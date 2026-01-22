Australian Open: Muchová se trápí, ale nesmí zaváhat. Alcaraze čeká psychická bitva
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 23. 1.
Češi v akci
Muchová (19-ČR) – Linetteová (Pol.) | Kia Arena (04:30 SEČ)
Favorit v akci
Alcaraz (1-Šp.) – Moutet (Fr.) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)
Muchová nesmí zaváhat
Karolína Muchová zahájila sezonu v Brisbane, kde skolila dvě členky TOP 10 žebříčku. Jenže na probíhajícím Australian Open se jí zatím výkonnostně moc nedaří a potíže měla s oblíbenou soupeřkou Jaqueline Cristianovou i další výraznou outsiderkou Alyciou Parksovou, přičemž proti Američance dokonce potřebovala všechny tři sety. Žádnou výraznější hrozbu nepotkává ani ve třetím kole, do kterého se v tomto dějišti probojovala teprve podruhé v kariéře.
Olomoucká rodačka má jedinečnou šanci projít dál a nesmí zaváhat. V souboji o místo ve druhém týdnu ji totiž čeká duel bývalých semifinalistek s Magdou Linetteovou. Úvodní střetnutí na podniku WTA v New Yorku v roce 2019 těsně prohrála, ale v dalších třech utkáních proti Polce naprosto dominovala. V předchozích dvou kolech na letošním Australian Open možná zbytečně ztratila síly, nicméně i tak by měla potvrdit roli jasné favoritky. Je ale třeba upozornit, že Linetteová má na začátku roku solidní formu a v prvním kole vyřadila členku TOP 20 Emmu Navarrovou.
Alcaraz se musí připravit na psychickou bitvu
Pro Carlose Alcaraze bude utkání třetího kola představovat hlavně psychickou bitvu, protože herně ho nemá Corentin Moutet čím předčit. Francouzský bouřlivák postrádá výraznější zbraně, obzvláště proti těm nejlepším hráčům na světě, mezi které aktuální lídr žebříčku bezpochyby patří. A proto se zřejmě bude snažit obrovského favorita Alcaraze rozhodit psychicky. Moutet je známý svými excesy na kurtech i mimo ně a už se jednou předvedl teď na Australian Open, kde v zápase čtyřhry vzteky hodil raketou přímo na jednu z kamer na kurtu. Francouz má s hráči TOP 10 otřesnou kariérní bilanci 2:17, pokud se podíváme na souboje s nejlepší pětkou žebříčku, tak 1:9. Pokud Alcaraz předvede solidní výkon a nebude mít výpadky koncentrace, měl by slavit další vítězství bez ztráty setu.
V pátek je na programu celkem 16 zápasů třetího kola, takže poznáme první polovinu postupujících do druhého týdne letošního Australian Open. V akci bude také dvojnásobná šampionka, loňská finalistka a světová jednička Aryna Sabalenková. O místo v další fázi se porvou i loňský finalista Alexander Zverev, Coco Gauffová či Mirra Andrejevová.
Páteční program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Potapovová (Rak.)
2. Alcaraz (1-Šp.) – Moutet (Fr.) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Tiafoe (29-USA) – De Minaur (6-Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Ruseová (Rum.) – M. Andrejevová (8-)
MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Medveděv (11-) – Marozsán (Maď.)
2. Gauffová (3-USA) – Baptisteová (USA) / nejdříve v 04:00 SEČ
3. Svitolinová (12-Ukr.) – Šnajderová (23-) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Bublik (10-Kaz.) – Etcheverry (Arg.)
JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Mboková (17-Kan.) – Tausonová (14-Dán.)
2. Paul (19-USA) – Davidovich (14-Šp.)
3. Jovicová (29-USA) – Paoliniová (7-It.) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Zverev (3-Něm.) – Norrie (26-Brit.) / nejdříve v 08:30 SEČ
KIA ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Tien (25-USA) – Borges (Portug.)
2. Sönmezová (Tur.) – Putincevová (Kaz.)
3. Muchová (19-ČR) – Linetteová (Pol.)
ANZ ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Cash/Glasspool (1-Brit.) – McCabe/Tu (Austr.)
2. Pavlásek/Smith (ČR/Austr.) – Cabral/Miedler (9-Portug./Rak.)
3. Inglisová/Kubler (Austr.) – Mihalíková/Glasspool (8-SR/Brit.)
4. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) – Panovová/Pel (-/Niz.)
COURT 6 (od 01:00 SEČ)
1. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (9-Šp./USA) – Olmosová/Sutjiadiová (Mex./Indon.)
2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Y. Xu/Z. Yang (Čína)
COURT 7 (od 01:00 SEČ)
1. Arangová/Jacquemotová (Kol./Fr.) – Dabrowská/Stefaniová (5-Kan./Braz.)
2. Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)
3. Bouzková/Klepačová (ČR/Slovin.) – Lamensová/Lysová (Niz./Něm.) / nejdříve v 04:00 SEČ
COURT 8 (od 01:00 SEČ)
1. Malečková/Škochová (ČR) – Katóová/Stollárová (15-Jap./Maď.)
2. Nouza/Rikl (ČR) – González/Molteni (13-Arg.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
