Blesková výhra Muchové! Na Australian Open zničila outsiderku a prolétla do osmifinále

DNES, 07:33
Aktuality 3
AUSTRALIAN OPEN - Karolína Muchová (29) konečně předvedla výborný výkon na letošním Australian Open. Po trápení v úvodních dvou kolech deklasovala za hodinu a pár minut 6:1, 6:1 polskou outsiderku Magdu Linetteovou (33) a postoupila do osmifinále. V něm semifinalistka z roku 2021 narazí na Coco Gauffovou, nebo Hailey Baptisteovou.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Linette Magda
Karolína Muchová prolétla do osmifinále Australian Open (© MARTIN KEEP / AFP)

Muchová – Linetteová 6:1, 6:1

Přípravu na Australian Open měla Muchová vynikající, když v Brisbane vyřadila dvě členky TOP 10 a probila se až do semifinále. V Melbourne však na tyto výkony dlouho nebyla schopná navázat a trápila se s Jaqueline Cristianovou i Alyciou Parksovou, přičemž s Američankou dokonce ztratila set.

První povedenější představení přišlo až ve třetím kole proti další outsiderce Linetteové. S Polkou suverénně vyhrála poslední tři souboje a dominovat se jí podařilo i tentokrát. Na postup do osmifinále potřebovala jen 63 minut.

Muchová si držela vyrovnaný poměr vítězných úderů a nevynucených chyb a soupeřku snadno přehrávala. Linetteová jí navíc pomohla 22 nevynucenými chybami a vyrobila jen šest vítězných úderů. Olomoucká rodačka byla suverénní i na servisu, jelikož čelila jen jednomu brejkbolu a po prvním podání získala 90 % bodů.

Na Australian Open startuje Muchová pošesté v kariéře a teprve podruhé dokázala překročit druhé kolo. Jediným předchozím případem je ročník 2021, v němž byla set od postupu do finále. V osmifinále grandslamů je podeváté a má v této fázi výbornou bilanci 7:1.

Tu se pokusí vylepšit v rámci nedělního programu proti neoblíbené soupeřce a světové trojce Gauffové.

Muchová nemusí být jediným českým želízkem v ohni v osmifinále letošního Australian Open. V sobotu se o místo ve druhém týdnu porvou Karolína Plíšková, Linda Nosková, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
Liverpool22
23.01.2026 07:42
smile MUŠKA smile v tréninkovém tempíčku a za 63minut hotovo smile Měla 90% vítězných míčů po 1. servisu což je super. Naopak Linetka v zápase nebyla a 22 chyb.
Reagovat
HAJ
23.01.2026 07:37
Nečekal jsem tak hladkou výhru. Dnes Karolina hrála solidně. Magda postupně uvadala a ke konci už nekladla žádný odpor. Super Kájo, tak ať se daří i dál.
Reagovat
Gigi22
23.01.2026 07:35
V suchým triku
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist