Australian Open: Muchová musí zlomit děsivou sérii, nebo končí. Alcaraze čeká první hrozba
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 25. 1.
Češi v akci
Muchová (19-ČR) – Gauffová (3-USA) | Margaret Court Arena (04:30 SEČ)
Světové jedničky v akci
Sabalenková (1-) – Mboková (17-Kan.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Paul (19-USA) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová zkusí zlomit děsivou sérii
Karolína Muchová jako jediná z českých tenistek postoupila do osmifinále letošního Australian Open. Olomoucká rodačka splnila účastí mezi nejlepší šestnáctkou povinnost, ale v ideální formě nebyla a přesvědčila až v posledním zápase, v němž drtivě přehrála Magdu Linetteovou. Ve druhém týdnu australského majoru je teprve podruhé v kariéře, v roce 2021 byla jeden set od finálové účasti.
Pokud chce ve svém vystoupení v Melbourne Parku ještě pokračovat, bude muset poprvé najít recept na Coco Gauffovou. Její vzájemná bilance s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou a aktuální světovou trojkou je děsivá. Američanka vyhrála všechny čtyři předchozí souboje, a Muchová jí dokonce nedokázala sebrat ani set. Gauffová navíc předloni v Pekingu i před rokem v Austrálii v rámci United Cupu naprosto dominovala.
Muchová se ale výrazným mankem ve vzájemné bilanci nenechá rozhodit. "Je to zápas jako každý jiný, nic speciálního před duely s ní v hlavě nemám. Věřím, že mám šanci. Bude to těžký zápas, hraje tady výborně. Proti mně hraje vždycky velmi dobře. Je to výzva. Pokusím se na ni připravit co nejlépe a zkusím ji zlomit," řekla v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
První hrozba pro Alcaraze, Sabalenková proti senzaci
Carlos Alcaraz musel občas v úvodním týdnu zabrat, ale i tak prochází turnajem jako nůž máslem a zatím neztratil ani jeden set. To by se mohlo změnit v osmifinále proti Tommymu Paulovi. Američana sice deklasoval loni na antukovém French Open a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5:2, nicméně na betonech to spolu mají 2:2. Paul by navíc tentokrát neměl být zdravotně limitován. Po cestě do osmifinále byl totiž ještě suverénnější než Alcaraz. Ještě k tomu je na Australian Open překvapivě úspěšnější než španělský supertalent, který tady nikdy nepřekročil čtvrtfinále a jedná se pro něj o jasně nejslabší grandslam. Američan tady hrál semifinále v roce 2023 a obhajuje loňské čtvrtfinále. Alcaraz je samozřejmě obrovským favoritem, avšak Paul by ho mohl alespoň v některých pasážích zápasu pořádně potrápit.
Také ženská světová jednička Aryna Sabalenková měla poprvé čelit výraznější hrozbě až v osmifinále. První těžkou zkoušku si ovšem odbyla už ve třetím kole s Anastasijí Potapovovou, když potřebovala dva tie-breaky a likvidovala čtyři setboly. Ještě mnohem nebezpečnější by mohla být nejvýraznější kometa loňské sezony a neustále se zlepšující Victoria Mboková. Kanadská senzace je na rozdíl od Bělorusky ve druhém týdnu grandslamu poprvé v kariéře, což značí další progres a pokořený milník. Navzdory hodně nepřesvědčivému výkonu v předchozím zápase je dvojnásobná šampionka a loňská finalistka Sabalenková jednoznačnou favoritkou. Mboková nicméně má zbraně i proti nejlepším hráčkám na světě a mohla by na rozdíl od Potapovové slabšího výkonu majitelky čtyř grandslamových trofejí využít.
Nedělní program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Mboková (17-Kan.)
2. Alcaraz (1-Šp.) – Paul (19-USA) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Bublik (10-Kaz.) – De Minaur (6-Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Svitolinová (12-Ukr.) – M. Andrejevová (8-)
MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Siegemundová/Roger-Vasselin (Něm./Fr.) – Gadecká/Peers (Austr.)
2. Hunterová/Jointová (Austr.) – Danilinová/Kruničová (7-Kaz./Srb.) / nejdříve v 02:30 SEČ
3. Muchová (19-ČR) – Gauffová (3-USA) / nejdříve v 04:30 SEČ
4. Medveděv (11-) – Tien (25-USA) / nejdříve v 06:00 SEČ
JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Cash/Tracy (14-USA) – Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.)
2. Putincevová (Kaz.) – Jovicová (29-USA) / nejdříve v 03:00 SEČ
3. Pavlásek/Smith (ČR/Austr.) – Johnson/Zieliňski (Brit./Pol.)
4. Zverev (3-Něm.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) / nejdříve v 07:00 SEČ
KIA ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Doumbia/Reboul (12-Fr.) – Etcheverry/Ugo Carabelli (Arg.)
2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Katóová/Stollárová (15-Jap./Maď.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře