alexandera Ševčenka, Fábiána Marozsána ani Aleksandra Bajnina (skreč). V Paříži začal pětisetovou bitvou s nasazeným Janem-Lennardem Struffem.

Giron zakončil předchozí sezonu s negativní bilancí a ve výrazně pozitivních číslech není ani v té letošní (14:13). V aktuálním roce má za sebou 13 odehraných turnajů a jen na čtyřech se mu povedlo přejít přes dva soupeře, naposledy v Mnichově, kde uhrál své premiérové antukové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Na dalších třech přípravných turnajích vypadl se Sebastiánem Báezem, Romanem Safiullinem a Taylorem Fritzem, proti Argentinci i krajanovi překvapivě získal úvodní set. Na French Open vyhrál divoký souboj prvního kola s kvalifikantem Hamadem Medjedovičem.

Lehečka si na letošním French Open vyzkouší obě role, v úvodním kole vyřadil nasazeného soupeře a teď je sám favoritem na postup. Ačkoli je zhruba o osm let mladší, má na antuce odehráno mnohem více zápasů (bilance 110:57) než Giron (34:34). Výhoda povrchu je tak jasně na straně nejlepšího Čecha v žebříčku ATP. Američan navíc letos neslavil ani jeden výraznější skalp a s hráči TOP 50 v aktuálním roce prohrál osm z deseti soubojů. Paradoxně ale právě v Paříži má své grandslamové maximum (předloňské třetí kolo). Pokud nebudou Lehečku limitovat nedávné potíže s nohou a předvede další solidní výkon, pak by mu neměl postup mezi nejlepší dvaatřicítku uniknout.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Banja Luka (ČF)

Bilance: 21:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 5:5

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 6:3 (kariérní 18:15)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - French Open

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF), Madrid (2K), Řím (2K), Turín challenger (Q)

Cesta turnajem: (21) Struff (7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1)

Marcos Giron - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov, Delray Beach, Dallas, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (ČF)

Bilance: 14:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 6:5

Bilance proti hráčům TOP 50: 2:8 (kariérní 24:47)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marcos Giron - French Open

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Mnichov (ČF), Madrid (2K), Řím (1K), Ženeva (2K)

Cesta turnajem: Medjedovič (6:0, 6:2, 1:6, 6:0)



• Cesta za obhajobou titulu •

Iga Šwiateková (1.) - Claire Liuová (102.) | Court Philippe-Chatrier (13:45 SELČ)

Dvojnásobná šampionka Iga Šwiateková bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Claire Liuové. S Američankou, která bude útočit na vylepšení svého grandslamového maxima, se utká potřetí. Zatímco v Aucklandu 2019 zvítězila až po obratu, letos v Indian Wells ztratila jediný game.

Šwiateková loni dominovala, ovšem v aktuální sezoně roli světové jedničky úplně nepotvrzuje. Na kontě má jen dva triumfy a oba vybojovala na akcích WTA 500, když obhájila trofej ve Stuttgartu a Dauhá. K obhajobě v Paříži dorazila s letošní bilancí 28:6. Přípravu měla solidní, i když se očekávalo, že zvítězí na všech třech turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu prohrála v Madridu finále s Arynou Sabalenkovou a v Římě musela vzdát čtvrtfinále s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou. V Paříži si na úvod poradila s Cristinou Bucsaovou, Španělku dorazila kanárem.

Liuová se v probíhající sezoně trápí a ani na jednom ze 13 absolvovaných podniků nepřešla přes úvodní kola. Její krize se ještě více prohloubila na antuce a momentálně figuruje až ve druhé stovce světového hodnocení. Na nejpomalejším povrchu má letos bilanci 2:5 a porazit zvládla pouze #296 Camillu Rosatellovou a v úvodním kole French Open kvalifikantku a #149 Ylenu In-Albonovou. Na antuce má přitom velmi dobrou kariérní úspěšnost 77:37 a posbírala šest ze svých sedmi profesionálních titulů.

Šwiateková měla pomalejší vstup do turnaje, ale úvodní soupeřku nakonec dorazila kanárem. Ani Liuová by neměla být pro světovou jedničku hrozbou, v posledních týdnech se trápila, na antuce dokázala porazit jen hráčky figurující mimo TOP 100 (Camillu Rosatellovou a Ylenu In-Albonovou) a letos disponuje negativní bilancí 11 výher a 15 porážek. Šwiateková naposledy prohrála s hráčkami od 51. místa dál předloni v Miami a Liuová by rozhodně tuto sérii ukončit neměla.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 29:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 13:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 1:0 (kariérní 93:16)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 22:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:0)

Claire Liuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 11:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na antuce: 2:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 1:4)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Claire Liuová - French Open

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (1K), 125k Saint-Malo (1K), Řím (2K), 125k Florencie (1K)

Cesta turnajem: In-Albonová (6:1, 6:4)