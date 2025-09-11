Alcaraz o rivalitě se Sinnerem: Navzájem se ženeme na hranici možností
Dvaadvacetiletý Alcaraz se stal jedním ze tří mužů v otevřené éře, kteří před svými 23 lety získali šest grandslamových titulů. Připojil se tak k legendám Björnovi Borgovi a Rafaelu Nadalovi. Španěl dosáhl tohoto úspěchu po vítězství nad Jannikem Sinnerem, s nímž má nyní výbornou vzájemnou bilanci 10:5.
Fanoušci po finále mezi Alcarazem a Sinnerem toužili a jejich přání se splnilo. Pro oba to bylo už třetí finále velkého turnaje v řadě – Alcaraz vyhrál Roland Garros, Sinner následně triumfoval ve Wimbledonu, a finále US Open tak nabídlo další vysoce očekávaný duel.
Alcaraz byl dotázán na svou rivalitu se Sinnerem v pořadu TODAY na NBC, který navštívil společně s vítězkou ženské dvouhry US Open Arynou Sabalenkovou.
"Pro mě je to skvělé," řekl Španěl a vysvětlil, jak mu souboje s Italem pomáhají zlepšovat se. "Myslím, že se pokaždé navzájem posouváme na hranici možností. Moje tréninky se soustředí jen na to, abych se zlepšil, jen abych porazil Jannika. Takže si myslím, že ta rivalita je speciální – dělíme si grandslamy a bojujeme o ty největší tenisové trofeje na světě."
Alcaraz se tak po nedělním triumfu nad Sinnerem znovu posunul na první místo žebříčku. Staronová světová jednička má v této sezoně fantastickou zápasovou bilanci 61:6 a ani ve zbytku roku rozhodně nechce dát nohu z plynu.
Se sedmi tituly v letošní sezoně je navíc Alcaraz ve výborné pozici k tomu, aby podruhé v kariéře (poprvé v roce 2022) skončil rok na prvním místě žebříčku ATP.
Djokovič, Nadal, Alcaraz… Prokletí nezlomil ani Sinner. Po Federerovi stále nikdo neuspěl
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře