Australian Open: Krejčíková a Lehečka v ohrožení, nejistota panuje i kolem Noskové
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 19. 1.
Češi v akci
Muchová (19-ČR) – Cristianová (Rum.) | Court 14 (04:30 SEČ)
Nosková (13-ČR) – Semenistá (Lot.) | Court 6 (04:30 SEČ)
Lehečka (17-ČR) – Géa (Fr.) | 1573 Arena (06:00 SEČ)
Svrčina (ČR) – Munar (Šp.) | Court 15 (06:00 SEČ)
Krejčíková (ČR) – Šnajderová (23-) | Kia Arena (06:30 SEČ)
Bouzková (ČR) – Zarazúaová (Mex.) | Court 8 (06:30 SEČ)
Lehečkovi, Krejčíkové a Svrčinovi hrozí konec
Jiří Lehečka vypadá na papíře jako jednoznačný favorit. Jenže máme tu několik okolností, které hrají proti českému tenistovi. Zaprvé neměl ideální přípravu na Australian Open, jelikož při obhajobě titulu v Brisbane skrečoval kvůli zranění kotníku osmifinálové utkání se Sebastianem Kordou a od té doby nehrál. Není tedy jasné, zda je stoprocentně fit a bude moct na úvodním grandslamu sezony předvést své maximum. Zadruhé je jeho protivník Arthur Géa v životní formě. Jednadvacetiletý Francouz získal zhruba před týdnem svůj první titul na challengerech a má v tomto roce stoprocentní bilanci 8:0. Další tři výhry přidal v kvalifikaci Australian Open, ve které deklasoval všechny tři soupeře. Pokud bude fyzická kondice Lehečky dostatečná, měl by slavit postup do dalšího kola. Talentovaného soupeře ale rozhodně nesmí podcenit.
Barbora Krejčíková bezpochyby dostala do prvního kola letošního Australian Open jeden z nejtěžších možných losů. To ale zdaleka není jediný problém, se kterým se bude dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře potýkat. Loni na podzim si totiž zranila koleno a evidentně stále není stoprocentně fit. Na začátku této sezony se zúčastnila United Cupu a hrála ve velmi dobré formě. Avšak před týdnem v Hobartu zase bojovala se zmíněným zraněním a vypadla hned v prvním kole. Před nástupem v Melbourne Parku, kde nakonec nebude hrát čtyřhru, tak panuje nejistota kolem jejího zdravotního stavu a i ve stoprocentní kondici by to měla proti Dianě Šnajderové velmi těžké. Vzhledem k okolnostem bude světová třiadvacítka Šnajderová favoritkou. Před Australian Open se ruská tenistka naladila semifinálovou účastí v Adelaide a vypadá ve slušné formě.
Dalibor Svrčina prožil loni nejlepší sezonu kariéry a debutoval v TOP 100 žebříčku. Na letošním Australian Open tak poprvé nemusel do kvalifikace na grandslamové scéně. A shodou okolností právě v Melbourne si odbyl svůj jediný předchozí start v hlavní soutěži majorů. Aby toho nebylo málo, tak i tentokrát potkává v prvním kole Jaumeho Munara. Předloni ho deklasoval bez ztráty setu a Španělovi povolil pouhých sedm gamů. Letos to však může být přesně naopak. Munar totiž bude obrovským favoritem, v loňském roce učinil obrovský progres na betonech a dá se říct, že se zbavil nálepky antukového specialisty. Solidní formu má i v posledních dnech. V United Cupu jen těsně podlehl členovi TOP 10 Taylorovi Fritzovi a po cestě do čtvrtfinále v Adelaide porazil Francisca Cerúndola. Svrčina naopak odehrál v této sezoně jen jeden singlový duel a jasně prohrál s Hamadem Medjedovičem.
Muchová, Nosková a Bouzková by měly jít dál
Karolína Muchová zahájila novou tenisovou sezonu výborně. V Brisbane vyřadila členky TOP 10 Jekatěrinu Alexandrovovou a 13 zápasů neporaženou Jelenu Rybakinovou a zastavila ji až světová jednička Aryna Sabalenková v semifinále. Pokud nebude zdravotně limitována a podaří se jí pokračovat ve skvělé formě, měla by na Australian Open dojít daleko. Dobrou zprávou určitě je, že měla více než týdenní odpočinek. V Melbourne Parku začne proti velmi oblíbené soupeřce. S Jaqueline Cristianovou suverénně vyhrála všechny tři předchozí souboje a v žádném z nich nepovolila Rumunce více než pět her. Cristianová je ovšem nevyzpytatelnou soupeřkou, bojuje o každý míč a v náročných australských podmínkách může české favoritce zle zatápět. Muchová ale moc dobře ví, co od této sokyně očekávat, a proto by měla bez větších problémů potvrdit roli obrovské favoritky.
Linda Nosková by si měla spravit chuť. Loni měla na Australian Open velkou smůlu na los, v prvním kole prohrála bitvu mladých talentů s Clarou Tausonovou a neobhájila senzační čtvrtfinále z předloňského ročníku. Tentokrát by měla úvodní kolo prvního grandslamového turnaje sezony zvládnout s přehledem. Jediný otazník představuje zranění levého stehna z generálky v Brisbane. Tu zakončila po těsné prohře s Mirrou Andrejevovou v osmifinále a pak zrušila, snad jen z preventivních důvodů, start v Adelaide. Do prvního kola letošního Australian Open vyfasovala jednu z papírově nejsnadnějších soupeřek, které se do hlavní soutěže dostaly přímo, a s Darjou Semenistou by si měla hravě poradit. Lotyška ještě nikdy neporazila nikoho z nejlepší šedesátky pořadí a má jen čtyři skalpy TOP 100. Navíc dosud nepřešla přes první kolo na majorech.
Marie Bouzková se zúčastnila hlavní soutěže Australian Open šestkrát a pouze jednou překročila první kolo. Jejím maximem je účast ve druhém kole z roku 2022 a dá se tedy říct, že se jí v tomto dějišti nedaří. Je však potřeba zmínit, že pokaždé prohrála se silnou soupeřkou a většinou tady měla smůlu na los. To se netýká prvního kola letošní edice, jelikož ji čeká souboj s oblíbenou Renatou Zarazúaovou. S Mexičankou se utkala už třikrát a set ztratila jen v posledním duelu loni na antuce v Madridu. Úřadující šampionka Livesport Prague Open bude jasnou favoritkou a má jedinečnou příležitost vyrovnat své maximum na australském grandslamu. Navíc zahájila novou sezonu ve slušné formě a podívala se do druhého kola v Brisbane i Adelaide. Zarazúaová je houževnatou hráčkou, která podobně jako Bouzková postrádá výraznější zbraně, takže se dá očekávat spousta dlouhých výměn.
Pondělní program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Gauffová (3-USA) – Rachimovová (Uzb.)
2. McDonald (USA) – De Minaur (6-Austr.) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Yue Yuan (Čína) – Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Martínez (Šp.) – Djokovič (4-Srb.)
MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Medveděv (11-) – De Jong (Niz.)
2. Waltertová (Švýc.) – Anisimovová (4-USA)
3. Vekičová (Chorv.) – M. Andrejevová (8-) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Bellucci (It.) – Ruud (12-Nor.)
JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Borges (Portug.) – Auger-Aliassime (7-Kan.)
2. Pegulaová (6-USA) – Zacharovová (-)
3. Starodubcevová (Ukr.) – Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Popyrin (Austr.) – Müller (Fr.) / nejdříve v 08:30 SEČ
KIA ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Hunterová (Austr.) – Bouzasová (Šp.)
2. Arnaldi (It.) – Rubljov (13-)
3. Djere (Srb.) – Wawrinka (Švýc.)
4. Krejčíková (ČR) – Šnajderová (23-)
1573 ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Linetteová (Pol.) – Navarrová (15-USA)
2. J. M. Cerúndolo (Arg.) – Thompson (Austr.)
3. Mboková (17-Kan.) – Jonesová (Austr.)
4. Lehečka (17-ČR) – Géa (Fr.)
COURT 6 (od 01:00 SEČ)
1. E. Ymer (Švéd.) – Ševčenko (Kaz.)
2. Parksová (USA) – Ealaová (Fil.)
3. Nosková (13-ČR) – Semenistá (Lot.)
COURT 8 (od 01:00 SEČ)
1. Bondárová (Maď.) – Mandliková (USA)
2. Juncheng Shang (Čína) – Bautista (Šp.)
3. Altmaier (Něm.) – Čilič (Chorv.)
4. Bouzková (ČR) – Zarazúaová (Mex.)
COURT 14 (od 01:00 SEČ)
1. Marčinková (Chorv.) – Mariaová (Něm.)
2. Budkov Kjaer (Nor.) – Opelka (USA)
3. Muchová (19-ČR) – Cristianová (Rum.)
COURT 15 (od 01:00 SEČ)
1. Halys (Fr.) – Tabilo (Chile)
2. Klimovičová (Pol.) – Jonesová (Brit.)
3. Selechmetěvová (-) – Seidelová (Něm.)
4. Svrčina (ČR) – Munar (Šp.)
