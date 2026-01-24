Bartůňková v Melbourne na životní skalp nenavázala. Skvělou jízdu Češky ukončila Mertensová

DNES, 06:57
Aktuality 9
AUSTRALIAN OPEN - Nikola Bartůňková (19) na Australian Open nedokázala navázat na životní výhru nad světovou desítkou Belindou Bencicovou a její jízda v Melbourne skončila ve třetím kole na raketě zkušené Elise Mertensové (30). Česká teenagerka s Belgičankou dokázala držet krok jen ve druhé sadě a prohrála za hodinu a čtvrt jasně 0:6, 4:6.
Profily hráčů
Mertens Elise
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková končí ve třetím kole (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Bartůňková – Mertensová 0:6, 4:6

Bartůňková hraje na Australian Open svůj vůbec první grandslamový turnaj mezi ženami a hned se z kvalifikace dostala až do hlavní soutěže. V té navíc šokovala skalpem Rusky reprezentující Austrálii Darji Kasatkinové a ve druhém kole slavila životní výhru proti hráčce TOP 10 Belindě Bencicové. Další kvalitní soupeřku už však skolit nedokázala a končí ve třetím kole.

Proti zkušené 21. hráčce světa Mertensové schytala už ve třetím zápase v řadě kanára. Tentokrát ale už v prvním setu a na rozdíl od předchozích dvou kol, na něj nedokázala reagovat ziskem následující sady.

V začátku druhé sady se česká teenagerka zvedla a po skvělé výměně, ve které předvedla i parádní tweener, získala svůj první game v zápase. V páté hře ztratila servis, ale následně poprvé v zápase uspěla na returnu a prohrané podání si okamžitě vzala zpátky.

Od stavu 3:3 však opět dominovala Mertensová. Druhý brejk už potvrdila čistou hrou a v deváté hře se dostala k mečbolu. Ten ještě Bartůňková skvělým servisem odvrátila a snížila na 4:5. V desátém gamu se ale Češka k žádné šanci na vyrovnání nedostala. Po hodině a čtvrt padla a životní turnaj pro ni skončil.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
zfloyd
24.01.2026 08:34
Nikola hrála hezký pestrý tenis , ale tentokrát dělala mnohem více chyb a to rozhodovalo , úspěch to pro ní určitě byl , něco peněz vyhrála , tak může financovat další turnaje , musí hodně trénovat , aby získala úderovou jistotu a pak může jít se svým stylem hodně vysoko
Reagovat
Patik
24.01.2026 08:05
Stretnú sa Bencicova a Bartunkova na letisku..a opäť to nieje začiatok vtipu...ale vlastne..mohol by byť lebo je to vtipné..
Reagovat
Patik
24.01.2026 08:24
"Táhni čoboláku, choď si na slovenske weby..čo dokázali slovenské tenistky? 9 z 10 čobolov...čoboli to prebolí..mečiš ? "
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 08:26
Ty provokuješ a hejtuješ, ale v jedné věci jsi měl pravdu a sice, že Nikola nedokáže zopakovat výkon, který předvedla s BeBe. Zkrátka je třeba vidět, že už ve 2. kole kvaldy byla Nikola na pokraji vyřazení s Tinou, pak v každém zápase kanár, média to prezentovala jako Csaplárovu past......A dále např. zbytečné plýtvání energií v zápase s BeBe.
Jednou o tom mluvil na RG Roger Federer, že kdo chce vyhrát GS musí zvládnout mentálně a fyzicky 7 zápasů, zopakovat 7x nějaký TOP výkon, zvládnou krizové situace...... I proto Roger na sklonku kariéry vynechával RG jelikož cítil, že na antuce fyzicky už nestačí.
Takže Nikola musí ještě na hodně věcech zapracovat např. Valentová či Nosková jsou výrazně dál, už jsou připravené postupovat na GS do závěrečných kol.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 07:12
Od začátku zápasu to bylo na jednu branku. Nikola se chytla až ve 2. setu, kde měla pár pěkných momentů. Mertens potvrdila, že je velmi stabilní hráčka, která podobné zápasy nepouští. Dnes držela Nikolu na uzdě, když bylo potřeba pomohla si podáním, celkově měla vysoká čísla na servisu a hlavně dělala minimum chyb.
Pro Nikolu super turnaj , ale je třeba sestoupit z obláčku a vidět i to, že dostala v každém zápase kanára - tedy jsou tam velké propady, slabina je také servis atd. Takže je na čem pracovat.
Reagovat
HAJ
24.01.2026 07:25
Dobře shrnuto. Mertens dnes zahrála jako zkušená hráčka. Pro Nikolu ovšem velmi dobrý turnaj. Poznala v utkáních v čem je její slabina a doufám, že to zlepší. Poznala ale také, že může hráčkám z vyššího levelu konkurovat. To by mělo mít dobrý vliv na její psychiku.
Reagovat
The_Punisher
24.01.2026 08:27
Pro Nikču určitě velmi dobrá zkušenost a povzbuzení. Už ať je ve stovce, vyhne se kvaldám a budovat kondici a podání
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 08:36
Stačí uhrát nějaké bodíky na menším turnaji a bude v TOP 100 smile
Reagovat
Mony
24.01.2026 07:02
Řekl bych ve 2. setu hrála ještě lépe, než proti BeBe, akorát se jí to moc nesešlo..parádně otáčené gamy nakonec pokonila.
Jestli ale formu udrží, tak se máme na co těšit.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist