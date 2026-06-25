Češi v akci, čtvrtek 25. 6. Muchová o nové maximum, Valentovou čeká nebezpečná veteránka

VČERA, 20:55
Aktuality 9
Tři české naděje se ve čtvrtek porvou o semifinálovou účast na posledních wimbledonských generálkách. Karolína Muchová bude mít v Bad Homburgu mnohem těžší soupeřku než v úvodním zápase a porve se o první semifinále na trávě. Tereza Valentová nastoupí proti nebezpečné veteránce a roli outsidera už nezvládl Vít Kopřiva. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o semifinále (© Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 24. 6.úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

Muchovou čeká podstatně těžší výzva

Karolína Muchová neměla v posledních týdnech ideální formu, nicméně svůj debut v Bad Homburgu začala naprostou demolicí Iriny Beguové. Mnohem těžší výzvu než v úvodním zápase bude řešit ve čtvrtfinále s Clarou Tausonovou. Dánka dorazila se sérií sedmi porážek, ale zlepšuje se a vyřadila Dianu Šnajderovou a Qinwen Zheng.

Jediný předchozí souboj se uskutečnil loni na tisícovce v Dubaji a po bitvě zvítězila Tausonová. Dánská hvězda zatím na nějaký výraznější výsledek na trávě čeká, nicméně loni ve Wimbledonu zaskočila Jelenu Rybakinovou a došla až do osmifinále. Se svou agresivní hrou rozhodně může být na nejrychlejším povrchu nebezpečná.

Muchová si ale roli favoritky rozhodně zaslouží. Pokud uspěje, zajistí si své první kariérní semifinále na trávě. V ani jednom z předchozích tří čtvrtfinále na pažitech totiž neuspěla.

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
17:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Tausonová (Dán.)

 

Valentová a Kopřiva jsou outsideři

Další dvě české naděje na závěrečných wimbledonských generálkou budou naopak v roli kurzového outsidera. Jedná se o Terezu Valentovou v Eastbourne a Víta Kopřivu na Mallorce. Oba absolvují své první kariérní čtvrtfinále na trávě.

Valentová není po loňské průlomové a zatím životní sezoně přesvědčivá a letos se spíš trápí. V tomto týdnu měla obrovské potíže s domácí nadějí Hannah Klugmanovou a pak urvala bitvu s mírně favorizovanou Ajlou Tomljanovicovou. Zkušená veteránka Tatjana Mariaová, která je hrozbou zejména právě na travnatých kurtech, s nimiž má Češka minimum zkušeností, už by mohla být nad její síly. Valentová vyhrála obě předchozí čtvrtfinále na hlavním okruhu (loni v Praze a Ósace).

Kopřiva na Mallorce potvrzuje, proč prožívá nejlepší sezonu a takřka neustále stoupá žebříčkem. Na největším z Baleárských ostrovů už dvakrát překvapil. Nejprve suverénně zvládl souboj s Damirem Džumhurem a pak nedal výraznější šanci Ignaciovi Busemu. Zajistil si tak své šesté čtvrtfinále na hlavní tour a první mimo antuku. Jednoduché to rozhodně nebude mít ani ve čtvrtek, kdy ho čeká Ethan Quinn. Američan vyhrál všechny tři předchozí duely, nicméně Kopřiva by nemusel být v současné formě bez šance.

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
16:00 | T. Valentová (ČR) – Mariaová (Něm.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Keninová/Ostapenková (3-USA/Lot.) / bez boje

 

ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Quinn (USA) – Kopřiva (ČR) 5:7, 7:5, 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Pavlásek/Rikl (ČR) – Galloway/Kirkov (USA) 6:2, 6:4

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Krumich (6-ČR) – Balshaw (Fr.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Ajdukovič/Kalender (Chorv.)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Palicová (8-ČR) – Steurová (Něm.) 6:0, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) – Johanssonová/Podliňská (Švéd./Pol.) 6:2, 6:0

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
15:45 | Laboutková (ČR) – Céová (4-Braz.)

• Dvouhra - osmifinále •
Basilettiová (3-It.) – Kučmová (ČR) 3:6, 6:3, 6:4
Laboutková (ČR) – Rocchettiová (It.) 6:3, 0:6, 6:4
12:30 | Ševčíková (ČR) – Zelníčková (SR)
* bude se hrát i čtvrtfinále

• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR)

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – Čepelev/Prihodko (-/Mak.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Zajcevová (5-) – Hejtmánková (ČR) 6:2, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Monevová/Radenkovicová (Bulh./Švéd.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Munzarová (ČR) – Dell'Ederaová (It.) 6:1, 5:7, 6:1

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) – Avataneová/Lopezová (4-It./Austr.)

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Peták (ČR) – Füle (4-Maď.) 7:6 (7:0), 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Baum/Peták (ČR) – Parizzia/Ratti (2-Švýc./Arg.)

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Homola/Hrazdil (ČR) – Karpiňski/Žuk (Pol.)
16:00 | Kučera/Wygona (4-ČR/Pol.) – Guttau/Larwig (Něm.)

 

ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Donald (1-ČR) – Plunger (It.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (3-Fr./ČR) – Hermann/Tepmahc (Fr.)

 

ITF M15 KAMEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Filip (8-ČR) – Al Azmeh (Něm.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | O. Horák/Pecák (ČR) – Erlewein/Sonesson Lidholt (Něm./Švéd.)

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Reddy (1-USA) – Psota (ČR) 6:1, 6:2

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Jakuchinová (-) – Levinská (ČR) 6:3, 6:3
Sekerková (1-ČR) – Vignoliniová (It.) 6:3, 3:6, 6:4
Bevizová (Maď.) – Vrajíková (ČR) 6:0, 6:1

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | Bekéni/Dujka (2-SR/ČR) – Ciaschetti/Marigliano (It.)
15:00 | Krejčí/Psota (ČR) – Müller/Ščerbakov (4-Něm./-)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Bevizová/Ďulíková (1-Maď./ČR) – Kálmánová/Mihálkaová (Maď.)
13:00 | Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR) – Barháčová/Farkašová (3-SR)
N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) – Bonelliová/Mantaová (2-Švýc.) / bez boje
13:30 | Mijazawaová/Mottlová (Jap./ČR) – Išijová/Wakanaová (Jap.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Krejčí/Psota (ČR) – Sakurai/Skvorcov (Jap./-) 6:3, 6:1

 

J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Ladman (ČR) – Nagel-Heyer (Něm.) 6:2, 6:2
Olteán (Šp.) – Komínek (16-ČR) 6:2, 6:4

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Castracaniová (8-It.) – Ehrenbergerová (ČR) 3:6, 6:1, 6:3

 

J60 TALLINN (Estonsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Jaroš (ČR) – Rytelewski (4-Pol.)

 

J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
20:30 | Chaturvediová/Kofroňová (Kan./ČR) – Bayentinová/Murrayová (Kan.)

 

J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
11:00 | Havelková (1-ČR) – Kusanová (4-Švýc.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Havelková/Normandinová (1-ČR/Kan.) – McElneaová/Pollardová (Brit.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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MARECEK7
25.06.2026 13:34
Tak největší překvapení by mělo být kdyby Muška turnaj nevyhrála, když je nejvýš nazazenou
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r176
25.06.2026 12:55
Malečková/Škochová gratulace k SF
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Sinuhet1
25.06.2026 04:00
ty nasi fotbalisti to je neco, po kazdym zisku mice postupne zpetne nahravky az k brankari (je polocas - fotbal NIC MOC)
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frenkie57
25.06.2026 05:04
Ve druhé půli to Mexičani rozjeli a dali nám v pohodě tři fíky, přičemž ten druhý byl ukázkou naprosté marnosti těch našich dřeváků. Dobře jim tak.
To se zase hodně dlouho na repre fotbal nepodívam, tato skvadra mě ho dokonale znechutila.
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Sinuhet1
25.06.2026 10:00
smile
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tommr
25.06.2026 00:59
Proslýchá se že Svitolina odstoupila z turnaje kvůli zranění a Karolína Muchová se tak stala nejvýše nasazenou hráčkou která v turnaji zůstala. Dokáže se ale vyrovnat s tlakem že je teď největší kandidátkou na zisk titulu?
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com
24.06.2026 21:35
osmifinale - mala hrozba smile
ctvrtfinale - vetsi hrozba smile
semifinale - nejvetsi hrozba
finale - ???
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Ondřej.Jirásek
24.06.2026 21:36
zmalévětšínejvětšímegaultragigantická
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com
24.06.2026 21:47
ted sis nabehl Jestli bude ve finale tak ocekavam takovej nadpis smilesmile
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