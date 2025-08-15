Alcaraz po bitvě s Rubljovem: Ztrácel jsem soustředění, mohlo mě to stát zápas
Druhý třísetový zápas ze čtyř představení v Cincinnati musel absolvovat Carlos Alcaraz. Podobně jako ve druhém kole s Damirem Džumhurem si poradil, zápas ho ale stál spoustu sil.
"Neustále jsem se snažil udržovat pozitivní myšlenky. Když totiž ztratíte soustředění proti tak kvalitinímu hráči, jako je Rubljov, může vás to stát zápas. A právě s tím jsem měl nějakou dobu problémy,“ uvedl Alcaraz.
"Když jsem ve třetím setu podával na vítězství, vůbec se mi nedařilo první podání. Game jsem prohrál, ale zůstal jsem sebevědomý, silný a hlavně pozitivní. Na to jsem maximálně hrdý," dodal pětinásobný grandslamový šampion.
Španěl ocenil i atmosféru kurtu a podporu fanoušků. "Ta energie z tribun byla úžasná. Pro tyto momenty tenis hrajete. I když podmínky byly velmi náročné, užil jsem si to."
Rubljov svého favorizovaného soupeře trápil kromě agresivní hry od základní čáry především výborným servisem. "Byl to velmi těsný zápas, který rozhodly detaily. Andrej odehrál neuvěřitelný zápas, zejména jeho první podání bylo vynikající a i jeho druhý servis byl rychlejší než obvykle, takže bylo náročnější ho vrátit, řekl španělský hráč.
Alcaraz byl spokojený s tím, jak zvládl tlak v klíčových momentech. "Jsem spokojený s tenisem, který jsem hrál, se způsobem, jakým jsem se pohyboval a reagoval na agresivní soupeřovu hru. Zůstal jsem psychicky silný a s pozitivními myšlenkami, zvláště když jsem nedokázal zápas uzavřít svým podáním."
Španěl také zdůraznil, jak mu pomáhá udržet koncentraci, i když zápas nejde podle plánu. "Jedním z mých cílů před vstupem na kurt je být po celou dobu zápasu stoprocentně koncentrovaný, a to je jedna z věcí, na které jsem nejvíce hrdý," dodala světová dvojka.
