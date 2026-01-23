Australian Open: Plíšková bez šance? Menšík proti prokletí, další těžká zkouška Macháče
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 24. 1.
Češi v akci
Plíšková (ČR) – Keysová (9-USA) | Rod Laver Arena (00:30 SEČ)
Macháč (ČR) – Musetti (5-It.) | John Cain Arena (00:30 SEČ)
Nosková (13-ČR) – Xinyu Wang (Čína) | Kia Arena (02:00 SEČ)
Bartůňková (ČR) – Mertensová (21-Belg.) | John Cain Arena (02:00 SEČ)
Menšík (16-ČR) – Quinn (USA) | Kia Arena (08:00 SEČ)
Valentová (ČR) – Rybakinová (5-Kaz.) | John Cain Arena (09:00 SEČ)
Plíšková je obrovská outsiderka, Nosková naopak favoritka
Karolína Plíšková absolvuje na Australian Open svůj první turnaj na hlavní tour od US Open 2024 a po vleklém zranění kotníku a musíme přiznat, že si zatím vede na výbornou. V Melbourne se každým zápasem zlepšuje a set nepovolila své neoblíbené soupeřce Sloane Stephensové ani jedné z největších komet loňské sezony Janice Tjenové. Teď ji ovšem na papíře čeká mnohem těžší výzva. Bývalá světová jednička tak bude i do třetice outsiderkou a tentokrát velmi výraznou. O místo v osmifinále se totiž utká s úřadující šampionkou a světovou devítkou Madison Keysovou. Američanka není v nejlepší formě, a proto by se Plíšková neměla podceňovat. Keysová měla problém s Oleksandrou Olijnykovovou i Ashlyn Kruegerovou a Češka, která nemá co ztratit, pro ni může představovat ještě mnohem větší hrozbu. Dosud se střetly pouze ve finále v úvodu sezony 2020 v australském Brisbane a Plíšková urvala bitvu na svou stranu.
Linda Nosková nemá v úvodu sezony stabilní formu, ale očekává se, že se podruhé probojuje do osmifinále Australian Open. Předloňská čtvrtfinalistka, která může zaregistrovat svou třetí kariérní účast ve druhém týdnu grandslamů, si snadno poradila s Darjou Semenistou a pak potřebovala tři sety proti domácí outsiderce Taylah Prestonové. Ve třetím kole narazí na Xinyu Wang a s největší pravděpodobností bude potřebovat lepší výkon než v předchozím duelu. Číňanka vůbec poprvé překročila druhé kolo Australian Open a stejně jako Nosková může do osmifinále na majorech projít potřetí. Dá se očekávat, že obě aktérky budou útočit od prvního úderu a velké množství dlouhých výměn na rychlejších kurtech v Melbourne Parku nenapočítáme. Jediný předchozí souboj se uskutečnil na loňském Livesport Prague Open a Nosková měla jasně navrch.
Menšík proti prokletí, další těžká zkouška Macháče
Jakub Menšík má jedinečnou příležitost prolomit grandslamové prokletí a zaznamenat své první kariérní osmifinále na podnicích velké čtyřky. Český tenista má nyní včetně triumfu v Aucklandu na kontě už šest výher v řadě a po pětisetové bitvě s Pablem Carreňem si pořádně spravil chuť jednoznačnou výhrou nad talentovaným mladíkem Rafaelem Jódarem. Roli favorita bude plnit také proti Ethanovi Quinnovi. Američan má ale evidentně velmi dobrou formu, protože nepovolil set nasazenému Tallonovi Griekspoorovi ani výraznému favoritovi Hubertovi Hurkaczovi. Na druhou stranu vyhrál Menšík oba souboje v loňské sezoně a Quinnovi nedovolil ani set. Prostějovský rodák se hlavně nesmí nechat ovlivnit bilancí 0:4 ve třetím kole grandslamů a ideálně si ani nepřipomínat loňský nezdar v této fázi v tomto dějišti. Tehdy nedotáhl vedení 2:0 na sety proti Alejandrovi Davidovichovi, a dokonce nevyužil dva mečboly.
