Češi v akci, neděle 31. 5. Menšík, královna Siniaková a pikantní derby na French Open
Češi v akci (probíhající turnaje)
Jakub Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním French Open. Prostějovského rodáka čeká po brutální bitvě s Marianem Navonem a konci prokletí proti Alexovi de Minaurovi další velmi těžká výzva.
V osmifinále bude čelit zkušenému Andrejovi Rubljovovi. S ruským tenistou se už dvakrát utkal a v sezoně 2024, kdy se na hlavním okruhu teprve rozkoukával, vyhrál v Dauhá i Šanghaji. Více informací k tomuto zápasu přineseme v nedělním preview.
O čtvrtfinále se porve i královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové. Nasazené jedničky nastoupí proti Ukrajince Nadje Kičenokové a Japonce Makoto Ninomijaové a budou jasnými favoritkami.
České má jisté zastoupení ve čtvrtfinále čtyřhry mužů. V osmifinále totiž dojde na pikantní derby mezi bývalými parťáky Petrem Nouzou a Patrikem Riklem. Nouza startuje s Rakušanem Neilem Oberleitnerem a Rikl s krajanem Adamem Pavláskem.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra muži - osmifinále •
16:00 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
11:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)
• Čtyřhra muži - osmifinále •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Baranesová (Fr.)
17:00 | Žoldáková (ČR) – Tupicynová (-)
17:00 | T. Heřmanová (ČR) – Sanonová (Fr.)
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Knutsonová (9-ČR) – Kruegerová (1-USA)
11:30 | Valdmannová (8-ČR) – Hibinová (6-Jap.)
13:00 | Martincová (ČR) – Xuová (Brit.)
Krumich o největší titul, finále čeká i Samson
Martin Krumich na probíhajícím challengeru v Košicích poprvé v kariéře překročil čtvrtfinále na challengerech a nakonec využil velkou šanci na další nové maximum na této úrovni. Třiadvacetiletý český hráč v semifinále udolal francouzského outsidera Mathyse Erharda a má na dosah svůj největší titul.
Krumich má ve finálových zápasech na profesionální tour bilanci 6:5. Ve svém největším finále vyzve Kiliana Feldbausche. O tři roky mladší Švýcar si finále na challengeru zahrál už dvakrát a neuspěl v roce 2023 v Maspalomas ani loni v Bielle. Mírným favoritem je Feldbausch.
O titul bude bojovat také Laura Samson na podniku W75 v Srbsku. Česká teenagerka má ve finálových utkáních fantastickou bilanci 7:1. Neuspěla pouze v tom druhém kariérním předloni v Egyptě. Letos už si jedno finále vyzkoušela a na akci stejné kategorie v Trnavě porazila krajanku Lucii Havlíčkovou.
Pět ze sedmi trofejí má z antukových kurtů a další se pokusí přidat v neděli proti dalšímu mladému talentu Lole Radivojevičové. Srbka bude mít výhodu domácího prostředí. Bude se jednat o první vzájemný duel.
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - finále •
14:00 | Krumich (6-ČR) – Feldbausch (Švýc.)
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - finále •
10:00 | Samson (2-ČR) – Radivojevičová (1-Srb.)
ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Donald (ČR) – Forti (8-It.)
ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kumstát (ČR) – Sorger (11-Rak.)
10:00 | Siniakov (ČR) – Caniato (3-It.)
10:00 | Nicod (ČR) – Ayeni (8-USA)
13:00 | Gengel (4-ČR) – Obradovič (Srb.)
14:30 | Paulson (ČR) – Michalski (1-Pol.)
14:30 | Černý (ČR) – Durasovic (12-Nor.)
ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Vrbenský (ČR) – M. Möller (9-Něm.)
ITF W75 CASERTA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Ševčíková (16-ČR) – Cacaceová Gismondiová (It.)
13:30 | A. Kovačková (6-ČR) – Milaneseová (It.)
ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | E. Dřevojanová (ČR) – Tepičová (Srb.)
ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kajabová (ČR) – Gregorczyková (Pol.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | D. Blažka (ČR) – Iannoni (Braz.)
ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Ad. Soukup (ČR) – Kyjaci (SR)
09:00 | Šoukal (ČR) – Pawelski (2-Pol.)
15:00 | Kozlovský (10-ČR) – Vizy (Maď.)
J30 HANKO (Finsko), antuka
• Dvouhra dívky - finále •
09:30 | Havelková (1-ČR) – Jepkesová (2-Niz.)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Horský (ČR) – Ghimbasan (Rum.)
J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
14:00 | Kačenová (1-ČR) – čeká na soupeřku
14:00 | Kučerová (3-ČR) – čeká na soupeřku
14:00 | Krejčíková (6-ČR) – čeká na soupeřku
14:00 | Cepková (ČR) – čeká na soupeřku
14:00 | Miketová (ČR) – čeká na soupeřku
14:00 | Sejvalová (5-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | K. Štěpánek (14-ČR) – Wassermann (Něm.)
11:00 | Ambrož (8-ČR) – Hope (Austr.)
11:00 | Hron (ČR) – D. Hradilek (15-SR)
11:00 | Vrána (ČR) – Hiemann (9-Něm.)
11:00 | Wirgler (3-ČR) – Michna (ČR)
11:00 | Jaroš (ČR) – Schmidt (11-Něm.)
11:00 | J. Soukup (ČR) – Sala (2-Švýc.)
11:00 | Hrnčíř (ČR) – Zaporožčenko (12-Ukr.)
12:30 | Kotrba (ČR) – Wieser (10-Rak.)
12:30 | Merta (ČR) – Rauner (16-Něm.)
12:30 | Bláha (4-ČR) – Ureche (Něm.)
12:30 | Mohamed (1-ČR) – Modali (Něm.)
12:30 | Vokroj (ČR) – Horst (13-Něm.)
12:30 | Šimek (ČR) – Niezwiesny (5-Pol.)
12:30 | Fencl (7-ČR) – Feisst (Něm.)
12:30 | Jacenko (ČR) – Towcziga (6-Pol.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Sýkorová (ČR) – Bovaraová (It.)
09:30 | Klusáčková (ČR) – Dukovová (ČR)
09:30 | Suchánková (ČR) – Mojsová (USA)
09:30 | Radová (ČR) – Adamowská (Něm.)
09:30 | Latislavová (ČR) – Pellandraová (San Marino)
09:30 | Michnaová (ČR) – Riemannová (Něm.)
09:30 | Ciencialová (ČR) – Stauderová (Rak.)
09:30 | Steinbauerová (ČR) – Mihalovičová (SR)
* bude se hrát i finále
J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:00 | Zimová (ČR) – Vasicová (3-Kypr)
J30 JEREVAN (Arménie), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
09:00 | Horák (ČR) – Margijev (-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Moc jsem nechápal, jak tenhle hráč mohl porazit Janka
Sympatický pokec u sítě, za to má u mě plus a hlavně Andalus.
Ceruzka se nikomu ani nepodepsal