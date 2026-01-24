Bartůňková v Melbourne na životní skalp nenavázala. Skvělou jízdu Češky ukončila Mertensová
Bartůňková – Mertensová 0:6, 4:6
Bartůňková hraje na Australian Open svůj vůbec první grandslamový turnaj mezi ženami a hned se z kvalifikace dostala až do hlavní soutěže. V té navíc šokovala skalpem Rusky reprezentující Austrálii Darji Kasatkinové a ve druhém kole slavila životní výhru proti hráčce TOP 10 Belindě Bencicové. Další kvalitní soupeřku už však skolit nedokázala a končí ve třetím kole.
Proti zkušené 21. hráčce světa Mertensové schytala už ve třetím zápase v řadě kanára. Tentokrát ale už v prvním setu a na rozdíl od předchozích dvou kol, na něj nedokázala reagovat ziskem následující sady.
V začátku druhé sady se česká teenagerka zvedla a po skvělé výměně, ve které předvedla i parádní tweener, získala svůj první game v zápase. V páté hře ztratila servis, ale následně poprvé v zápase uspěla na returnu a prohrané podání si okamžitě vzala zpátky.
Od stavu 3:3 však opět dominovala Mertensová. Druhý brejk už potvrdila čistou hrou a v deváté hře se dostala k mečbolu. Ten ještě Bartůňková skvělým servisem odvrátila a snížila na 4:5. V desátém gamu se ale Češka k žádné šanci na vyrovnání nedostala. Po hodině a čtvrt padla a životní turnaj pro ni skončil.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jednou o tom mluvil na RG Roger Federer, že kdo chce vyhrát GS musí zvládnout mentálně a fyzicky 7 zápasů, zopakovat 7x nějaký TOP výkon, zvládnou krizové situace...... I proto Roger na sklonku kariéry vynechával RG jelikož cítil, že na antuce fyzicky už nestačí.
Takže Nikola musí ještě na hodně věcech zapracovat např. Valentová či Nosková jsou výrazně dál, už jsou připravené postupovat na GS do závěrečných kol.
Pro Nikolu super turnaj , ale je třeba sestoupit z obláčku a vidět i to, že dostala v každém zápase kanára - tedy jsou tam velké propady, slabina je také servis atd. Takže je na čem pracovat.
Jestli ale formu udrží, tak se máme na co těšit.