Tomáš Macháč se zatím vypořádává s těžkým losem na letošním Australian Open naprosto fantasticky a natahuje vítěznou sérii zahrnující triumf v Adelaide. Rodák z Berouna zvládl souboje s bývalými světovými trojkami Grigorem Dimitrovem a Stefanosem Tsitsipasem a ve třetím kole ho čeká další těžká zkouška v podobě aktuálně pátého muže pořadí Lorenza Musettiho. Ital přijel po finále v Hongkongu a přešel přes Raphaëla Collignona i krajana Lorenza Sonega. V loňské sezoně se výrazně zlepšil mimo oblíbenou antuku, takže jednoznačná výhra Macháče v jediném předchozím duelu předloni v marseillské hale nemusí hrát žádnou roli. Oba aktéři jsou teď výkonnostně jinde než tehdy a Macháč by měl mít proti Musettimu určitě větší šanci tady na rychlejším povrchu v Melbourne než na pomalé antuce. Musetti je jen velmi mírným kurzovým favoritem a Macháč by mohl vylepšit svou bilanci s hráči TOP 10 (4:17) i TOP 5 (2:10).
Valentová a Bartůňková mohou zajistit derby
Tereza Valentová vyřadila na letošním Australian Open domácí nasazenou naději Mayu Jointovou a krajanku Lindu Fruhvirtovou a zapsala další úspěch ve svém životním období. Na dospělých grandslamech se poprvé představila loni na French Open a teď v Melbourne Parku premiérově překročila druhé kolo na turnajích velké čtyřky. Tam se ale s největší pravděpodobností její cesta zastaví. V souboji o osmifinále totiž vyzve světovou pětku, bývalou finalistku a jednu z největších favoritek Jelenu Rybakinovou. Česká kometa má za sebou tři střetnutí s hráčkami TOP 10 světového hodnocení. Sice nezískala ani set, ale právě Rybakinovou potrápila nejvíc. A to na loňském US Open, kde měla celkem čtyři setboly. Favorizované soupeřce může vzdorovat i tentokrát, ale Rybakinová je teď v ještě lepší formě než loni v New Yorku a vyhrála 15 z posledních 16 zápasů.
Pokud by Valentová senzačně skolila Rybakinovou, mohla by se v osmifinále utkat s krajankou Nikolou Bartůňkovou. Také ona totiž v Melbourne Parku září. A to ještě mnohem víc, přestože se jedná o její premiéru na dospělých grandslamech. Po zvládnuté tříkolové kvalifikaci zaskočila v třísetové bitvě bývalou světovou osmičku Darju Kasatkinovou i aktuální světovou desítku Belindu Bencicovou, která nastupovala s letošní bilancí 6:0. Bartůňková hrála proti švýcarské favoritce nebojácně a podobně skvělý výkon nejspíše bude potřebovat i ve třetím kole s velmi zkušenou Elise Mertensovou. Belgičanka je bývalou semifinalistkou Australian Open a od začátku sezony 2025 zaváhala v duelech s hráčkami mimo TOP 100 žebříčku pouze proti senzaci Lois Boissonové na loňském French Open. Bartůňková to bude mít strašně těžké a je pochopitelně opět výraznou outsiderkou. V případě vítězství si zajistí debut v elitní stovce.
Sobotní program
ROD LAVER ARENA (od 00:30 SEČ)
1. Plíšková (ČR) – Keysová (9-USA)
2. Spizzirri (USA) – Sinner (2-It.) / nejdříve v 02:00 SEČ
3. Van De Zandschulp (Niz.) – Djokovič (4-Srb.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Ósakaová (16-Jap.) – Inglisová (Austr.)
MARGARET COURT ARENA (od 00:30 SEČ)
1. Pegulaová (6-USA) – Selechmetěvová (-)
2. Stearnsová (USA) – Anisimovová (4-USA) / nejdříve v 02:00 SEČ
3. Shelton (8-USA) – Vacherot (30-Monako) / nejdříve v 04:30 SEČ
4. Kalinská (31-) – Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 09:00 SEČ
5. Čilič (Chorv.) – Ruud (12-Nor.)
JOHN CAIN ARENA (od 00:30 SEČ)
1. Macháč (ČR) – Musetti (5-It.)
2. Bartůňková (ČR) – Mertensová (21-Belg.) / nejdříve v 02:00 SEČ
3. Wawrinka (Švýc.) – Fritz (9-USA) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Valentová (ČR) – Rybakinová (5-Kaz.)
KIA ARENA (od 00:30 SEČ)
1. Chačanov (15-) – Darderi (22-It.)
2. Nosková (13-ČR) – Xinyu Wang (Čína)
3. Menšík (16-ČR) – Quinn (USA) / nejdříve v 08:00 SEČ
COURT 13 (od 00:30 SEČ)
1. Doumbia/Reboul (12-Fr.) – Arribage/Olivetti (Fr.)
2. Bouzková/Klepačová (ČR/Slovin.) – Keninová/Siegemundová (13-USA/Něm.) / nejdříve v 02:00 SEČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
