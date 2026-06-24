Češi v akci, čtvrtek 25. 6. Muchovou čeká větší hrozba. Valentová a Kopřiva mají těžkou výzvu
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
Muchovou čeká podstatně těžší výzva
Karolína Muchová neměla v posledních týdnech ideální formu, nicméně svůj debut v Bad Homburgu začala naprostou demolicí Iriny Beguové. Mnohem těžší výzvu než v úvodním zápase bude řešit ve čtvrtfinále s Clarou Tausonovou. Dánka dorazila se sérií sedmi porážek, ale zlepšuje se a vyřadila Dianu Šnajderovou a Qinwen Zheng.
Jediný předchozí souboj se uskutečnil loni na tisícovce v Dubaji a po bitvě zvítězila Tausonová. Dánská hvězda zatím na nějaký výraznější výsledek na trávě čeká, nicméně loni ve Wimbledonu zaskočila Jelenu Rybakinovou a došla až do osmifinále. Se svou agresivní hrou rozhodně může být na nejrychlejším povrchu nebezpečná. Muchová si ale roli favoritky rozhodně zaslouží.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
17:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Tausonová (Dán.)
Valentová a Kopřiva jsou outsideři
Další dvě české naděje na závěrečných wimbledonských generálkou budou naopak v roli kurzového outsidera. Jedná se o Terezu Valentovou v Eastbourne a Víta Kopřivu na Mallorce. Oba absolvují své první kariérní čtvrtfinále na trávě.
Valentová není po loňské průlomové a zatím životní sezoně přesvědčivá a letos se spíš trápí. V tomto týdnu měla obrovské potíže s domácí nadějí Hannah Klugmanovou a pak urvala bitvu s mírně favorizovanou Ajlou Tomljanovicovou. Zkušená veteránka Tatjana Mariaová, která je hrozbou zejména právě na travnatých kurtech, s nimiž má Češka minimum zkušeností, už by mohla být nad její síly. Valentová vyhrála obě předchozí čtvrtfinále na hlavním okruhu (loni v Praze a Ósace).
Kopřiva na Mallorce potvrzuje, proč prožívá nejlepší sezonu a takřka neustále stoupá žebříčkem. Na největším z Baleárských ostrovů už dvakrát překvapil. Nejprve suverénně zvládl souboj s Damirem Džumhurem a pak nedal výraznější šanci Ignaciovi Busemu. Zajistil si tak své šesté čtvrtfinále na hlavní tour a první mimo antuku. Jednoduché to rozhodně nebude mít ani ve čtvrtek, kdy ho čeká Ethan Quinn. Američan vyhrál všechny tři předchozí duely, nicméně Kopřiva by nemusel být v současné formě bez šance.
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
16:00 | T. Valentová (ČR) – Mariaová (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Keninová/Ostapenková (3-USA/Lot.) / bez boje
ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Kopřiva (ČR) – Quinn (USA)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Galloway/Kirkov (USA)
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Krumich (6-ČR) – Balshaw (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Ajdukovič/Kalender (Chorv.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Palicová (8-ČR) – Steurová (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
10:00 | Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) – Johanssonová/Podliňská (Švéd./Pol.)
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Kučmová (ČR) – Basilettiová (3-It.)
11:00 | Laboutková (ČR) – Rocchettiová (It.)
12:30 | Ševčíková (ČR) – Zelníčková (SR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – Čepelev/Prihodko (-/Mak.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Hejtmánková (ČR) – Zajcevová (5-)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Monevová/Radenkovicová (Bulh./Švéd.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Munzarová (ČR) – Dell'Ederaová (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) – Avataneová/Lopezová (4-It./Austr.)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Peták (ČR) – Füle (4-Maď.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Baum/Peták (ČR) – Parizzia/Ratti (2-Švýc./Arg.)
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Homola/Hrazdil (ČR) – Karpiňski/Žuk (Pol.)
16:00 | Kučera/Wygona (4-ČR/Pol.) – Guttau/Larwig (Něm.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (3-Fr./ČR) – Hermann/Tepmahc (Fr.)
ITF M15 KAMEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Filip (8-ČR) – Al Azmeh (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | O. Horák/Pecák (ČR) – Erlewein/Sonesson Lidholt (Něm./Švéd.)
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Jaroš (ČR) – Rytelewski (4-Pol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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ctvrtfinale - vetsi hrozba
semifinale - nejvetsi hrozba
finale - ???