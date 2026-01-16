Australian Open jako finanční past? Můžeš jen doufat a věřit, varuje Kristýna Plíšková
Cesta do Melbourne začíná měsíce před turnajem. Zimní příprava, trenéři, fyzická kondice a tým – vše stojí tisíce eur, a přitom hráči nemají žádný příjem. "Dva měsíce dřiny bez peněz a s obrovským tlakem – pokud se ti nepovede postoupit, stojí tě to hodně,“" říká Plíšková.
Let do Austrálie je dalším výrazným výdajem. Více než dvacet hodin v letadle vyžaduje komfort byznys třídy, pokud chce hráč před zápasem podávat top výkon. Zpáteční letenky stojí kolem 5 000 eur. Trenéři navíc často trvají na stejném standardu. "Snažila jsem se domluvit kompromis, ale většinou neuspěla," vzpomíná bývalá 35. hráčka světa.
K nákladům přibývá i plat kouče – minimálně 1 500 dolarů týdně. Trochu úlevy přináší organizátoři, kteří zajišťují ubytování a denní stravu 200 dolarů na hráče i tým, ale pravidla jsou dnes přísnější než dříve.
Pro hráče na hraně elitní stovky je kvalifikace psychicky i finančně extrémní. "V roce 2016 jsem hrála kvalifikaci a byla to pro mě otázka kariéry. Kdybych se nedostala do hlavní soutěže, nevím, jak by sezóna vypadala," vzpomíná Plíšková. Postup do druhého kola jí tehdy pravděpodobně zachránil sezonu.
"Tehdy jsem si říkala, že pokud se mi nepovede dostat se do hlavní soutěže, tak se na to vykašlu a tenis hrát nebudu. Z malých turnajů se nemůžete dostat do plusu," pokračuje o dvě minuty mladší dvojče Karolíny Plíškové.
Dalším problémem je australský daňový systém. Zahraniční hráči nemají žádnou nezdanitelnou část a daň se strhává od prvního dolaru. Sazby mohou vystoupat až na 45 %. Po odečtení provizí agentům a trenérům hráči vidí ze svých výher zhruba polovinu.
"Tenis je tvrdý byznys. Není to tak, že čím víc do sebe investuješ, tím víc se ti vrátí. Musíš doufat a věřit," shrnuje Plíšková.
Sestra slavnější Karolíny to v Melbourne dotáhla nejdále do třetího kola v roce 2017, na světovém žebříčku se ve stejném roce dostala na 35. příčku, která byla jejím maximem.
Plíšková se v roce 2022 provdala za slovenského fotbalového reprezentanta Dávida Hancka, s kterým má tříletého syna Adama. Svůj poslední zápas odehrála v září roku 2021, oficiálně kariéru zatím neuzavřela.
