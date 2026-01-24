Australian Open: Muchová musí zlomit děsivou sérii, nebo končí. Alcaraze čeká první hrozba

Karolína Muchová bude v neděli bojovat o postup do čtvrtfinále Australian Open. Pokud chce poslední česká naděje ve dvouhře žen na turnaji pokračovat, musí zlomit děsivou sérii proti své neoblíbené soupeřce Coco Gauffové. První vážnější hrozba čeká lídra žebříčku a jednoho z největších favoritů Carlose Alcaraze. Osmifinále absolvuje také světová jednička Aryna Sabalenková, která bude čelit kanadské kometě.
Karolína Muchová vyzve neoblíbenou soupeřku Coco Gauffovou (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 25. 1.

Češi v akci
Muchová (19-ČR) – Gauffová (3-USA) | Margaret Court Arena (04:30 SEČ)


Světové jedničky v akci
Sabalenková (1-) – Mboková (17-Kan.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Paul (19-USA) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchová zkusí zlomit děsivou sérii

Karolína Muchová jako jediná z českých tenistek postoupila do osmifinále letošního Australian Open. Olomoucká rodačka splnila účastí mezi nejlepší šestnáctkou povinnost, ale v ideální formě nebyla a přesvědčila až v posledním zápase, v němž drtivě přehrála Magdu Linetteovou. Ve druhém týdnu australského majoru je teprve podruhé v kariéře, v roce 2021 byla jeden set od finálové účasti.

Pokud chce ve svém vystoupení v Melbourne Parku ještě pokračovat, bude muset poprvé najít recept na Coco Gauffovou. Její vzájemná bilance s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou a aktuální světovou trojkou je děsivá. Američanka vyhrála všechny čtyři předchozí souboje, a Muchová jí dokonce nedokázala sebrat ani set. Gauffová navíc předloni v Pekingu i před rokem v Austrálii v rámci United Cupu naprosto dominovala.

Muchová se ale výrazným mankem ve vzájemné bilanci nenechá rozhodit. "Je to zápas jako každý jiný, nic speciálního před duely s ní v hlavě nemám. Věřím, že mám šanci. Bude to těžký zápas, hraje tady výborně. Proti mně hraje vždycky velmi dobře. Je to výzva. Pokusím se na ni připravit co nejlépe a zkusím ji zlomit," řekla v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

Více informací

První hrozba pro Alcaraze, Sabalenková proti senzaci

Carlos Alcaraz musel občas v úvodním týdnu zabrat, ale i tak prochází turnajem jako nůž máslem a zatím neztratil ani jeden set. To by se mohlo změnit v osmifinále proti Tommymu Paulovi. Američana sice deklasoval loni na antukovém French Open a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5:2, nicméně na betonech to spolu mají 2:2. Paul by navíc tentokrát neměl být zdravotně limitován. Po cestě do osmifinále byl totiž ještě suverénnější než Alcaraz. Ještě k tomu je na Australian Open překvapivě úspěšnější než španělský supertalent, který tady nikdy nepřekročil čtvrtfinále a jedná se pro něj o jasně nejslabší grandslam. Američan tady hrál semifinále v roce 2023 a obhajuje loňské čtvrtfinále. Alcaraz je samozřejmě obrovským favoritem, avšak Paul by ho mohl alespoň v některých pasážích zápasu pořádně potrápit.

Více informací

 

Také ženská světová jednička Aryna Sabalenková měla poprvé čelit výraznější hrozbě až v osmifinále. První těžkou zkoušku si ovšem odbyla už ve třetím kole s Anastasijí Potapovovou, když potřebovala dva tie-breaky a likvidovala čtyři setboly. Ještě mnohem nebezpečnější by mohla být nejvýraznější kometa loňské sezony a neustále se zlepšující Victoria Mboková. Kanadská senzace je na rozdíl od Bělorusky ve druhém týdnu grandslamu poprvé v kariéře, což značí další progres a pokořený milník. Navzdory hodně nepřesvědčivému výkonu v předchozím zápase je dvojnásobná šampionka a loňská finalistka Sabalenková jednoznačnou favoritkou. Mboková nicméně má zbraně i proti nejlepším hráčkám na světě a mohla by na rozdíl od Potapovové slabšího výkonu majitelky čtyř grandslamových trofejí využít.

Více informací

 

Nedělní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Mboková (17-Kan.)
2. Alcaraz (1-Šp.) – Paul (19-USA) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Bublik (10-Kaz.) – De Minaur (6-Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Svitolinová (12-Ukr.) – M. Andrejevová (8-)


MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Siegemundová/Roger-Vasselin (Něm./Fr.) – Gadecká/Peers (Austr.)
2. Hunterová/Jointová (Austr.) – Danilinová/Kruničová (7-Kaz./Srb.) / nejdříve v 02:30 SEČ
3. Muchová (19-ČR) – Gauffová (3-USA) / nejdříve v 04:30 SEČ
4. Medveděv (11-) – Tien (25-USA) / nejdříve v 06:00 SEČ


JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Cash/Tracy (14-USA) – Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.)
2. Putincevová (Kaz.) – Jovicová (29-USA) / nejdříve v 03:00 SEČ
3. Pavlásek/Smith (ČR/Austr.) – Johnson/Zieliňski (Brit./Pol.)
4. Zverev (3-Něm.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) / nejdříve v 07:00 SEČ


KIA ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Doumbia/Reboul (12-Fr.) – Etcheverry/Ugo Carabelli (Arg.)
2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Katóová/Stollárová (15-Jap./Maď.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

24.01.2026 20:34
a ja si myslim, ze Muchova prekvapi a Gauffku skolí.. smile Bude nas napinat jeste cely tyden a prohraje az ve finale.. Prece jen je to hracka jednoho titulu
Reagovat
24.01.2026 20:22
Vsazeno na Gauff, bud bude radost z výhry Karolíny, nebo aspoň nějaké finanční odškodné.
Reagovat
24.01.2026 20:32
aspon bude na chleba smile
Reagovat
24.01.2026 20:12
Hrozne rad bych se pletl, ale Karoline proti Gauff neverim. Linett neni zadne meritko, hrala hodne spatne....
Reagovat

