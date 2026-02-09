Bejlek je po životním triumfu absolutní kometou týdne. V TOP 60 je osm Češek
Bejlek v sobotním finále v Abú Zabí porazila 7:6, 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska a zakončila pohádkový týden. V titul proměnila hned svou premiérovou semifinálovou a následně finálovou účast a připsala si životní úspěch. Na zdejší pětistovce ovládla včetně kvalifikace 14 z 15 setů a připsala si skalpy tří hráček elitní třicítky.
V době turnaje byla Bejlek mimo TOP 100 a díky skvělé jízdě poskočila o neuvěřitelných 63 míst. Nyní je na 38. pozici, což je její nejlepší kariérní umístění. V žebříčku bylo jejím dosavadním maximem 75. místo z loňského listopadu.
V TOP 60 světového postavení tak doplnila hned sedm krajanek. Českou jedničkou v ženském pořadí je nadále Linda Nosková na 12. místě, do elitní dvacítky patří ještě Karolína Muchová. Na 35. pozici je Markéta Vondroušová, dvě místa za ní Marie Bouzková a následuje Bejlek. 44. hráčkou světa je Kateřina Siniaková, čtyři místa za ní Tereza Valentová a Barbora Krejčíková je tři stupínky za nejlepší padesátkou.
Právě v druhé polovině TOP 100 je Krejčíková jedinou Češkou. Kousek od kariérního milníku je Nikola Bartůňková, které patří 104. pozice a pomaličku se mezi elitu začíná vracet i Linda Fruhvirtová.
Bejlek tak na okruhu WTA zaznamenala jasně největší skok v horních patrech žebříčku. Za zmínku stojí také Britka Katie Boulterová, která po triumfu v Ostravě vyletěla o 36 příček, či Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová, která díky semifinále v Kluži vystoupala o 20 pozic.
