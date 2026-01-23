Blesková výhra Muchové! Na Australian Open zničila outsiderku a prolétla do osmifinále
Muchová – Linetteová 6:1, 6:1
Přípravu na Australian Open měla Muchová vynikající, když v Brisbane vyřadila dvě členky TOP 10 a probila se až do semifinále. V Melbourne však na tyto výkony dlouho nebyla schopná navázat a trápila se s Jaqueline Cristianovou i Alyciou Parksovou, přičemž s Američankou dokonce ztratila set.
První povedenější představení přišlo až ve třetím kole proti další outsiderce Linetteové. S Polkou suverénně vyhrála poslední tři souboje a dominovat se jí podařilo i tentokrát. Na postup do osmifinále potřebovala jen 63 minut.
Muchová si držela vyrovnaný poměr vítězných úderů a nevynucených chyb a soupeřku snadno přehrávala. Linetteová jí navíc pomohla 22 nevynucenými chybami a vyrobila jen šest vítězných úderů. Olomoucká rodačka byla suverénní i na servisu, jelikož čelila jen jednomu brejkbolu a po prvním podání získala 90 % bodů.
Na Australian Open startuje Muchová pošesté v kariéře a teprve podruhé dokázala překročit druhé kolo. Jediným předchozím případem je ročník 2021, v němž byla set od postupu do finále. V osmifinále grandslamů je podeváté a má v této fázi výbornou bilanci 7:1.
Tu se pokusí vylepšit v rámci nedělního programu proti neoblíbené soupeřce a světové trojce Gauffové.
Muchová nemusí být jediným českým želízkem v ohni v osmifinále letošního Australian Open. V sobotu se o místo ve druhém týdnu porvou Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková.
