Češi v akci, neděle 26. 7. Havlíčková a Samson titul nezískaly, Knutsonová o hlavní soutěž ve Washingtonu
Češi v akci (probíhající turnaje)
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WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Dartová/Lumsdenová (4-Brit.) – Havlíčková/Samson (ČR) 6:4, 6:4
Česko má jistý titul
Pokud by náhodou finále na Livesport Prague Open českým barvám nevyšlo, souboj o deblový titul na větším podniku ITF v rakouském Amstettenu dává Česku jistotu triumfu. Finále totiž obstarají Anna Sisková se Španělkou Ángelou Fitaovou a české duo Aneta Kučmová, Aneta Laboutková.
Bude se jednat o zápas dvou nejvýše nasazených dvojic. Sisková bude útočit už na čtvrtý letošní a celkově 37. triumf ve čtyřhře žen. Kučmová má na dosah 18. kariérní trofej a Laboutková čtrnáctou.
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:30 | Fitaová/Sisková (1-Šp./ČR) – Kučmová/Laboutková (2-ČR)
WTA 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
18:00 | Knutsonová (ČR) – Šramková (5-SR)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Vrbenský (ČR) – Bondioli (2-It.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Nicod (ČR) – Gerard Campana Lee (9-Korea) 6:1 / skreč
12:00 | Vrba (ČR) – Molleker (6-Něm.)
13:30 | Kellovský (ČR) – Berkieta (10-Pol.)
14:00 | Siniakov (5-ČR) – Kučera (ČR)
15:00 | Řeček (ČR) – Sultanov (7-Uzb.)
15:00 | Jak. Kusý (ČR) – Beckley (8-JAR)
15:30 | Luxa (ČR) – Martin (4-SR)
ATP CHALLENGER 75 BONN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Donald (11-ČR) – Thies (Něm.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | D. Blažka (ČR) – Schneider (Rak.)
11:30 | Kozlovský (15-ČR) – Kaserer (Rak.)
11:30 | Frömel (ČR) – Fischer (Rak.)
13:00 | Ad. Soukup (ČR) – Keck (Něm.)
14:30 | Komínek (ČR) – Pivník (SR)
14:30 | Mrůzek (ČR) – Ceuca (Něm.)
16:00 | Jindáček (ČR) – Zanini (It.)
16:00 | Bien (ČR) – Szöke (13-Maď.)
16:00 | Baum (4-ČR) – Ritzer (Něm.)
17:30 | Šoukal (ČR) – Prammer (Rak.)
17:30 | M. Fröhlich (ČR) – Weber (Něm.)
17:30 | Homola (8-ČR) – Bozemoj (Niz.)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
09:30 | Halfarová (4-ČR) – Seliukaitéová (6-Lit.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
16:00 | Mohamed (3-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Onderka (14-ČR) – Luhový (SR)
11:30 | Pajer (ČR) – Krajčír (5-SR)
11:30 | Motal (9-ČR) – Lisko (SR)
11:30 | Bláha (7-ČR) – Voigt (Pol.)
13:00 | Jenčík (ČR) – Bartovic (10-SR)
13:00 | Vokroj (ČR) – Gibala (13-SR)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Tvrzská (1-ČR) – Rogulská (SR)
08:30 | Taxová (ČR) – D. Kadlečíková (14-SR)
08:30 | Žáčková (16-ČR) – Vallová (SR)
08:30 | Sejvalová (15-ČR) – Shenová (SR)
10:00 | Gabzdylová (ČR) – Georgievská (5-SR)
10:00 | Jenčíková (ČR) – Sebastyanská (11-Pol.)
10:00 | Gottvaldová (6-ČR) – Švachová (SR)
10:00 | S. Dvořáčková (ČR) – Palanová (9-SR)
10:00 | Holubová (8-ČR) – Risková (SR)
10:00 | Skořepová (12-ČR) – Maboukaová (SR)
* bude se hrát i finále
J30 SOFIE (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Zimová (12-ČR) – Jordanovová (Bulh.)
* bude se hrát i finále
J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
16:00 | B. Blažková (1-ČR) – čeká na soupeřku
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
11:00 | D. Soukup (6-ČR) – Hoffmann (Něm.)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
15:00 | Volín (ČR) – Evangelista (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Tak, že se Muška držela ve Wimbledonu za břicho rozhodně nebyla náhoda.
Dle umístějí miniřezů to AI (po zrcadlovém otočení) tipuje na nějakou ženskou potíž - cysta, endemetrioza. Méně pravděpodobně na poloaktuní slepák (tam zpravidla jsou jen 3 miniřezy). Tak snad to nebude ovlivnovat další kariéru.
A hraje i bratr Siiakové!